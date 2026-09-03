Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Magyar Péter tagadta, hogy gond lenne a paksi fenékküszöbbel – élőben a kormányszóvivői tájékoztató az Origón

Gyász

Gyászol a Fradi család, elhunyt a klub örökös bajnoka

galla miklós

Végre búcsút inthet kínzó állapotának Galla Miklós: megműtik a humoristát

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nehéz hónapokon van túl a humorista, de úgy tűnik, most végre megoldódhat kínzó állapota. Galla Miklós már hónapok óta küzdött a makacs csuklással, amire az orvosok azt mondták nem műthető, mégis most áteshet a szükséges beavatkozáson.
Link másolása
Vágólapra másolva!
galla miklósműtéthumorista

Rendkívüli nehéz hónapok után úgy tűnik, végre felcsillant a remény sugara Galla Miklósnak. A humorista Facebook-oldalán jelentette be, hogy megműtik makacs csuklása miatt.

Végre megműtik Galla Miklóst
Végre megműtik Galla Miklóst. Fotó: Máté Krisztián/ MW Bulvár

Végre megműtik Galla Miklóst

Reménysugár! Hétfőre kaptam időpontot. Egy olyan helyre megyek, ahol eldöntik, hogy gyomor csonkító műtét lesz, avagy gyomor pacemakert kapok-e. Ha utóbbi, az kevés utófájdalommal jár, és egy nap elteltével hazaengednek. Nagyon reménykedem, hogy végre megszabadulok a másfél éve tartó, kínzó csuklásomtól. Drukkoljatok! Köszönöm

- írta rajongóinak a humorista.

Mint arról korábban beszámoltunk, Galla Miklós állapota még márciusban került a nyilvánosság elé, amikor mentő és rendőr is érkezett házához. Rengetegen aggódtak érte, a családja pedig megerősítette, hogy kórházba került, ahol több betegség miatt is vizsgálták. Később maga a humorista árulta el, mi történt: otthonában elesett, és hat órán keresztül nem tudott felkelni. Végül saját maga értesítette a mentőket, majd egy hétig tartották bent a kórházban.

Májusban a humorista már a követőitől kért segítséget, mivel a régóta tartó, makacs csuklása nem múlt el, és az orvosok sem találtak rá megoldást. Júniusban Galla Miklós a Facebook-oldalán fejezte ki felháborodását, miután a Semmelweis Egyetem (SOTE) klinikáján közölték vele, hogy nem tudják megműteni. Az orvosi vizsgálatok szerint ugyanis a csuklás hátterében nem igazolható olyan betegség, amely sebészeti beavatkozást igényelne, így a műtét helyett neurológiai és gasztroenterológiai kivizsgálást javasoltak neki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!