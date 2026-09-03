Végre búcsút inthet kínzó állapotának Galla Miklós: megműtik a humoristát

Rendkívüli nehéz hónapok után úgy tűnik, végre felcsillant a remény sugara Galla Miklósnak. A humorista Facebook-oldalán jelentette be, hogy megműtik makacs csuklása miatt.

Végre megműtik Galla Miklóst. Fotó: Máté Krisztián/ MW Bulvár

Végre megműtik Galla Miklóst

Reménysugár! Hétfőre kaptam időpontot. Egy olyan helyre megyek, ahol eldöntik, hogy gyomor csonkító műtét lesz, avagy gyomor pacemakert kapok-e. Ha utóbbi, az kevés utófájdalommal jár, és egy nap elteltével hazaengednek. Nagyon reménykedem, hogy végre megszabadulok a másfél éve tartó, kínzó csuklásomtól. Drukkoljatok! Köszönöm

- írta rajongóinak a humorista.

Mint arról korábban beszámoltunk, Galla Miklós állapota még márciusban került a nyilvánosság elé, amikor mentő és rendőr is érkezett házához. Rengetegen aggódtak érte, a családja pedig megerősítette, hogy kórházba került, ahol több betegség miatt is vizsgálták. Később maga a humorista árulta el, mi történt: otthonában elesett, és hat órán keresztül nem tudott felkelni. Végül saját maga értesítette a mentőket, majd egy hétig tartották bent a kórházban.

Májusban a humorista már a követőitől kért segítséget, mivel a régóta tartó, makacs csuklása nem múlt el, és az orvosok sem találtak rá megoldást. Júniusban Galla Miklós a Facebook-oldalán fejezte ki felháborodását, miután a Semmelweis Egyetem (SOTE) klinikáján közölték vele, hogy nem tudják megműteni. Az orvosi vizsgálatok szerint ugyanis a csuklás hátterében nem igazolható olyan betegség, amely sebészeti beavatkozást igényelne, így a műtét helyett neurológiai és gasztroenterológiai kivizsgálást javasoltak neki.