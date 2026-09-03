Végre búcsút inthet kínzó állapotának Galla Miklós: megműtik a humoristát

Rendkívüli nehéz hónapok után úgy tűnik, végre felcsillant a remény sugara Galla Miklósnak. A humorista Facebook-oldalán jelentette be, hogy megműtik makacs csuklása miatt.
Végre megműtik Galla Miklóst
Reménysugár! Hétfőre kaptam időpontot. Egy olyan helyre megyek, ahol eldöntik, hogy gyomor csonkító műtét lesz, avagy gyomor pacemakert kapok-e. Ha utóbbi, az kevés utófájdalommal jár, és egy nap elteltével hazaengednek. Nagyon reménykedem, hogy végre megszabadulok a másfél éve tartó, kínzó csuklásomtól. Drukkoljatok! Köszönöm
- írta rajongóinak a humorista.
Mint arról korábban beszámoltunk, Galla Miklós állapota még márciusban került a nyilvánosság elé, amikor mentő és rendőr is érkezett házához. Rengetegen aggódtak érte, a családja pedig megerősítette, hogy kórházba került, ahol több betegség miatt is vizsgálták. Később maga a humorista árulta el, mi történt: otthonában elesett, és hat órán keresztül nem tudott felkelni. Végül saját maga értesítette a mentőket, majd egy hétig tartották bent a kórházban.
Májusban a humorista már a követőitől kért segítséget, mivel a régóta tartó, makacs csuklása nem múlt el, és az orvosok sem találtak rá megoldást. Júniusban Galla Miklós a Facebook-oldalán fejezte ki felháborodását, miután a Semmelweis Egyetem (SOTE) klinikáján közölték vele, hogy nem tudják megműteni. Az orvosi vizsgálatok szerint ugyanis a csuklás hátterében nem igazolható olyan betegség, amely sebészeti beavatkozást igényelne, így a műtét helyett neurológiai és gasztroenterológiai kivizsgálást javasoltak neki.