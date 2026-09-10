Elhalasztották az orvosok Ganxsta Zolee műtétjét: ezt tárták fel a vizsgálatok

El kellett halasztani Ganxsta Zolee műtétjét, amire eredetileg szerdán került volna sor. A rapper a közösségi oldalán közzétett videóban árulta el a rajongóknak - akik közül sokan érdeklődtek nála a beavatkozás kapcsán -, hogy nem műtötték meg, majd ezután elmagyarázta, az operáció során egy titángömböt építenek a csípőjébe, amely egy vápában forog majd, így lényegében egy gömbcsuklót kap.

Elhalasztották Ganxsta Zolee műtétjét / Fotó: Bánkúti Sándor

Elhalasztották Ganxsta Zolee műtétjét

Ez egy autószerelés, és titánból van. Nem lesz testidegen az anyag, mert amúgy is titán vagyok. Ez csak a zökkenőmentes mozgás miatt lesz beépítve

- magyarázta el Zolee, aki előzetesen orvosi vizsgálatokon esett át, amiktől bevallása szerint tartott, ám mint kiderült, feleslegesen - szemlézte a Blikk.

A vérképem jelenleg egy aktívan sportoló, maximum egyéves teknősbéka vérképe. A májértékeim egy olyan kiskutyáé, ami még semmit nem fogyasztott, tehát csoda. Kitették példának a klinika falára

- számolt be az eredményekről humorosan a rapper, mielőtt rátért volna arra, mi volt az az egyetlen probléma, amelyet találtak nála az orvosok: egy baktériumot, amit a műtét előtt kezelni kell.

Ez egy baráti baci, mondhatnám 30 éve velem van, Big Daddy Baci, velem van. Most az egyszer ki kell kezelni, emiatt egy hetet tolódik a műtét

- mondta el a zenész, megnyugtatva mindenkit, hogy nem lesz semmi probléma.

Zoltán jön vissza, és kézen állva felszaladok a Himalájára, utána pedig a másik oldalon le lábon. Nyulakat megszégyenítő mozgásom lesz

- zárta a bejelentését Zolee.

Ganxsta Zolee 60 évesen is pörög

A rapper idén januárban ünnepelte a 60. születésnapját, a bűvös mérföldkő kapcsán pedig a Borsnak nyilatkozott.

Tehát, ha már 60 éves vagy, akkor... Hát igen, ezzel el is köszönnek a mindennapok. Ha felkelsz, és nem fáj semmid, az a furcsa. Érted? Tehát főleg egy ilyen életmóddal azért bőven benne van. Motörhead-tempó. Azért rendesen

- mondta el a rapper, aki határozott nemmel felelt arra a kérdésre, a kora miatt változtatott-e a vad, megszokott tempón.

Ebből nem vagyok hajlandó alább adni. Tehát, ha bármilyen orvos is próbál nekem segíteni, akkor azt mondom: rendben, most tényleg csodát kell tenni, mert semmi nem fog megváltozni. Úgy kell kiindulni, hogy semmin nem fogok változtatni, nem hagyok abba semmit, és akkor most innen csináljunk csodát

- jelentette ki a Kartel vezére.