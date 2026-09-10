Elhalasztották az orvosok Ganxsta Zolee műtétjét: ezt tárták fel a vizsgálatok

El kellett halasztani Ganxsta Zolee műtétjét, amire eredetileg szerdán került volna sor. A rapper a közösségi oldalán közzétett videóban árulta el a rajongóknak - akik közül sokan érdeklődtek nála a beavatkozás kapcsán -, hogy nem műtötték meg, majd ezután elmagyarázta, az operáció során egy titángömböt építenek a csípőjébe, amely egy vápában forog majd, így lényegében egy gömbcsuklót kap.
Elhalasztották Ganxsta Zolee műtétjét
Ez egy autószerelés, és titánból van. Nem lesz testidegen az anyag, mert amúgy is titán vagyok. Ez csak a zökkenőmentes mozgás miatt lesz beépítve
- magyarázta el Zolee, aki előzetesen orvosi vizsgálatokon esett át, amiktől bevallása szerint tartott, ám mint kiderült, feleslegesen - szemlézte a Blikk.
A vérképem jelenleg egy aktívan sportoló, maximum egyéves teknősbéka vérképe. A májértékeim egy olyan kiskutyáé, ami még semmit nem fogyasztott, tehát csoda. Kitették példának a klinika falára
- számolt be az eredményekről humorosan a rapper, mielőtt rátért volna arra, mi volt az az egyetlen probléma, amelyet találtak nála az orvosok: egy baktériumot, amit a műtét előtt kezelni kell.
Ez egy baráti baci, mondhatnám 30 éve velem van, Big Daddy Baci, velem van. Most az egyszer ki kell kezelni, emiatt egy hetet tolódik a műtét
- mondta el a zenész, megnyugtatva mindenkit, hogy nem lesz semmi probléma.
Zoltán jön vissza, és kézen állva felszaladok a Himalájára, utána pedig a másik oldalon le lábon. Nyulakat megszégyenítő mozgásom lesz
- zárta a bejelentését Zolee.
Ganxsta Zolee 60 évesen is pörög
A rapper idén januárban ünnepelte a 60. születésnapját, a bűvös mérföldkő kapcsán pedig a Borsnak nyilatkozott.
Tehát, ha már 60 éves vagy, akkor... Hát igen, ezzel el is köszönnek a mindennapok. Ha felkelsz, és nem fáj semmid, az a furcsa. Érted? Tehát főleg egy ilyen életmóddal azért bőven benne van. Motörhead-tempó. Azért rendesen
- mondta el a rapper, aki határozott nemmel felelt arra a kérdésre, a kora miatt változtatott-e a vad, megszokott tempón.
Ebből nem vagyok hajlandó alább adni. Tehát, ha bármilyen orvos is próbál nekem segíteni, akkor azt mondom: rendben, most tényleg csodát kell tenni, mert semmi nem fog megváltozni. Úgy kell kiindulni, hogy semmin nem fogok változtatni, nem hagyok abba semmit, és akkor most innen csináljunk csodát
- jelentette ki a Kartel vezére.