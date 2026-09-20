„Az első nap meg akartam dögleni” - Ganxsta Zolee kijöhetett a kórházból

Egy hete még arról szóltak a hírek, hogy elhalasztották Ganxsta Zolee műtétjét, azonban szerdán mégis átesett a beavatkozáson. A rapper még a kórházból jelentkezett be, hogy elmesélje, túl van a műtéten és hamarosan hazatérhet kutyusa mellé. Tegnap este pedig újabb videó került ki Zolee közösségi oldalára, ahol már a hazatérés történetét taglalja. Ganxsta Zolee magához hűen poénkodva és humorosan hagyta el a kórház területét.

Ganxsta Zolee karrierje során már megmutatta, hogy nem szereti halálosan komolyan venni ezeket a sztorikat (Fotó: Mediaworks Archív)

Ganxsta Zoleet kiengedték a kórházból

Szerdán műtöttek meg engem és végre eljött a nap, amikor kiengedtek a kórházból. 3 nap, 3 éjjel vártam ezt a pillanatot, az első nap meg akartam dögleni, de itt már nem volt olyan nagyon rossz kedvem. Mint a mérgezett egér, megyek mint a golyó. Nagyon vártam már a zárójelentést, de nem jött az a k*rva zárójelentés

— mesélte videójában a rapper.

Zolee nem szerette volna felfedni szobatársa kilétét, azonban annyit elárult, hogy egy olimpiai bajnok vízilabdázóról van szó. Így már érthető, hogy miért nem szerette volna, ha kiderül mindenki előtt, hogy ki szorul éppen orvosi ellátásra.

A Ganxsta Zolee és a Kartel fellépések a műtét miatt kérdésesek a közel jövőben (Fotó: Pesthy Márton)

Ganxta Zolee: „Újra hallom az ízeket és látom a szagokat”

A rapper végül mindenféle probléma nélkül hazajutott, sőt még arra is volt ideje, hogy pár fotót készítsen az ott dolgozó nővérekkel, akik Zolee elmondása szerint rendkívül kedvesek voltak és egy rossz szót nem tud rájuk mondani. Külön köszönetet mondott a Kartel vezetője orvosának, aki végigkísérte őt ezen a rögös úton.

A kórházból való kisétálás a rajongókban azonban elindított valamit, ami a mostani pár napban egy rendkívül érzékeny téma. „Bárcsak Bill is hasonlóan hagyhatta volna el a kórházat” — írta az egyik kommentelő, utalva ezzel Deák Bill Gyulára, aki csütörtökön egy sikeresnek mondott műtét után hunyta le örökre a szemeit.

Ganxsta Zolee históriája a csípőműtéttel kapcsolatban befejezettnek tűnik és innentől a pihenésé és a regenerációé lesz a fő hangsúly.