Gáspár Laci díjat alapított az X-Faktor „hazajáró” bohócainak

Érdekes tény, hogy miközben a nyilvános térben egyre erősödnek azok a hangok, melyek szerint a Megasztár és az X-Faktor is túlzó módon mozdult el a „trash” irányába, mindkét tehetségkutató legnézettebb részei az úgynevezett válogató adások, melyekben fű, fa, virág, bokor megmutathatja vélt, vagy valós „tehetségét” a mestereknek, vagy mentoroknak és persze nekünk, nézőknek. Magam mindjárt két okból is követem ezeket az adásokat. Egyrészt, mert ez a dolgom, másrészt mert én a célközönséghez tartozom. Várom és óhajtom a hatalmasat éneklő, született tehetségeket, a csiszolatlan gyémántokat és a még kiforratlan, de egyéniségük okán érdekes karaktereket, de remekül szórakozom azokon a jelentkezőkön, akik oly mértékig exhibicionisták, hogy nem fogja őket sem társadalmi konvenció, sem erkölcsi mérce. Ők azok, akik boldogan és ami fontos, önként csinálnak magukból bohócot évről-évre. Merthogy mindkét csatornának, illetve tehetségkutató formátumnak megvannak a maguk „hazajáró lelkei. És igen, a műsorok ezen részét érdemes társadalmi vitára bocsátani! Sőt, ha véleményed van és ezt a cikket a Facebookon látod, máris indíthatsz egy ilyen vitát! De előtte nézzük meg, hogy az X-Faktor szeptember 12-ei adásában kik ”érdemelték” ki a Gáspár Laci által alapított díjat, amivel gyakorlatilag szabadjegyet kaptak a táborba!
Gáspár Laci újítása kinyitotta az X-Faktor táborának kapuit a trollok előtt
- A macicsalád biztosan ott lesz a folytatásban
- Csótányjelmezben jött, hogy továbbjusson
- Hókuszpók is visszatért
- Pop Csabi egy képzelt szerelem emlékével érkezett
- Hörcher László balhé nélkül lenyomta a válogatót
Az X-Faktorban díjat és továbbjutást ér a kitartó próbálkozás
Marichuy, a szerelem „koronázott királynője” visszatért és hozta magával az immár családdá bővült medvéit. Lackó Mackó és Ida Mackó ez évben szaporulatnak örvendhettek, így bemutatták az X-Faktor nézőinek bocsukat, a kis Bandikát. „Gondozójuk” Marichuy énekes produkcióval érkezett és szerényen az élőshow-t jelölte ki magának célként, hiszen a táborban már kétszer is járt. Ő és a macik idén is továbbjutnak a válogatóról.
Ha Gáspár Laci nem találta volna ki a sajátos újítást, Majka miatt ment volna tovább a versenyző
Ha pedig egy cosplay bulival indult a párjukat ritkító tehetségtelenséggel megáldott, ugyanakkor rendkívül kitartóan vissza-visszatérő arcok sorát, folytassuk egy újabb jelmezes karakterrel. Ő Nagy István Zoltán, akinek Majka tavaly tette egy "görbeujjas" esküt. Konkrétan kijelentette, hogy ha az egyébként szintén nem túl veretes tehetséggel megáldott Zoli egy év múlva, vagyis idén az ő csótányjelmezében tér vissza, automatikusan továbbjuttatja őt a táborba. Így a versenyzőnek már nem is volt szüksége Gáspár Laci díjára.
„Töpörödött törpördögög...”
Befutott még Berkeszi János aliasz Hókuszpók is, aki szintén gyakori vendége az RTL tehetségkutató show-jának. János gyorsan törpneveket adott a mentoroknak, így derült ki, hogy Solére számára simán Csobot Adél álruhában, és az is, hogy szerinte a mentorok legmorcosabb karaktere, ByeAlex. Természetesen az ő produkciója és kitartása is díjat érdemel, így a törpök élete a táborban sem lesz "csak játék és mese". Persze sejthetjük, hogy azon a ponton Hókuszpók, mint mindig, "melléfog, aztán persze mérgesen morog" majd.
Ez egy elképzelt szerelem...
És, ha X-Faktor, akkor Pop Csabi. Hiszen nélküle is lehetetlen lenne megrendezni az RTL tehetségkutatóját. Tudjátok, ő az a forma, aki a karjára is tetováltatta a műsor logóját. A srác idén a friss mentor, vagyis Solére titkolt kedvesének bőrébe bújva érkezett és mindjárt "rendezett is egy jelenetet". Csabi a biztonság kedvéért hozott egy csokor virágot is "szíve hölgyének", remélve, hogy egy igent legalább bezsebelhet a produkcióért. Persze akkor még nem tudta, hogy Gáspár Laci újítása okán egyetlen igenre sem lesz szüksége a továbbjutáshoz.
Hörcher László békével jött az X-Faktor színpadára
Végezetül pedig a visszatérők sorában üdvözölhettük idén is Rex Hörcher Maximus Brutallic Totum Factum Non Plus Ultra Deus Ex Machinát, a színpadi kár és botrányokozás gitártörő nagymesterét, aki erre az évadra alaposan megváltozott. Kezesbárány lett és ajándékokkal halmozta el a mentorokat. Majd letolt egy tőle szokatlanul korrekt produkciót, ami önmagában persze nem ért továbbjutást. Ugyanakkor a kulturális élmény nem merült ki a zeneműben és a szokásos gitártörésben. Hősünk ugyanis elhozta saját verseskötetét, és ha már így esett, Majka megragadta az alkalmat és komoly átéléssel, felolvasott belőle egy gyöngyszemet, ami a Terrormacska címet kapta a keresztségben.