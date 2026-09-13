Gáspár Laci díjat alapított az X-Faktor „hazajáró” bohócainak

Ha Gáspár Laci nem találta volna ki a sajátos újítást, Majka miatt ment volna tovább a versenyző

Ha pedig egy cosplay bulival indult a párjukat ritkító tehetségtelenséggel megáldott, ugyanakkor rendkívül kitartóan vissza-visszatérő arcok sorát, folytassuk egy újabb jelmezes karakterrel. Ő Nagy István Zoltán, akinek Majka tavaly tette egy "görbeujjas" esküt. Konkrétan kijelentette, hogy ha az egyébként szintén nem túl veretes tehetséggel megáldott Zoli egy év múlva, vagyis idén az ő csótányjelmezében tér vissza, automatikusan továbbjuttatja őt a táborba. Így a versenyzőnek már nem is volt szüksége Gáspár Laci díjára.

„Töpörödött törpördögög...”

Befutott még Berkeszi János aliasz Hókuszpók is, aki szintén gyakori vendége az RTL tehetségkutató show-jának. János gyorsan törpneveket adott a mentoroknak, így derült ki, hogy Solére számára simán Csobot Adél álruhában, és az is, hogy szerinte a mentorok legmorcosabb karaktere, ByeAlex. Természetesen az ő produkciója és kitartása is díjat érdemel, így a törpök élete a táborban sem lesz "csak játék és mese". Persze sejthetjük, hogy azon a ponton Hókuszpók, mint mindig, "melléfog, aztán persze mérgesen morog" majd.

Ez egy elképzelt szerelem...

És, ha X-Faktor, akkor Pop Csabi. Hiszen nélküle is lehetetlen lenne megrendezni az RTL tehetségkutatóját. Tudjátok, ő az a forma, aki a karjára is tetováltatta a műsor logóját. A srác idén a friss mentor, vagyis Solére titkolt kedvesének bőrébe bújva érkezett és mindjárt "rendezett is egy jelenetet". Csabi a biztonság kedvéért hozott egy csokor virágot is "szíve hölgyének", remélve, hogy egy igent legalább bezsebelhet a produkcióért. Persze akkor még nem tudta, hogy Gáspár Laci újítása okán egyetlen igenre sem lesz szüksége a továbbjutáshoz.

Hörcher László békével jött az X-Faktor színpadára

Végezetül pedig a visszatérők sorában üdvözölhettük idén is Rex Hörcher Maximus Brutallic Totum Factum Non Plus Ultra Deus Ex Machinát, a színpadi kár és botrányokozás gitártörő nagymesterét, aki erre az évadra alaposan megváltozott. Kezesbárány lett és ajándékokkal halmozta el a mentorokat. Majd letolt egy tőle szokatlanul korrekt produkciót, ami önmagában persze nem ért továbbjutást. Ugyanakkor a kulturális élmény nem merült ki a zeneműben és a szokásos gitártörésben. Hősünk ugyanis elhozta saját verseskötetét, és ha már így esett, Majka megragadta az alkalmat és komoly átéléssel, felolvasott belőle egy gyöngyszemet, ami a Terrormacska címet kapta a keresztségben.