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George Clooney

George és Amal Clooney ellopták a show-t a vörös szőnyegen: itt vannak az első fotók a Velencei Filmfesztiválról – Galéria

45 perce
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A világ egyik leghíresebb színésze 60 felett épp olyan sármos, mint 30 évvel ezelőtt, és a fotók alapján a kisfiús csibészségéből sem veszített semmit. George Clooney és felesége mindenkit túlragyogtak a 83. Velencei Filmfesztiválon. Mutatjuk a fotókat!
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George ClooneyVelencei Filmfesztiváléletműdíjvörös szőnyeg

Tegnap este, azaz 2026. szeptember 2-án megnyitották a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált, ahol George Clooney Arany Oroszlán életműdíjat vehetett át. Ez az elismerés a Velencei biennálé egyik legrangosabb díja, amit most a 65 éves színésznek ítéltek oda, akivel láthatóan szinte madarat lehetett volna fogatni. Clooney persze nem egyedül, hanem feleségével, Amal Clooney-val érkezett a filmünnepre, és párosuk kétségtelenül mindenkit túlragyogott.

George Clooney 65 évesen még mindig egy igazi szívtipró.
 George Clooney karrierje továbbra is szárnyal, ezt a Velencei Filmfesztiválon egy életműdíjjal ismerték el (Fotó: AFP)

Igazi sztárparádéval nyitotta meg kapuit a 2026-os Velencei Filmfesztivál, ahol már az első napon átadták George Clooney életműdíját. A színész egy elegáns fekete öltönyben, fehér ingben és csokornyakkendőben érkezett az eseményre, ahová természetesen a csodálatos felesége, Amal is elkísérte. Az ügyvédnő pedig természetesen egy férje öltözékéhez tökéletesen passzoló hosszú fekete ruhában tündökölt, ami bár kellőképpen visszafogott volt, mégis tökéletesen kihangsúlyozta szépségét. Ezek után pedig nem csoda, hogy a vendégek és a fotósok alig tudták levenni a szemüket a sztárpárról. Utóbbiak ráadásul különösen boldogok lehettek, miután Clooney olyannyira elemében érezte magát, hogy még egy kamerát kölcsönkérve viccelődött velük egy kicsit, így készült néhány igazán vidám kép a 65 éves szívtipróról. 

George Clooney életműdíja miatt szinte a fellegekben járt.
 George Clooney kora ellenére olykor épp ugyanaz a csibész kisfiú, aki egykor volt (Fotó: Northfoto)

Nem csak George Clooneyék szavaztak a feketére

Úgy tűnik, az idei év slágerszíne a fekete volt, ugyanis nemcsak George és Amal Clooney, hanem számos más világsztár is ezt választotta a vörös szőnyegre. A hölgyek közül Alessandra Ambrosio és Alana Champion modellek bújtak elegáns fekete ruhakölteményekbe, míg Maggie Gyllenhaal színésznő egy kissé maszkulin, nadrágos szettet választott ebben a színben. A férfi színészeknél cseppet sem meglepő, hogy a sötét öltönyökre voksoltak, Jonathan Bailey és Jack O'Connell a saját stílusukban tették izgalmassá a megszokott viseletet, ugyanis utóbbi például egy csaknem földig érő köpenyt viselt. Emellett a halvány rózsaszín is igazán trendi volt, bár igen eltérő fazonokban mutatták meg a hírességek. Laura Dern egy nagyon letisztult A vonalú ruhát öltött magára, míg Bianca Balti olasz modell egy testhez simuló, rózsaszín angyalszárnyakkal extrázott költeményben vonult a fotósok előtt. Ha pedig kíváncsi vagy, hogyan is mutattak a sztárok a Velencei Filmfesztivál megnyitóján, kattints a galériánkra!

Venice, 83rd Venice International Film Festival 2026 - Night 1 - Opening Night Red Carpet
83rd Venice International Film Festival In Venice, Italy - 2 SEP 2026.
urn:newsml:dpa.com:20090101:260903-99-516433
83rd Venice Film Festival Red Carpet of the opening ceremony
Galéria: George Clooney 65 évesen is szívdöglesztő: ilyen volt a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál megnyitója
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Tegnap este igazi sztárparádéval nyitották meg a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált

 

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