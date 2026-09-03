92 éves korában elhunyt a feminista ikon, Gloria Steinem

Az alapítványa jelentette be, hogy 92 éves korában elhunyt Gloria Steinem, az amerikai női felszabadító mozgalom egyik arca. A Gloria’s Foundation Instagram-bejegyzése szerint Steinem békésen, a szerettei körében vesztette életét New York-i otthonában. A halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Elhunyt a feminista ikon, Gloria Steinem / Fotó: PAUL J. RICHARDS / AFP

Elhunyt a feminista ikon, Gloria Steinem

Gloria Steinem 1934. március 25-én született az ohiói Toledóban. Az élete nem indult könnyen, 12 éves koráig például nem járhatott teljes munkaidőben iskolába. Az 1950-es évek végén, az egyetem után, kutatási ösztöndíjjal Indiába ment, és két évet töltött el különféle szerepkörökben: falusi nőknek segített erőszakmentes tüntetések szervezésében a kormányzati politikák ellen, ami felkeltette érdeklődését a közösségi aktivizmus iránt.

A 1960-as évek elején New Yorkba költözött, ahol szabadúszó íróként kezdte meg a pályafutását. A nagy áttörést a Playboy-nyuszik munkakörülményeit leleplező cikke hozta meg számára, amihez beépült a Playboy Clubba. Steinem ezután a New York Magazine publicistája lett, mielőtt 1972-ben megalapította a Ms. magazint, az egyik első olyan kiadványt, amely a háztartáson és a szépségápoláson túl más női kérdésekkel is foglalkozott.

Az író, újságíró és magazinszerkesztő Steinem több mint 50 évvel ezelőtt társalapítója volt a Women's Action Alliance-nak, egy, a szexizmus elleni küzdelemmel foglalkozó csoportnak. Az 1970-es években többek közt a nők reproduktív jogaiért folytatott kampányok egyik fő hangja volt, mialatt felszólalt a nők egyenlő jogaiért és bérezéséért, tiltakozott a halálbüntetés, valamint a női nemi szervek megcsonkítása ellen is.

Gloria legnagyobb öröksége az volt, hogy képes volt odafigyelni másokra, és éreztetni velük, látják és meghallgatják őket. Szavai, tettei és példája lehetővé tette az emberek számára, hogy önmaguk lehessenek. Gloria a független szelleméhez hűen élt, örök kíváncsisággal és nagyszerű humorérzékkel

- közölte az alapítványa, amely szerint Gloria Steinem élete utolsó éveit írással töltötte, mialatt a közösségi kapcsolatok is fontos részei maradtak a mindennapjainak - írja a BBC.