70 éves lett Görbe Nóra: így fest ma a Linda sorozat sztárja

Görbe Nóra neve már a ’80-as években teljesen összeforrt Veszprémi Lindáéval, azaz a Linda főszereplőjével. Persze a mindig vidám színésznő emellett számos sikert tudhat már maga mögött, mind a képernyőn, mind pedig a színpadon, de kétségtelen, hogy a legtöbben ma is a sorozat címszereplőjével azonosítják. Pedig bármennyire hihetetlen, Görbe Nóra 2026. szeptember 3-án már a 70. születésnapját ünnepli, vidámsága azonban mit sem változott az elmúlt 40 évben. A kerek évforduló kapcsán megmutatjuk, mi történt vele azóta.

Görbe Nóra gyerekeivel tölti a legtöbb idejét, ugyanis második férje halála után visszavonult a színészettől (Fotó: MW archív)

Görbe Nóra szerepei között a Linda óta leginkább színházi darabokat találhatunk, de a ’80-as években több tévéfilmben és nagyjátékfilmben szerepelt, sőt utóbbiakhoz 2017-ben, több mint 30 év kihagyás után egy film erejéig visszatért a Tékasztorikkal. Emellett sikeres zenei karriert is épített, énekelt többek között az R-GO-ban és az Első emeletben, valamint számos nagylemeze jelent meg szólóban is, köztük több a sorozathoz kötődő is. Mára azonban visszavonult, és bár többször felmerült az ikonikus sorozat folytatása, a színésznő nem vállalta a szereplést.

Görbe Nóra Lindaként, a karatézó minden lében kanál rendőrnőként lopta be magát a nézők szívébe (Fotó: MW archív)

Görbe Nóra férje halála után teljesen összetört

Görbe Nóra első férje Gát György rendező volt, aki maga álmodta meg a Linda sorozatot, és az első két évadot egyedül, a harmadikat pedig Szurdi Miklóssal közösen rendezte. A házasságukból két gyermek született: 1983-ban Anna, majd 1989-ben Márton. A pár azonban végül a válás mellett döntött, így találkozott a színésznő második férjével, Dr. Ormos Péter fogorvossal, akivel 2006-ban kötötték össze az életüket, és egészen a férfi 2016-os haláláig boldog házasságban életek. Sőt, Görbe Nóra második férjének elvesztése után annyira összetört, hogy azóta a nyilvánosságtól elzárkózva éli az életét és kizárólag a családjára koncentrál. A lánya Gát Anna ma 43 éves, és kipróbálta már magát dramaturgként, illetve több könyvet is írt, míg öccse, Marci civil életet él.

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