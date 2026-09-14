Hercegné és díva is volt! 44 éve hunyt el Grace Kelly

Már születésekor tudni lehetett, hogy egy ilyen családdal a háta mögött, nagyra hivatott Grace Kelly. Édesapja, John B. Kelly egy multimilliomos üzletember volt, míg édesanyja, Margaret Majer egy olyan testnevelés tanárként élt, aki első nőként irányította a női atlétikai csapatot. Mindketten hatalmas ambíciókkal rendelkeztek, így a későbbi színésznőnek nem volt egyszerű a gyerekkora. A játékos gyerek helyett egy céltudatos és nagyra törő nőt neveltek fel szülei, akinek végül sikerült elérni álmait.

Grace Kelly családja nem bánt könnyű kézzel a színésznővel, ami miatt Grace később saját gyermekeire is gyakran emelt kezet (Fotó: AFP)

Grace Kelly karrierje nem indult egyszerűen

Egy katolikus lányakadémiára járt fiatalkorában Grace Kelly, aki akkoriban szeretett bele a színészkedésbe. Édesapja azonban nagyon ellenezte ezt a szakmát, mivel szerinte csak egy hajszál választotta el a színésznőt egy utcalánytól. Ennek ellenére a szőke szépség nem adta fel álmait és végül sikeres színésznő vált belőle.

Már a főiskola alatt fellépett a Broadway-en, ahol Az apa című drámában mutatkozott be. Nem sokkal később pedig első filmszerepét is megkapta, ahol Sinclair Lewis-regény tévéadaptációjának főszerepét kapta meg. Ez volt az első a színésznő hatvan tévészerepe közül, ami azért is kiemelkedő, mivel televíziós karrierje csupán hat évig tartott.

1954-ben pedig elérkezett a nagy pillanat, amikor A vidéki kislány című filmben való szerepéért megkapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Ezek után már megkérdőjelezhetetlen volt, hogy Grace Kelly a valaha élt egyik legnagyobb női ikon, aki két évvel a díj átvétele után megtartotta az évszázad egyik legnagyobb médiafigyelmét követelő esküvőjét.

Grace Kelly férje, Rainier monacói herceg volt, akivel három gyermekük született (Fotó: AFP)

Monacói hercegné lett az Oscar-díjas színésznő

1956-ban Rainier monacói herceg és Grace Kelly nem mindennapi esküvőt szervezett. A színésznő ruhája önmagában megérne egy misét, mivel a mai esküvői ruhákat is ehhez lehet visszavezetni, azonban nem adta magát olcsón a herceg sem. A királyi családoknál szokványos termékenységi teszt mellett egy akkor összeget kellett fizetnie Grace-nek, hogy felélte a színészkedésből származó összes pénzét, sőt még kérnie is kellett a családjától. Nem beszélve arról, hogy a színészkedéssel is fel kellett hagynia, így Grace Kelly főállású feleség és később édesanya lett.