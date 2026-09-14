Hercegné és díva is volt! 44 éve hunyt el Grace Kelly

Már születésekor tudni lehetett, hogy egy ilyen családdal a háta mögött, nagyra hivatott Grace Kelly. Édesapja, John B. Kelly egy multimilliomos üzletember volt, míg édesanyja, Margaret Majer egy olyan testnevelés tanárként élt, aki első nőként irányította a női atlétikai csapatot. Mindketten hatalmas ambíciókkal rendelkeztek, így a későbbi színésznőnek nem volt egyszerű a gyerekkora. A játékos gyerek helyett egy céltudatos és nagyra törő nőt neveltek fel szülei, akinek végül sikerült elérni álmait.
Grace Kelly karrierje nem indult egyszerűen
Egy katolikus lányakadémiára járt fiatalkorában Grace Kelly, aki akkoriban szeretett bele a színészkedésbe. Édesapja azonban nagyon ellenezte ezt a szakmát, mivel szerinte csak egy hajszál választotta el a színésznőt egy utcalánytól. Ennek ellenére a szőke szépség nem adta fel álmait és végül sikeres színésznő vált belőle.
Már a főiskola alatt fellépett a Broadway-en, ahol Az apa című drámában mutatkozott be. Nem sokkal később pedig első filmszerepét is megkapta, ahol Sinclair Lewis-regény tévéadaptációjának főszerepét kapta meg. Ez volt az első a színésznő hatvan tévészerepe közül, ami azért is kiemelkedő, mivel televíziós karrierje csupán hat évig tartott.
1954-ben pedig elérkezett a nagy pillanat, amikor A vidéki kislány című filmben való szerepéért megkapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Ezek után már megkérdőjelezhetetlen volt, hogy Grace Kelly a valaha élt egyik legnagyobb női ikon, aki két évvel a díj átvétele után megtartotta az évszázad egyik legnagyobb médiafigyelmét követelő esküvőjét.
Monacói hercegné lett az Oscar-díjas színésznő
1956-ban Rainier monacói herceg és Grace Kelly nem mindennapi esküvőt szervezett. A színésznő ruhája önmagában megérne egy misét, mivel a mai esküvői ruhákat is ehhez lehet visszavezetni, azonban nem adta magát olcsón a herceg sem. A királyi családoknál szokványos termékenységi teszt mellett egy akkor összeget kellett fizetnie Grace-nek, hogy felélte a színészkedésből származó összes pénzét, sőt még kérnie is kellett a családjától. Nem beszélve arról, hogy a színészkedéssel is fel kellett hagynia, így Grace Kelly főállású feleség és később édesanya lett.
Három gyermekük született, akiket legfőképp dadák neveltek. Sokan aranykalitkaként említik Grace Kelly házasságát, ám olyanok is akadnak, akik egyszerűen boldogtalannak nevezik, mivel a herceg nem volt egy hűséges típus és sok szeretőt tartott felesége mellett.
Éppen 44 éve pedig, 1982. szeptember 14-én Grace Kelly autóbalesetet szenvedett. Legkisebb kislányát vitte iskolába, aki akkor kezdte volna tanulmányait, amikor a hercegné sztrókot kapott a volán mögött és egy nagyjából negyven méteres szakadékba zuhant. A kislány enyhe agyrázkódást kapott és egy csigolyája sérült. Grace sérülései sem voltak életveszélyesek, ám a baleset után bekövetkező második sztrók, a sérülések mellett már túl kritikusnak bizonyult, így agyhalottnak nyilvánították a kórházban. Férje pedig úgy döntött, hogy lekapcsolják az őt életben tartó gépekről.