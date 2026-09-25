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gudics máté

"Őt és mindannyiunkat megviseltek a történtek" - kísérettel ment iskolába Gudics Máté kislánya az emberrablási kísérlet után

32 perce
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A csütörtöki események után péntek reggel az édesanyjával ment iskolába Gudics Máté kislánya. A Megasztár 2024-es győztese elárulta, hogy rendkívül megviselte az egész családot az emberrablási kísérlet.
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Mint arról csütörtökön beszámoltunk, egy idegen férfi egy szürke autóból szólította meg Gudics Máté kislányát Bicskén, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola közelében. A férfi arra kérte, hogy üljön be mellé, a gyermek azonban nemet mondott, és azonnal az iskola épületébe futott. Gudics Máté felesége, Nikolett a FEOL-nak elmondta: a kislány sírva, zaklatottan érkezett meg az iskolába, majd beszámolt a történtekről az osztályfőnökének, aki értesítette őket.

Iskolába menet szólították le egy autóból Gudics Máté kislányát
Iskolába menet szólították le egy autóból Gudics Máté kislányát. Fotó: Gábor Zoltán

A történtek kapcsán Gudics Máté elárulta, hogy általában reggelente autóval viszi iskolába a két gyermekét, majd az óvoda parkolójában elköszön a nagyobbik lányától. Az óvoda és az iskola mindössze 25–30 méterre van egymástól, ezt a rövid utat a kislány már önállóan szokta megtenni, és délutánonként hazafelé is egyedül jár, így sokkolta őket az emberrablási kísérlet.

A történtekről a rendőrséget, valamint Bicske polgármesterét, Bálint Istvánnét is értesítették. A hatóság soron kívül intézkedett, és sűrűbb járőrözést ígért az iskola környékén a reggeli és a délutáni időszakban.

Rendkívül megviselte az emberrablási kísérlet Gudics Máté családját

Az énekes péntek délelőtt a Blikknek elárulta, hogy az egész családot megviselte az eset.

A kislányunk jól van, de azért az érződik, hogy őt és mindannyiunkat megviseltek a történtek. Most úgy látom, egy darabig biztosan stresszben leszünk, nehezen fogjuk kiheveri ezt az egészet. A gyermekünk ettől függetlenül ma is elment az iskolába, az édesanyja kísérte el egészen a bejáratig

- mondta Gudics Máté.

A szülők most abban reménykednek, hogy a környéken egy kamera rögzítette a történteket, így tudják azonosítani az elkövető autóját.

Manapság bekameráznak szinte minden közterületet, nagyon bízom benne, hogy meg lehet találni azt az autót, aminek a színéről és a méretéről is egészen pontos leírást tudott adni a kislányom. Remélem, sikerrel jár a nyomozás. A feleségemet is többen keresték egyébként, hogy miben segíthetnek, és közben több helyről hallottuk azt is, hogy volt már hasonló eset a környéken, csak az érintettek nem jelezték senkinek.

Az énekes most arra is fel szeretné hívni a figyelmet, hogy a szülőknek beszélniük kell az ilyen dolgokról a gyermekeikkel.

 

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