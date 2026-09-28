Gudics Máté szerint hamar rendőrkézre kerülhet a lányát megkörnyékező férfi

Gudics Máté kislánya nagyon megrémült, de a lehető legjobb döntést hozta (Fotó: AI)

„Egy idősebb, szakállas, kancsal úr szerette volna, hogy Lilla beszálljon mellé”

Máté ugyanakkor beszélt a gyerekek felkészítésének fontosságáról és arról is, hogy szülőként milyen döntést hoztak a gyermekükkel kapcsolatban. „Egy álló autóból, letekert ablaknál, egy idősebb, szakállas, kancsal úr szerette volna, hogy Lilla beszálljon mellé. A kislányom nagyon korrekt személyleírást tudott adni az illetőről, illetve az autó színét is megjegyezte. Mindez a legnagyobb, reggeli forgalomban történt.”

Lilla megrémült és azonnal az iskola felé vette az irányt. Befutott és az osztályfőnöke elmondása alapján remegve, sírva mesélte el, mi történt vele.

„Pontosan azt tette, amire felkészítettük, hiszen elmondtuk a gyermekeinknek, hogy nem mehetnek közel idegenekhez és nem ülhetnek be semmilyen autóba akkor sem, ha kisállatot mutat nekik az illető. De külön szeretném megköszönni a bicskei iskolának is, hogy minden évben beépítik az oktatásba egy-két olyan órát, amikor ilyen helyzetekről beszélnek a gyerekeknek! Ez nagyon fontos! Ahogy az is nagyon fontos volt, hogy sikerült megnyugtatniuk Lillát és az első órát azzal kezdték, hogy ezt a speciális helyzetet kitárgyalva, újra tartottak egy oktatást. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy nem hozzuk haza a lányunkat, vagyis nem nyomunk be nála még egy „piros gombot” – fogalmazott a TV2 felfedezettje, majd elmondta, hogy a rendőrség nagy erőkkel kezdte meg az eset teljes feltárását és a férfi közrekerítését is. „Természetesen a feljelentést megtettük. A kislányomat nem hallgatták meg, mert azt mondják, hogy majd az utolsó fázisban „veszik csak elő”, és akkor is pszichológus bevonásával beszélgetnek majd vele. Mi először telefonon beszéltünk a rendőrökkel, majd délután az osztályfőnök kíséretében mentünk be tanúvallomást tenni. Szerintem lehet mit tenni, mert úgy tudom, vannak a környéken kamerák és elég pontosan meg lehetett határozni azt is, hogy milyen időintervallumban kell keresni azt az autót. Ha a kamera látta az autót, akkor meglesz a rendszám. Mi mindent megtettünk annak érdeklében, hogy meglegyen a férfi…”

Aznap egy kis pánikhangulat alakult ki a posztunk nyomán, de rengetegen köszönték meg, hogy felhívtuk a figyelmet erre az esetre

– zárta gondolatait a kétgyermekes édesapa.