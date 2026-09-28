Gudics Máté szerint hamar rendőrkézre kerülhet a lányát megkörnyékező férfi

Minden épeszű embert kirázott a hideg, miközben Gudics Mátét hallgatta hétfő reggel a Retro Rádióban, ahol Bochkor Gábor faggatta őt az egész országot megdöbbentő történésekről. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Megasztár győztesének kislányát egy idegen, szakállas és kancsal férfi próbálta meg az autójába csábítani, néhány másodperccel azután, hogy az alig 30 méterre lévő iskolája felé indult gyalog az óvoda parkolójából. A rendőrség már keresi az ismeretlent, aki minden bizonnyal hamarosan kézre is kerülhet. A TV2 tehetségkutatójának felfedezettjét napokkal az események után is felzaklatják az emlékek, de fontosnak tartja, hogy minél többen értesüljenek arról, ami történt, ezért ha nem is örömmel, de újra felelevenítette, mi is játszódott le azon a reggelen.
Gudics Máté: „Igyekszünk a mindennapok szerint élni az életünket és ez nálunk be is vált”
„Úgy látom, hogy a kislányom már túl van a történteken. Mi a feleségemmel úgy gondoltuk, hogy nem szedjük ki a hétköznapi keringésből és nem csinálunk ebből akkora ügyet, hogy minden nap felelevenítsük benne az eseményeket. Igyekszünk a mindennapok szerint élni az életünket és ez nálunk be is vált. Nyilván, amikor hazaért, nagyon megdicsértük…” – kezdte a Bochkorban az énekes, majd részletesen is vázolta a rémisztő és egyben tanulságos eseménysort. „Reggel a kisebbik és a nagyobbik lányommal mentünk az iskolába és az oviba. Azt tudni kell, hogy az óvoda és az iskola között nagyjából harminc méter a távolság. Az ovi parkolójába szoktunk megállni kocsival. Ott válnak szét az útjaink. A nagyobbik lányom azon a harminc méteren besétál az iskolába. Lilla egy nagyon ügyes és vagány kislány, így rövidebb utakon már önállóan közlekedik.”
Jankát bevittem az oviba és elindultam hazafelé. Út közben hívott a feleségem, hogy kereste őt az osztályfőnök, aki elmondta, hogy mi történt
– mesélte feldúltan Gudics Máté, aki az adásban azt is elmondta, hogy néz ki az a férfi, aki feltehetően rossz, sőt pokoli szándéktól vezetve próbálta elcsalni magával a kislányt.
„Egy idősebb, szakállas, kancsal úr szerette volna, hogy Lilla beszálljon mellé”
Máté ugyanakkor beszélt a gyerekek felkészítésének fontosságáról és arról is, hogy szülőként milyen döntést hoztak a gyermekükkel kapcsolatban. „Egy álló autóból, letekert ablaknál, egy idősebb, szakállas, kancsal úr szerette volna, hogy Lilla beszálljon mellé. A kislányom nagyon korrekt személyleírást tudott adni az illetőről, illetve az autó színét is megjegyezte. Mindez a legnagyobb, reggeli forgalomban történt.”
Lilla megrémült és azonnal az iskola felé vette az irányt. Befutott és az osztályfőnöke elmondása alapján remegve, sírva mesélte el, mi történt vele.
„Pontosan azt tette, amire felkészítettük, hiszen elmondtuk a gyermekeinknek, hogy nem mehetnek közel idegenekhez és nem ülhetnek be semmilyen autóba akkor sem, ha kisállatot mutat nekik az illető. De külön szeretném megköszönni a bicskei iskolának is, hogy minden évben beépítik az oktatásba egy-két olyan órát, amikor ilyen helyzetekről beszélnek a gyerekeknek! Ez nagyon fontos! Ahogy az is nagyon fontos volt, hogy sikerült megnyugtatniuk Lillát és az első órát azzal kezdték, hogy ezt a speciális helyzetet kitárgyalva, újra tartottak egy oktatást. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy nem hozzuk haza a lányunkat, vagyis nem nyomunk be nála még egy „piros gombot” – fogalmazott a TV2 felfedezettje, majd elmondta, hogy a rendőrség nagy erőkkel kezdte meg az eset teljes feltárását és a férfi közrekerítését is. „Természetesen a feljelentést megtettük. A kislányomat nem hallgatták meg, mert azt mondják, hogy majd az utolsó fázisban „veszik csak elő”, és akkor is pszichológus bevonásával beszélgetnek majd vele. Mi először telefonon beszéltünk a rendőrökkel, majd délután az osztályfőnök kíséretében mentünk be tanúvallomást tenni. Szerintem lehet mit tenni, mert úgy tudom, vannak a környéken kamerák és elég pontosan meg lehetett határozni azt is, hogy milyen időintervallumban kell keresni azt az autót. Ha a kamera látta az autót, akkor meglesz a rendszám. Mi mindent megtettünk annak érdeklében, hogy meglegyen a férfi…”
Aznap egy kis pánikhangulat alakult ki a posztunk nyomán, de rengetegen köszönték meg, hogy felhívtuk a figyelmet erre az esetre