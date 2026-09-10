A filmtörténet egyik legnagyobb égése: Madonna így végezte ki majdnem Guy Ritchie karrierjét

A ma 58. születésnapját ünneplő Guy Ritchie a '90-es évek végén úgy robbant be a filmvilágba, mint egy elszabadult golyószóró. A diszlexiás, az iskolából alig 15 évesen kicsapott, majd fekete öves brazil dzsúdóssá és dzsicu-harcossá vált brit fenegyerek a A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső (1998) és a Blöff (2000) című kultikus alkotásokkal egy csapásra a popkultúra csúcsára jutott. A stílusa friss volt, erőszakos, fekete humorral teli és végtelenül vagány. Aztán jött A NŐ – és vele együtt a karrierje legnagyobb mélyrepülése.

A Guy Ritchie-filmek ezer közül is megismerhetőek, ám épp ezt a jellegzetességét veszítette el, míg együtt volt Madonnával (Fotó: Northfoto)

Rossz hatást gyakorolt Madonna Guy Ritchie-re?

Amikor Guy Ritchie 2000-ben feleségül vette a nála tíz évvel idősebb popkirálynőt, Madonnát, a sajtó az évszázad álompárjáról cikkezett. A valóságban azonban ez a házasság szinte teljesen kiszívta a rendezőből azt a nyers, vagány, utcai energiát, amiért a világ beleszeretett. A menő függetlenfilmesből pillanatok alatt látványosság lett a vörös szőnyegen, a popsztár árnyékában élő férjjé vált.

A bennfentesek szerint Madonna nemcsak a magánéletüket, de Ritchie művészi látásmódját is teljes kontroll alatt tartotta. A rendezőnek fel kellett adnia a füstös londoni kiskocsmák világát: a szigorú vegán diéta, a Kabbala-szeánszok és a popsztár hiperintenzív egója fokozatosan felőrölték a szellemi függetlenségét. A brit fenegyerekből egy megszelídített, irányított asszisztens lett.

Guy Ritchie házassága erőteljesen befolyásolta a rendezéseit (Fotó: Northfoto)

A gigantikus zakó

A kreatív hanyatlás csúcspontja a 2002-es Hullámhegy (Swept Away) volt. Ritchie a saját védjegyének számító pörgős, gengszteres akciókat felcserélte felesége hiúsági projektjére. A film nem egyszerűen megbukott a pénztáraknál, de a filmtörténet egyik legcikibb katasztrófájaként vonult be, halomra gyűjtve az Arany Málna-díjakat. Madonna színészi játéka csapnivaló volt, Guy Ritchie pedig elvakult szerelmében feláldozta saját rendezői hírnevét.

A lejtő itt nem állt meg: a 2005-ös Revolver már a Madonna által rátukmált ezoterikus, Kabbala-ihlette szimbolikától vált teljesen zavarossá és nézhetetlenné. Guy Ritchie elveszítette a kapcsolatot a saját közönségével, mert a saját víziói helyett felesége spirituális útkeresését kellett filmre vinnie.