Gwyneth Paltrow félmeztelenül pózolt a hűtő előtt - videó

Gwyneth Paltrow nem egészen úgy értelmezte a „pulóverszezon” kezdetét, ahogy azt a legtöbben szokták. Az 53 éves amerikai színésznő egy TikTok-videóban több őszi szettet is bemutatott, majd a végén ledobta a felsőjét, és félmeztelenül folytatta a videót – vette észre a horvát Index.

Gwyneth Paltrow színésznő

Fotó: AFP

Jöhetnek a pulóverek

„Pulóverszezon” – írta a szeptember 12-én közzétett felvétel mellé Gwyneth Paltrow, amelyet kaliforniai otthonában forgatott.

A videó elején egymás után érkeztek az őszi összeállítások: krémszínű garbó fehér farmerrel, sötétkék pulóver, fekete garbó, szürke kardigán, majd egy smaragdzöld blúz.

A színésznő közben ugyanazt a fehér farmert viselte, a haját pedig hol kiengedve, hol kontyban hordta. Eddig akár egy teljesen átlagos őszi divatbemutató is lehetett volna – már ha annak lehet nevezni, amikor valaki a hűtőajtó mögül filmezi a legújabb szettjeit.

A videó utolsó része azonban már egészen másról szólt: Paltrow félmeztelenül jelent meg a frigó előtt, miközben egy almát majszolt. Kebleit természetesen kitakarták a TikTok szabályainak megfelelően.

A Goop alapítójától egyébként nem áll távol a merész reklám. Korábban is pózolt már így a márkája termékeinek népszerűsítéséhez, egy korábbi kampányban pedig teljesen meztelenül állt kamera elé egy mezőn.

A színésznő egyébként korábban is okozott meglepetést merész megjelenésével: az Oscar-gálán például bugyi nélkül lépett a vörös szőnyegre.