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Úton a felnőtté válás felé: édesapja nyomdokaiba lép György herceg

1 órája
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Újabb lépést tesz a felnőtté válás felé Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb gyermeke. György herceg az első napjára készül az új iskolájában, méghozzá a híres Eton College-ban, ahol annak idején az édesapja és a nagybátyja, Harry herceg is tanult.
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Az első napjára készül az Eton College-ban György herceg, amely egy újabb lépést jelent számára a felnőtté válás felé. A walesi hercegi pár, Vilmos és Katalin legidősebb gyermeke ezzel egyben az édesapja nyomdokaiba is lép, aki annak idején szintén a Berkshire-ben lévő iskola tanulója volt.

Britain's Prince Louis of Wales, Britain's Prince George of Wales, Britain's Prince William, Prince of Wales, Britain's Catherine, Princess of Wales leave the Hydro Arena after attending the Glasgow 2026 Commonwealth Games in Glasgow, Scotland, on August 1, 2026. (Photo by Michael McGurk / POOL / AFP)
Első napjára készül az új iskolában György herceg / Fotó: MICHAEL MCGURK / POOL

Első napjára készül az új iskolában György herceg

A 13 éves herceg tehát mostantól bentlakó lesz az elit magániskolában, amelyben korábban 20 brit miniszterelnököt is oktattak, az éves tandíj pedig évi 65 ezer font (nagyjából 27 406 275 forint) körül van.

Korábban egyébként találgatások folytak annak kapcsán, hol folytatja a tanulmányait a herceg, miután elvégezte a berkshire-i Lambrook független előkészítő iskolát: ekkor számos magániskola felmerült, ám a jelek szerint a szülők a hagyományos utat választották, miután György édesapja és a nagybátyja, Harry herceg is az Eton College-ban tanult. Az intézmény egyébként nincs messze a walesi hercegi pár családi otthonától Windsorban, így - bár mostantól bentlakó lesz -, Györgynek lesz lehetősége arra, hogy időről időre hazalátogasson.

Az Eton College egykori diákjai közé tartoznak a politikusok mellett - mint amilyen Lord David Cameron, Boris Johnson, Kwasi Kwarteng és Sir Jacob Rees-Mogg -, az olyan hírességek is, mint Eddie Redmayne, Dominic West, Damian Lewis és Tom Hiddleston - írja a BBC.


 

 

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