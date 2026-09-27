„Mindenki kétségbe volt esve, hogy lesz ebből főszerep” – így lett Györgyi Anna Sissi magyar hangja

Magyarul először 1991. december 24-én vetítették a tévében a Sissi – A magyarok királynéja című alkotást. A most 59 éves színésznő, Györgyi Anna még alig kezdte el karrierjét, amikor negyedéves főiskolásként megkapta azt a munkát, ami végül élete egyik legemlékezetesebb szerepe lett, és amiről azóta is felismeri az egész ország.
„Látott engem, és kiválasztott”
Györgyi Anna maga sem gondolta volna, hogy egyetlen szerep ennyire meghatározza majd az életét.
– Aprics László, az egyik legjobb magyar szinkronrendező figyelt fel rám a Malom a pokolban című előadásban a Madách Színházban. Én alakítottam Nagyezsdát, a sánta lányt. Ő ebben látott engem, és kiválasztott. Akkor még nem voltak castingok, mint most. A megrendelők ott álltak a felvétel során, nekem pedig az első tekercsem az volt, hogy „Juhéj” abban a jelenetben, amikor Sissi ugratott a lóval. Rengetegszer felvettük, mert egyszerűnek tűnik, mégsem sikerült. Mindenki kétségbe volt esve, hogy lesz ebből főszerep. Ráadásul akkor ez egy kiemelt film volt, én pedig egy teljesen ismeretlen név voltam a szakmában. Akkoriban nem is mértem fel, hogy ez mekkora lehetőség. Az ember nem is nézi, milyen kiváltságos munkák ezek. Pedig ez óriási mérföldkő volt: majdnem 40 év telt el, és még most is erről mesélek – folytatja a művésznő a Fanny magazinnak, és azt is elárulja, hogy természetesen Sissi karaktere nem volt ismeretlen számára, hiszen egész Magyarországon szerették.
– A közhelyeket tudjuk: a szépségét, a diétamániáit, hogy milyen sportos volt, mennyire vigyázott az alakjára. De azt is, hogy mi történt vele, hogyan halt meg. Ezt szerintem az emberek nagy része ismeri. Ritkaság, hogy egy történelmi személyiség annyira népszerű, hogy mindenkinek, még most a fiatalabbaknak is van fogalma arról, hogy ki volt ő. De utána is olvastam, amikor meghallottam, hogy megkaptam a szerepet.
„Gyönyörű volt, de volt akarata”
Romy Schneider egyébként akkor még alig volt 16 éves, és ezzel a szereppel futott igazán be, ezután érett csak igazán nagy színésznővé.
– Gyönyörű volt, de volt akarata is, egy öntudatos nő volt. Ez az ami megfogott benne, illetve a légiessége, a szépsége, a bája. Nagy falat volt kezdőként, hogy megfeleljek ennek a monstrumnak, amit ez az egész jelentett – folytatja, és azt is részletezi, hogy a szinkronmunka akkor még máshogy zajlott. Egy mikrofonnál álltak akár négyen-öten is, nem külön vettek fel mindenkit, hanem érezték a másik kisugárzását, illatát, és a művésznő szerint sokkal izgalmasabb volt így dolgozni. Természetesen akad jó néhány forgatási élmény, amit sosem fog elfelejteni. Főleg az a bizonyos „Juhéj!”, amit ha nem vettek fel tízszer, akkor egyszer sem. De a Molnár Piroskával és a Vajda Lászlóval közös jelenetek is örök emlékek maradnak, nem beszélve a császárné saját anyjával folytatott beszélgetéseiről.
– Romy Schneider valódi édesanyja, Magda volt a színésznő, aki filmbéli anyja, Ludovika hercegnő szerepét is játszotta. Ő úgymond egy jégmama volt a valóságban is, aki nagyon tolta a lányát a karrier felé. Megérezte, mekkora tehetség van benne. Úgyhogy a filmes és a civil viszonyuk egyezett – teszi hozzá.
„Csilingelő, fényes hangja volt”
Györgyi Anna és a színésznő, valamint Sissi hangja annyira összeforrt, hogy akkoriban rengetegen felismerték, amikor megszólalt. Sőt, a mai napig ráismernek annak ellenére, hogy saját elmondása szerint a hétköznapokban teljesen más arcát mutatja.
– Amikor 27 évvel ezelőtt ideköltöztünk, ahol most lakunk, ez volt az első, amiről megismertek. Mondták, hogy jaj, én voltam, én vagyok a magyar hangja, és hogy akkor tényleg egy színésznő vagyok. De a mai napig nagyrészt a hangomról azonosítanak be. Nagyon sokat szinkronizáltam, főleg a pályám elején, és örülök, ha ennyire jellegzetessé váltam. Az életben egyébként eléggé felismerhetetlen vagyok, szinte nem sminkelek, sokszor van rajtam szemüveg, és nem vagyok az a fajta, aki a csapból is folyik. Annak kifejezetten örülök, hogy erről felismernek – meséli. Sokszor megszólítják a boltban, az utcán azzal, hogy mennyire szeretik a hangját, ő pedig mindig elmondja, hogy főleg édesanyjának, illetve beszédtanárának, Ságodi Gabriellának köszönheti. Azonban nem volt könnyű dolga a német-francia híresség megszólaltatásakor.
– Romy Schneider annyira fiatal volt még, nagyon csilingelő, fényes hanggal. Annak ellenére, hogy az enyém is hasonló volt, ez mégis kihívást jelentett, mert lehetett érezni, hogy egy picit még feljebb kellett menni a szopránjához.
„Szükség van mesés történetekre”
Amikor két gyermeke még kisebb volt, és már be tudták fogadni a történetet, gyakran belenéztek a Sissi-filmekbe. Mivel tudták, hogy az anyukájuk színész, nekik az volt a természetes, hogy az ő hangján szólal meg a császárné. Az alkotásokat a mai napig minden évben ismétlik a televízióban az ünnepek során, és rengetegen nézik őket újra.
– Ez annyira egy karácsonyi ünnepek alatti történet. Olyan fantasztikus, hogy mindig leadják, és hogy az emberek még mindig megnézik. Szükség van ilyen mesés történetekre. És hát igen, ugyanúgy rajonganak érte. Akkor is, most is, a fiatalok is nézik. Sőt, van egyfajta rajongótábora Sisinek. Úgyhogy azt szoktam viccesen mondani, hogy ha más nem, akkor ez lesz a sírfeliratom: Sisi magyar hangja. Rólam mindenkinek rögtön ez ugrik be.
„Egy lelki börtönben él”
Arról is faggattunk Györgyi Annát, hogy ha most lehetősége lenne leülni egy kávéra a császárnéval vagy Romy Schneidderel, mi az, amit a legszívesebben megkérdezne tőlük.
– Ha komolyabban belegondolok, akkor a magánéletükről kérdeznék. Nem voltak kifejezetten boldogok annak ellenére, hogy az egyikük egy császárné, a másikuk pedig egy világhírű színésznő volt. Nem kaptak könnyű életet, sőt, mintha nem is a sajátjukat élték volna. Sokszor akiről azt hisszük, hogy minden megadatott neki, mert híres vagy mert a királyi család tagja, az valójában egy lelki börtönben él. Mindkettőjüknek sok szenvedéssel teli momentummal tarkított sorsa volt.