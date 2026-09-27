„Mindenki kétségbe volt esve, hogy lesz ebből főszerep” – így lett Györgyi Anna Sissi magyar hangja

Magyarul először 1991. december 24-én vetítették a tévében a Sissi – A magyarok királynéja című alkotást. A most 59 éves színésznő, Györgyi Anna még alig kezdte el karrierjét, amikor negyedéves főiskolásként megkapta azt a munkát, ami végül élete egyik legemlékezetesebb szerepe lett, és amiről azóta is felismeri az egész ország.

Györgyi Anna, Sissi magyar hangja: „Mindenki kétségbe volt esve, hogy lesz ebből főszerep” - Fotó: Mediaworks

„Látott engem, és kiválasztott”

Györgyi Anna maga sem gondolta volna, hogy egyetlen szerep ennyire meghatározza majd az életét.

– Aprics László, az egyik legjobb magyar szinkronrendező figyelt fel rám a Malom a pokolban című előadásban a Madách Színházban. Én alakítottam Nagyezsdát, a sánta lányt. Ő ebben látott engem, és kiválasztott. Akkor még nem voltak castingok, mint most. A megrendelők ott álltak a felvétel során, nekem pedig az első tekercsem az volt, hogy „Juhéj” abban a jelenetben, amikor Sissi ugratott a lóval. Rengetegszer felvettük, mert egyszerűnek tűnik, mégsem sikerült. Mindenki kétségbe volt esve, hogy lesz ebből főszerep. Ráadásul akkor ez egy kiemelt film volt, én pedig egy teljesen ismeretlen név voltam a szakmában. Akkoriban nem is mértem fel, hogy ez mekkora lehetőség. Az ember nem is nézi, milyen kiváltságos munkák ezek. Pedig ez óriási mérföldkő volt: majdnem 40 év telt el, és még most is erről mesélek – folytatja a művésznő a Fanny magazinnak, és azt is elárulja, hogy természetesen Sissi karaktere nem volt ismeretlen számára, hiszen egész Magyarországon szerették.

– A közhelyeket tudjuk: a szépségét, a diétamániáit, hogy milyen sportos volt, mennyire vigyázott az alakjára. De azt is, hogy mi történt vele, hogyan halt meg. Ezt szerintem az emberek nagy része ismeri. Ritkaság, hogy egy történelmi személyiség annyira népszerű, hogy mindenkinek, még most a fiatalabbaknak is van fogalma arról, hogy ki volt ő. De utána is olvastam, amikor meghallottam, hogy megkaptam a szerepet.

„Gyönyörű volt, de volt akarata”

Romy Schneider egyébként akkor még alig volt 16 éves, és ezzel a szereppel futott igazán be, ezután érett csak igazán nagy színésznővé.