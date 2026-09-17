Hajdú Péter egy igazi kakukktojás: „Szeretem az anyósomat”

Nézd meg az anyját, vedd el a lányát! Tartja a régi, magyar közmondás. Boráros Gábor minden jel szerint nem fogadta meg ezt a „népi jó tanácsot”, így most „anyósa”, vagyis egykori kedvesének édesanyja tör borsot az orra alá módszeresen. Legalábbis ezt állítja a szlovákiai-magyar MMA harcos, aki korábbi kedvese, Jákli Mónika tragikus éveleji halála óta egyedül neveli közös kislányukat, a négyéves Zorát. Ez az az „állapot”, amin Mónika édesanyja radikálisan változtatni szeretne. Ezt mondja Boráros Gábor, aki úgy véli, a kislány anyai nagymamája az, aki rendre feljelenti őt a gyámügynél és ott tesz neki keresztbe, ahol csak tud. Ez a téma természetesen felmerült a Beköltözve Hajdú Péterhez soron következő epizódjának felvételén is. Az ajánlóból világosan kitűnik, hogy az MMA harcos és a nagyi között az utóbbi időben sem rendeződött a viszony.
Hajdú Péter: „Igazán szerencsésnek érezhetem magam...”
„Nem tudom, hogy fogalmazzam meg… De jónak nem mondható… Mindezek után még engem zaklat a gyámüggyel? Nincs semmi alapja, csak ő magának akarja Zorát. Ő szeretne lenni az egyedüli, aki felügyeletet gyakorolhat felette, vagyis a gyámja. Hátráltat engem és ott tesz keresztbe, ahol csak lehet. Hát hogyan lehetnék én jó viszonyban egy ilyen emberrel?” – tette fel a kérdést, inkább csak úgy magának Boráros Gábor a Frizbi TV stúdiójában. Ebből kiindulva pedig az Origo arra volt kíváncsi, hogy vajon Hajdú Péter milyen viszonyt ápol a saját anyósával és mennyire tartja célszerűnek, hogy egy férfiember jóban legyen szíve választottjának édesanyjával.
Az anyós-vej viszonyrendszerben igazán szerencsésnek érezhetem magam, mert mindkét házasságom esetén csodás hölgyeket fogtam ki.
„Az első feleségem édesanyját is kedveltem és ő is szeretett engem, illetve Eszter anyukája is egy igazán csodálatos asszony, akivel nagyon könnyű jóban lenni és szinte lehetetlen vele összekapni. Egyébként soha nem izgultam az első, nagy családi találkozások előtt. Sőt, leginkább azt láttam, hogy a szülőknek voltak velem szemben fenntartásaik. Egyszerűen féltették tőlem a lányaikat, hiszen ők az ismert embert látták bennem, akinek a nőügyeivel folyamatosan foglalkozott a bulvársajtó. Ennek fényében nem is igazán bíztak bennem, de én nem haragudtam rájuk, hiszen a helyükben én sem borultam volna a saját nyakamba. Szerencsére nagyon hamar megismertek és meg is szerettek” – kezdte az Origónak Hajdú Péter.
„Egy szavam sem lehet. Ha pedig lenne, nem merném mondani…”
A Frizbi TV műsorvezetője hálás Eszter édesanyjának, éppen annyira, amannyira a saját anyukájának, hiszen mint mondja, mindketten napi szinten részei az életüknek és sok „terhet” le is vesznek a vállukról. „Eszter édesanyja és az én édesanyám szorosan jelen vannak a családi életünkben. Az a minimum, hogy naponta többször is beszélünk velük telefonon, de gyakran meg is látogatnak minket, hiszen mindketten imádják a közös unokájukat, Domikát.”
Igazi nagymamák, akik szeretik kényeztetni a kisfiunkat, mi pedig nem is lehetnénk hálásabbak nekik a rengeteg segítségért, amit kapunk tőlük.
„Egyébként én azt mondom, hogy egy férfiembernek kevés nagyobb ajándék juthat az életben annál, mint hogy sokáig, egészségben mellette marad az édesanyja és közben pedig belép az életébe egy tökéletes anyós. Én ezt a két ajándékot meg is kaptam, szóval egy szavam sem lehet. Ha pedig lenne, nem merném mondani… Szóval én tényleg szeretem az anyósomat!” - nevetett Hajdú Péter.