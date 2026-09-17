Hajdú Péter egy igazi kakukktojás: „Szeretem az anyósomat”

Hajdú Péter: „Igazán szerencsésnek érezhetem magam...”

„Nem tudom, hogy fogalmazzam meg… De jónak nem mondható… Mindezek után még engem zaklat a gyámüggyel? Nincs semmi alapja, csak ő magának akarja Zorát. Ő szeretne lenni az egyedüli, aki felügyeletet gyakorolhat felette, vagyis a gyámja. Hátráltat engem és ott tesz keresztbe, ahol csak lehet. Hát hogyan lehetnék én jó viszonyban egy ilyen emberrel?” – tette fel a kérdést, inkább csak úgy magának Boráros Gábor a Frizbi TV stúdiójában. Ebből kiindulva pedig az Origo arra volt kíváncsi, hogy vajon Hajdú Péter milyen viszonyt ápol a saját anyósával és mennyire tartja célszerűnek, hogy egy férfiember jóban legyen szíve választottjának édesanyjával.

Az anyós-vej viszonyrendszerben igazán szerencsésnek érezhetem magam, mert mindkét házasságom esetén csodás hölgyeket fogtam ki.

„Az első feleségem édesanyját is kedveltem és ő is szeretett engem, illetve Eszter anyukája is egy igazán csodálatos asszony, akivel nagyon könnyű jóban lenni és szinte lehetetlen vele összekapni. Egyébként soha nem izgultam az első, nagy családi találkozások előtt. Sőt, leginkább azt láttam, hogy a szülőknek voltak velem szemben fenntartásaik. Egyszerűen féltették tőlem a lányaikat, hiszen ők az ismert embert látták bennem, akinek a nőügyeivel folyamatosan foglalkozott a bulvársajtó. Ennek fényében nem is igazán bíztak bennem, de én nem haragudtam rájuk, hiszen a helyükben én sem borultam volna a saját nyakamba. Szerencsére nagyon hamar megismertek és meg is szerettek” – kezdte az Origónak Hajdú Péter.