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maffia

Hajdú Péter a maffia pénztárosával ült egy asztalhoz: „Ő volt a világ harmadik legkeresettebb bűnözője”

9 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Kisbandi nem aprózta el a bűnt. Ha már belekezdett, csinálta „tisztességgel” és igen gyorsan, igen magasra is kapaszkodott a szervezett bűnözésen belüli ranglétrán. Nem is kicsit meglepő, hogy az egykoron toplistás gengszter elfogadta Hajdú Péter meghívását, hogy aztán őszintén és kendőzetlenül terítse ki a lapjait.
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maffiafrizbi tvKisbandiHajdú Péter

A maffiafilmeknek megvan a maguk romantikája, de valójában nekünk, egyszeri, nagyjából törvénytisztelő, földi halandóknak, fogalmunk sincs arról, mit is jelent, ha az ember fia, vagy ritkábban lánya, nyakig elmerül az alvilágban és ott rangot, „becsületet” szerez magának. Ezért is érdemes megnézni a Beköltözve Hajdú Péterhez új évadának második epizódját, melyben Lakatos András, vagyis Kisbandi mesél kalandos, bűnnel kikövezett életútjáról.

Hajdú Péter mindent megkérdezett, amit te is tudni szeretnél a magyar bűnszervezetek múltjáról.
Hajdú Péter a magyar szervezett bünözés pénztárosával töltötte a napját (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter a honi maffia pénztárosával töltötte a napját és levágott lófej nélkül úszta meg a bulit

Az Origo a műsor ajánlójának megjelenése után megkereste Hajdú Pétert, aki mesélt kicsit az egykor a világ „élvonalába” tartozó csúcsbűnözővel eltöltött napjáról. „Kisbandi, vagyis Lakatos András a magyar alvilág pénztárosa volt. Nekem volt alkalmam többször is olyan interjúalanyokkal beszélgetnem, akik ilyen, vagy olyan módon kötődtek ehhez a világhoz.”

Ugyanakkor mindig is érdekelt, ahogy szerintem mindenkit, hogy miként is működtek a bűnszervezetek a '90-es években. 

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„Arra voltam kíváncsi, hogy miként is jött létre anno a magyar alvilág, és ezért is hívtam meg Bandit, hogy töltsön el velem egy napot. Az is nagyon érdekelt, hogy itthon hogyan is tudtak kinőni az erősebbnél is erősebb karakterek. Kisbandi pedig ezekre a kérdésekre első kézből ismeri a válaszokat, hiszen ott ült a honi bűnszervezetek, vagy szervezet megalakulásánál... Annyit elárulhatok, hogy nálunk nagyon másképp épült fel az alvilág, vagy ha úgy tetszik a maffia, mint mondjuk az olaszoknál a La Cosa Nostra, vagy Dél-Amerikában a kartelek. Annyit még spoilerezek, hogy az Eneergol Rt. megalakulásával esik egybe a történet kezdete. Ekkor jelent meg Portik Tamás, aki már azért kellett, hogy legyen egy erős ember a csapatban” – kezdte a Frizbi TV műsorvezetője az Origónak, majd hozzátette, Kisbandi az az üdítő kivétel a magyar alvilág egykori nagyjai közül, aki nemcsak hogy életben, de szabadlábon is van.

Hajdú Péter kifaggatta Kisbandit.
Hajdú Péter ígéri, rengeteg titkot ismerhetünk meg péntek este a magyar alvilág működésével kapcsolatban (Fotó: YouTube)

„Eleve csoda, hogy él, hiszen többször is vérdíjat tűztek ki a fejére”

Nagyon érdekes továbbá, hogy mi lett azokkal a szereplőkkel, akik a '90-es években uralták a magyar alvilágot. Maradjunk annyiban, hogy többségében nem ágyban, párnák között haltak meg. Akik pedig még élnek, börtönben vannak. Szabadlábon nagyon kevesen vannak közülük. Aki ezt az adást megnézi, garantáltan meg fogja ismerni, miként működtek ezek a bűnözői csoportok” – tett feltehetően nem is annyira elhamarkodott ígéretet a Beköltözve Hajdú Péterhez pénteki adása kapcsán a Frizbi TV műsorvezetője. Hajdú ezután kitért vendége munkásságára, vagyis inkább annak kétes sikerességére. „Kisbandi pontosan tudta magáról, hogy kicsoda és sosem keresett mentségeket.” 

Ő az a bűnöző volt, aki az „előkelő” harmadik helyig vitte a világ legkeresettebb bűnözőinek toplistáján. Az első Osama Bin Laden, a második a drogbáró Barrera, vagyis „El Loco” volt és őket követte Lakatos András

„Szóval ez a fickó nagyon komoly szereplő volt. Miamiban kapták el egyszer, majd ült Brazíliában is. Eleve csoda, hogy él, hiszen többször is vérdíjat tűztek ki a fejére. A történetei pedig egyedülállóak és korrajzként szolgálnak. Ült már velem szemben sok, nagyon szuggesztív arc és hozzá is vagyok szokva, hogy ilyen karakterekkel beszélgetek. Annyit fűznék ehhez, hogy Kisbandinak még most is tapintható ereje van…” – zárta gondolatait Hajdú Péter.

 

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