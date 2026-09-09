Hajdú Péter a maffia pénztárosával ült egy asztalhoz: „Ő volt a világ harmadik legkeresettebb bűnözője”

„Arra voltam kíváncsi, hogy miként is jött létre anno a magyar alvilág, és ezért is hívtam meg Bandit, hogy töltsön el velem egy napot. Az is nagyon érdekelt, hogy itthon hogyan is tudtak kinőni az erősebbnél is erősebb karakterek. Kisbandi pedig ezekre a kérdésekre első kézből ismeri a válaszokat, hiszen ott ült a honi bűnszervezetek, vagy szervezet megalakulásánál... Annyit elárulhatok, hogy nálunk nagyon másképp épült fel az alvilág, vagy ha úgy tetszik a maffia, mint mondjuk az olaszoknál a La Cosa Nostra, vagy Dél-Amerikában a kartelek. Annyit még spoilerezek, hogy az Eneergol Rt. megalakulásával esik egybe a történet kezdete. Ekkor jelent meg Portik Tamás, aki már azért kellett, hogy legyen egy erős ember a csapatban” – kezdte a Frizbi TV műsorvezetője az Origónak, majd hozzátette, Kisbandi az az üdítő kivétel a magyar alvilág egykori nagyjai közül, aki nemcsak hogy életben, de szabadlábon is van.

Hajdú Péter ígéri, rengeteg titkot ismerhetünk meg péntek este a magyar alvilág működésével kapcsolatban (Fotó: YouTube)

„Eleve csoda, hogy él, hiszen többször is vérdíjat tűztek ki a fejére”

„Nagyon érdekes továbbá, hogy mi lett azokkal a szereplőkkel, akik a '90-es években uralták a magyar alvilágot. Maradjunk annyiban, hogy többségében nem ágyban, párnák között haltak meg. Akik pedig még élnek, börtönben vannak. Szabadlábon nagyon kevesen vannak közülük. Aki ezt az adást megnézi, garantáltan meg fogja ismerni, miként működtek ezek a bűnözői csoportok” – tett feltehetően nem is annyira elhamarkodott ígéretet a Beköltözve Hajdú Péterhez pénteki adása kapcsán a Frizbi TV műsorvezetője. Hajdú ezután kitért vendége munkásságára, vagyis inkább annak kétes sikerességére. „Kisbandi pontosan tudta magáról, hogy kicsoda és sosem keresett mentségeket.”

Ő az a bűnöző volt, aki az „előkelő” harmadik helyig vitte a világ legkeresettebb bűnözőinek toplistáján. Az első Osama Bin Laden, a második a drogbáró Barrera, vagyis „El Loco” volt és őket követte Lakatos András.

„Szóval ez a fickó nagyon komoly szereplő volt. Miamiban kapták el egyszer, majd ült Brazíliában is. Eleve csoda, hogy él, hiszen többször is vérdíjat tűztek ki a fejére. A történetei pedig egyedülállóak és korrajzként szolgálnak. Ült már velem szemben sok, nagyon szuggesztív arc és hozzá is vagyok szokva, hogy ilyen karakterekkel beszélgetek. Annyit fűznék ehhez, hogy Kisbandinak még most is tapintható ereje van…” – zárta gondolatait Hajdú Péter.