Hajdú Péter a legnagyobb bukásáról vallott: Roger Moore-ral fürdött be

A Beköltözve Hajdú Péterhez évadnyitó adásában Jáksó László abszolút pozitívumként említi, hogy például Gálvölgyi János gyakorlatilag folyton gúnyolta őt a Heti hetesben, az Origo kissé kibővítette a témát és arra voltunk kíváncsiak, hogy Hajdú Péter melyik interjúját élte meg csalódásként és melyikre a legbüszkébb. A tévés pedig hezitálás nélkül választ adott a kérdésekre.
Jáksó László: „Közben pedig itt ülök most vele és engem b.szogat”
„Vigyorogtam… Mert néha ugyan nagyon szemét beszólások voltak, de nagyon okosak és nagyon jók is. Mindig arra gondoltam, hogy én otthon, hogy néztem a Gálvölgyit a tévében pici gyerekkoromban. Közben pedig itt ülök most vele és engem b.szogat.”
Nem tudtam mást gondolni erről, mint hogy ez k.rva jó!”
– mondta a Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén Jáksó László, akit egyébként tényleg nagyon gyakran frocliztak a Heti Hetes szereplői, különös tekintettel az említett Gálvölgyi Jánosra.
Hajdú Péter: „Robert De Niro volt a vendégem és különös módon éppen a Heti Hetessel állították szembe”
Innen jutottunk el oda, hogy Hajdú Péter megkapta a történethez nem feltétlenül, de legalábbis nem tökéletesen passzoló kérdést arról, hogy melyik beszélgetését tartja pozitív és melyiket negatív előjelű csúcspontnak a karrierje több mint két évtizedéből. „Ha az a kérdés, hogy vannak-e olyan interjúk az életemben, melyekre pont olyan meghatottsággal és büszkeséggel gondolok vissza, ahogyan Jáksó László emlékszik a Heti Hetesben eltöltött időszakára, akkor feltétlenül eszembe jut a a valaha volt legnézettebb Frizbi adás, ami a TV2-n került képernyőre. Robert De Niro volt a vendégem és különös módon éppen a Heti Hetessel állították szembe, vagyis a két műsor ugyanabban az idősávban futott.”
36.6 százalékos nézettséget értünk el, ami szinte hihetetlen volt. Pláne, hogy ezt a döntést én öngyilkos lépésnek gondoltam
– emlékezett vissza Hajdú Péter a Frizbi hőskorára, majd felidézte az első TV2-s adást is, amivel nyert egy üveg drága pezsgőt a csatorna igazgatójától. „Egyébként az első TV2-s Frizbi adást sem felejtem el soha. Mielőtt lement volna, kötöttem egy fogadást a csatorna akkori igazgatójával, aki azt mondta, hogy örüljünk, ha a nézettségi százalékszám kettessel fog kezdődni. Én rátromfoltam és bemondtam, hogy hármas lesz az. Végül 32.4-lett, így másnap kaptam is egy üveg méregdrága pezsgőt. Ebben az adásban Gesztesi Karcsi volt a vendégem, így innen is hatalmas köszönet neki odaátra” – üzent a 2020-ban elhunyt barátjának a Frizbi TV műsorvezetője.
„Ilyen volt esetemben Bud Spencer...”
Péter ezután elárulta, mit is érez és hogyan készül fel, ha történetesen egy-egy igazi világsztár ült, vagy ül le le vele szembe az emblematikus kanapén. „Ha az ember lehetőséget kap arra, hogy egy igazán nagy formátumú haza sztárral, vagy élő legendával, netán egy igazi világsztárral üljön le beszélgetni, olyan érzése lesz, mintha egy nagyon fontos vizsgára készülne.”
Természetesen minden interjú felkészülést igényel, de mégis csak vannak olyan karakterek, akiknél az ember érzi, hogyha tényleg ügyes lesz, nagy dolgok születhetnek a beszélgetésből.
„Különösen fontos a stabil alapokon nyugvó tudás, ha olyasvalaki a vendég, akiért egyébként rajong. Ilyen volt esetemben Bud Spencer. Neki az interjú elején el is árultam, hogy éppen úgy rajongok érte, mint ahogyan a magyarok többsége” – magyarázta Hajdú.
„Úgy elvert minket az RTL, mint előtte és utána sem soha”
Ezután pedig következett a feketeleves, vagyis az a Frizbi adás, amitől Hajdú Péter és a csatorna is sokat várt, de úgy álltak vele a földbe, mint a parancsolat. „Hogy ért-e csalódás nézettség miatt? Hát persze! Karácsonyi Frizbit forgattunk és Roger Moore volt a vendégem. Az volt a fejemben, hogy ezzel a beszélgetéssel minden korábbi nézettségi rekordot meg fogunk dönteni, de nem így lett. Nagyon nem… Úgy elvert minket az RTL, mint előtte és utána sem soha. Máig nem tudom, hogy aznap, amikor adásba került az interjú, mi történhetett, hiszen Roger Moore szintén hatalmas kedvence volt a magyaroknak.”
De éppen a riporteri szakma szépsége, hogy bármi és annak az ellenkezője is megtörténhet egy-egy műsorral
– idézte fel a rémálmaiban azóta is vissza-visszajáró Frizbi epizódot a műsorvezető, majd elmondta, min lepődött meg utoljára annyira, hogy az álla is leesett. „Éppen a közelmúltban csodálkoztam rá az egyik Frizbi eredményére. Azt sejtettem, hogy a Kovács Lajos boncmester-testépítővel készült beszélgetés sokakat érdekel majd, de arra álmomban sem gondoltam, hogy pikk-pakk elketyeg a nézettség 350 ezerig. Pedig pontosan ez történt és ezzel az évad egyik legnézettebb adása lett” – zárta gondolatait Hajdú Péter.