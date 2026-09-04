Hajdú Péter a legnagyobb bukásáról vallott: Roger Moore-ral fürdött be

Jáksó László: „Közben pedig itt ülök most vele és engem b.szogat”

„Vigyorogtam… Mert néha ugyan nagyon szemét beszólások voltak, de nagyon okosak és nagyon jók is. Mindig arra gondoltam, hogy én otthon, hogy néztem a Gálvölgyit a tévében pici gyerekkoromban. Közben pedig itt ülök most vele és engem b.szogat.”

Nem tudtam mást gondolni erről, mint hogy ez k.rva jó!”

– mondta a Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén Jáksó László, akit egyébként tényleg nagyon gyakran frocliztak a Heti Hetes szereplői, különös tekintettel az említett Gálvölgyi Jánosra.

Jáksó László egyenesen imádta, ahogy a társai zrikálták (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Robert De Niro volt a vendégem és különös módon éppen a Heti Hetessel állították szembe”

Innen jutottunk el oda, hogy Hajdú Péter megkapta a történethez nem feltétlenül, de legalábbis nem tökéletesen passzoló kérdést arról, hogy melyik beszélgetését tartja pozitív és melyiket negatív előjelű csúcspontnak a karrierje több mint két évtizedéből. „Ha az a kérdés, hogy vannak-e olyan interjúk az életemben, melyekre pont olyan meghatottsággal és büszkeséggel gondolok vissza, ahogyan Jáksó László emlékszik a Heti Hetesben eltöltött időszakára, akkor feltétlenül eszembe jut a a valaha volt legnézettebb Frizbi adás, ami a TV2-n került képernyőre. Robert De Niro volt a vendégem és különös módon éppen a Heti Hetessel állították szembe, vagyis a két műsor ugyanabban az idősávban futott.”

36.6 százalékos nézettséget értünk el, ami szinte hihetetlen volt. Pláne, hogy ezt a döntést én öngyilkos lépésnek gondoltam

– emlékezett vissza Hajdú Péter a Frizbi hőskorára, majd felidézte az első TV2-s adást is, amivel nyert egy üveg drága pezsgőt a csatorna igazgatójától. „Egyébként az első TV2-s Frizbi adást sem felejtem el soha. Mielőtt lement volna, kötöttem egy fogadást a csatorna akkori igazgatójával, aki azt mondta, hogy örüljünk, ha a nézettségi százalékszám kettessel fog kezdődni. Én rátromfoltam és bemondtam, hogy hármas lesz az. Végül 32.4-lett, így másnap kaptam is egy üveg méregdrága pezsgőt. Ebben az adásban Gesztesi Karcsi volt a vendégem, így innen is hatalmas köszönet neki odaátra” – üzent a 2020-ban elhunyt barátjának a Frizbi TV műsorvezetője.