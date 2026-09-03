„Úristen, fel kell nőnöm ehhez az emberhez!” – 55 év után kitálalt a házasságáról Hámori Ildikó

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Hámori Ildikó évtizedek óta a magyar színházi élet egyik legmeghatározóbb alakja, ám a magánéletéről ritkán beszél nyilvánosan. Most azonban kivételt tett, Krizsó Szilvia Kösz, jó(l) vagyok című műsorában élete első podcast-interjúját adta, ahol őszintén mesélt az 55 évvel ezelőtti indulásról, a hatalmas korkülönbségről és arról, miként maradt fenn több mint fél évszázada a szerelmük Szinetár Miklós rendezővel.
Hámori Ildikó Szinetár Miklósról mesélt: kezdetben feszélyezte a korkülönbség
A színésznő alig 25 éves volt, amikor kimondta a boldogító igent a nála 15 évvel idősebb, elismert alkotónak. A korbeli különbség és a férje kiforrott személyisége komoly feladat elé állította a fiatal színésznőt.
25 évesen mentem hozzá, ő 40 volt. Kész férfit kaptam, bizonyos dolgokat nem tudtam megváltoztatni benne. Szokták mondani a nők, hogy 'változtasd meg', de egy 40 éves emberen hogy változtassak? Kicsikét sikerült is 55 év alatt. Akkor azt gondoltam, hogy úristen, nekem fel kell nőnöm ehhez az emberhez! Nem tudom a mai napig, hogy ez sikerült-e...
– idézte fel a kezdeti kétségeit Hámori Ildikó. A pár kapcsolata az évtizedek során mély szellemi és érzelmi szövetséggé csiszolódott. A színésznő mára nemcsak a férje társává, de legfőbb bizalmasává is vált, Szinetár Miklós köteteinek ugyanis kivétel nélkül ő az első olvasója és háttérszerkesztője.
Elnyerte a férje tiszteletét
„Azt elmondhatom, hogy a könyveknek, amiket ír, én vagyok az első olvasója. Én akkor nem kritikát mondok, de elmondok egy-két dolgot, meg belejavítok. Én ezt megtehetem, mert ceruzával csinálom! De ő komolyan veszi, odafigyel arra, amit mondok, és talán ez ad nekem egy kis önbizalmat, hogy talán sikerült odáig elérkeznem, hogy elfogadja az én gondolataimat, véleményemet” – állapította meg. A beszélgetésben az is kiderült, hogy a művésznő karrierje egy különös véletlennek köszönhetően indult el – anélkül, hogy bármilyen rokona vagy ismerőse lett volna a tévénél.
Balatonszabadi-Sóstón voltam úttörőtáborban, rengeteg időt töltöttem ott. Odajött egy forgatócsoport, és gyerekeket kerestek. Oda kellett állni a kamera elé, bemutatkozni és mondani három mondatot. Utána el is felejtettem az egészet, majd egyszer csak jelentkeztek, hogy ugyan ők nem a Filmgyár, hanem a Televízió, de menjek be egy válogatásra. Így kerültem a tévéhez. Azt hiszem, a véletlenek nem véletlenül történnek az emberrel, hanem valahogy az ember behívja magához őket...
– emlékezett vissza a színésznő.