„Úristen, fel kell nőnöm ehhez az emberhez!” – 55 év után kitálalt a házasságáról Hámori Ildikó

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Hámori Ildikó évtizedek óta a magyar színházi élet egyik legmeghatározóbb alakja, ám a magánéletéről ritkán beszél nyilvánosan. Most azonban kivételt tett, Krizsó Szilvia Kösz, jó(l) vagyok című műsorában élete első podcast-interjúját adta, ahol őszintén mesélt az 55 évvel ezelőtti indulásról, a hatalmas korkülönbségről és arról, miként maradt fenn több mint fél évszázada a szerelmük Szinetár Miklós rendezővel.

Hámori Ildikó férje mellett sokáig érezte azt, hogy muszáj felnőnie hozzá (Fotó: Bors)

Hámori Ildikó Szinetár Miklósról mesélt: kezdetben feszélyezte a korkülönbség

A színésznő alig 25 éves volt, amikor kimondta a boldogító igent a nála 15 évvel idősebb, elismert alkotónak. A korbeli különbség és a férje kiforrott személyisége komoly feladat elé állította a fiatal színésznőt.

25 évesen mentem hozzá, ő 40 volt. Kész férfit kaptam, bizonyos dolgokat nem tudtam megváltoztatni benne. Szokták mondani a nők, hogy 'változtasd meg', de egy 40 éves emberen hogy változtassak? Kicsikét sikerült is 55 év alatt. Akkor azt gondoltam, hogy úristen, nekem fel kell nőnöm ehhez az emberhez! Nem tudom a mai napig, hogy ez sikerült-e...

– idézte fel a kezdeti kétségeit Hámori Ildikó. A pár kapcsolata az évtizedek során mély szellemi és érzelmi szövetséggé csiszolódott. A színésznő mára nemcsak a férje társává, de legfőbb bizalmasává is vált, Szinetár Miklós köteteinek ugyanis kivétel nélkül ő az első olvasója és háttérszerkesztője.