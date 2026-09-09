Újabb fordulat történt Harry herceg és Meghan Markle körül, miután Károly király egyértelművé tette: a Sussex hercege és hercegnéje továbbra sem számítanak dolgozó királyi családtagnak. Harry és Meghan állítólag nem szeretné, ha egyszerűen magánszemélyként tekintenének rájuk, és inkább egy másik megnevezést használnának.

Harry és Meghan új címet szeretnének maguknak: nem fogadják el, amit Károly király közölt róluk

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Harry és Meghan augusztus végén költöztek vissza Nagy-Britanniába két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel, miután hat évig az Egyesült Államokban éltek. A váratlan hazatérés azonban nem jelentette azt, hogy visszatértek volna a királyi család hivatalos kötelékébe.

Károly király ugyanis hétfőn hivatalos levélben tisztázta a helyzetüket. A Lord Chamberlain által továbbított dokumentum szerint Harry és Meghan továbbra sem dolgozó tagjai a királyi családnak, és nem használhatják a „His Royal Highness” és „Her Royal Highness”, vagyis a királyi fenség megszólítást. A levél szerint jótékonysági tevékenységüket is magánszemélyként végzik, "magánállampolgárokként" hivatkoznak rájuk.

Harry és Meghan más címet, megnevezést szeretnének

A brit Express értesülései szerint azonban a Sussexek nem örültek annak, hogy a királyi levélben lényegében magánszemélyekként határozták meg őket. A lap szerint a pár inkább a „public figures”, vagyis „közszereplők” megnevezést részesítené előnyben.

A házaspárhoz közel álló forrásokra hivatkozó beszámolók szerint ez jobban kifejezné, hogy Harry és Meghan továbbra is a nyilvánosság előtt tevékenykednek, miközben már nem részei a királyi család hivatalos munkájának. A pár állítólag azt is kifogásolta, hogy a királyi levélről csak röviddel annak nyilvánosságra hozatala előtt kaptak tájékoztatást.

A Sussexek szóvivője szerint meglepődtek azon, hogy nem kaptak előzetesen megfelelő tájékoztatást a levélről. A beszámolók alapján képviselőik alig több mint egy órával a nyilvánosságra hozatal előtt kapták meg a dokumentumot, Harry pedig ekkor éppen egy londoni találkozón vett részt.

Harry és Meghan címe

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Harry és Meghan továbbra is viselheti a Sussex hercege, illetve Sussex hercegnéje címet. Ezeket Harry esetében II. Erzsébet királynő adományozta a pár 2018-as esküvője alkalmából, és a királyi családtól való visszalépésük önmagában nem fosztotta meg őket ezektől a címektől.