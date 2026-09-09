Harry és Meghan új címet szeretnének maguknak: nem fogadják el, amit Károly király közölt róluk

Újabb fordulat történt Harry herceg és Meghan Markle körül, miután Károly király egyértelművé tette: a Sussex hercege és hercegnéje továbbra sem számítanak dolgozó királyi családtagnak. Harry és Meghan állítólag nem szeretné, ha egyszerűen magánszemélyként tekintenének rájuk, és inkább egy másik megnevezést használnának.
Harry és Meghan augusztus végén költöztek vissza Nagy-Britanniába két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel, miután hat évig az Egyesült Államokban éltek. A váratlan hazatérés azonban nem jelentette azt, hogy visszatértek volna a királyi család hivatalos kötelékébe.
Károly király ugyanis hétfőn hivatalos levélben tisztázta a helyzetüket. A Lord Chamberlain által továbbított dokumentum szerint Harry és Meghan továbbra sem dolgozó tagjai a királyi családnak, és nem használhatják a „His Royal Highness” és „Her Royal Highness”, vagyis a királyi fenség megszólítást. A levél szerint jótékonysági tevékenységüket is magánszemélyként végzik, "magánállampolgárokként" hivatkoznak rájuk.
Harry és Meghan más címet, megnevezést szeretnének
A brit Express értesülései szerint azonban a Sussexek nem örültek annak, hogy a királyi levélben lényegében magánszemélyekként határozták meg őket. A lap szerint a pár inkább a „public figures”, vagyis „közszereplők” megnevezést részesítené előnyben.
A házaspárhoz közel álló forrásokra hivatkozó beszámolók szerint ez jobban kifejezné, hogy Harry és Meghan továbbra is a nyilvánosság előtt tevékenykednek, miközben már nem részei a királyi család hivatalos munkájának. A pár állítólag azt is kifogásolta, hogy a királyi levélről csak röviddel annak nyilvánosságra hozatala előtt kaptak tájékoztatást.
A Sussexek szóvivője szerint meglepődtek azon, hogy nem kaptak előzetesen megfelelő tájékoztatást a levélről. A beszámolók alapján képviselőik alig több mint egy órával a nyilvánosságra hozatal előtt kapták meg a dokumentumot, Harry pedig ekkor éppen egy londoni találkozón vett részt.
Harry és Meghan címe
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Harry és Meghan továbbra is viselheti a Sussex hercege, illetve Sussex hercegnéje címet. Ezeket Harry esetében II. Erzsébet királynő adományozta a pár 2018-as esküvője alkalmából, és a királyi családtól való visszalépésük önmagában nem fosztotta meg őket ezektől a címektől.
Más a helyzet azonban a királyi fenség megszólítással. Harry és Meghan ezt a címet hivatalosan továbbra is birtokolja, ám azt a 2020-as megállapodás óta nem használják. Károly király friss levele most azt is egyértelművé tette, hogy ezen a helyzeten a család nagy-britanniai visszatérése sem változtat.
Károly király egyértelmű határt húzott
A királyi család számára különösen fontos lehet annak tisztázása, hogy Harry és Meghan brit visszatérése nem jelenti azt, hogy ismét hivatalos szerepet kapnak.
A király által jóváhagyott levél szerint a pár helyzete továbbra is a magánszemélyekéhez hasonló, kereskedelmi és jótékonysági érdekeltségekkel. Ez azt is jelenti, hogy nem végezhetnek olyan hivatalos királyi feladatokat, mint a dolgozó családtagok.
A levél időzítése sem véletlen: Harry és Meghan hazatérése után újra előtérbe került az is, hogy milyen biztonsági védelem illeti meg őket Nagy-Britanniában. A brit kormány illetékes bizottsága vizsgálja a kérdést, Harry ugyanis hosszú ideje szeretné elérni, hogy családja megfelelő rendőri védelmet kapjon az országban.
Így miközben Harry és Meghan ismét Nagy-Britanniában élnek, a jelek szerint továbbra sem térhetnek vissza a királyi család hivatalos működésébe. A Sussexek ugyan megtartják hercegi és hercegnéi címüket, de Károly király világossá tette: a családhoz tartozás és a királyi feladatok ellátása két külön dolog.