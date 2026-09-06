„Harry megpróbálta kisajátítani Diana örökségét” – újabb lépés élezheti ki a viszályt Harry és Vilmos között

Harry herceg filmet szeretne készíteni néhai, szeretett édesanyjáról. A hírt Richard Kay királyi szakértő árulta el hozzátéve, ennek okán a herceg már fel is kereste Diana hercegné egykori barátait is, hogy vegyenek részt a Dianáról szóló alkotásban. A film várhatóan a hercegné párizsi halálának 30. évfordulójára, 2027-re készülne majd el enyhítve azt a figyelmet, amely Diana halála helyett ismét Vilmosra és Harry-re irányul, megromlott viszonyukra, miután csaknem négy éve nem beszélnek egymással.

Harry herceg filmet készíttet édesanyjáról, Dianáról Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Diana az elmúlt tíz évben mind Vilmos, mind Harry gondolkodásában meghatározó szerepet játszott. Amikor kilenc évvel ezelőtt elkészítették azokat a dokumentumfilmeket édesanyjuk halálának 20. évfordulójára, akkor voltak utoljára igazán egy hullámhosszon. Úgy tudom, hogy Harry egyik oka annak, amiért most itt van (Angliában) az, hogy televíziós filmet, egy saját filmet készítsen az édesanyjáról. Tudomásom szerint felkereste a barátait és másokat is, akik ismerték Dianát, és arra kérte őket, hogy működjenek közre. Ez a következő 12 hónapban nagyon sok gondolatát és energiáját leköti majd

- kezdte a szakértő, majd így folytatta:

Természetesen ez ismét felveti azt a régi tévhitet, hogy az emberek mindig Harry-t kötik Dianához. Pedig ő két fiú édesanyja volt. Vilmos legalább annyira az édesanyja fia, mint Harry, Harry pedig megpróbálta saját magának kisajátítani Diana örökségét, Vilmos nagy bosszúságára. Nem beszél állandóan az édesanyjáról, bár voltak olyan időszakok, amikor igen. Az a törekvés, hogy Diana, a Spencer márka és a Spencer név felhasználásával elkülönítse magát a Windsor-háztól, szerintem még inkább előtérbe kerül majd. Ne felejtsük el, kivel töltötte Harry az időt, amikor júliusban itt járt: Diana családjával az Althorp birtokon.

Harry herceg dokumentumfilmmel tisztelegne édesanyja előtt

Ha a herceg valóban filmet készít édesanyjáról, az egybeesne Diana bátyjának, Spencer grófjának bejelentésével, miszerint új könyvet írt a húgáról, amely még ebben a hónapban megjelenik, írja a DailyMail.