Harry herceg és Meghan Markle kirohantak egy divatos bárból, miután arra kérték őket, hogy várjanak

Harry herceg és Meghan Markle állítólag „kiviharoztak” egy montecitói bárból, miután közölték velük, hogy várólistára kell feliratkozniuk egy asztalért – állítja a divatos kaliforniai bár egyik alkalmazottja.
Harry herceg és Meghan Markle kiviharzottak egy bárból, mert várniuk kellett volna
A sussexi hercegné és herceg a jövő hónapban visszatérhet a tengerparti, előkelő közösségbe, mindössze hetekkel azután, hogy visszaköltöztek Nagy-Britanniába. Meghan várhatóan október 30-án részt vesz a Daytime Emmy-díjátadón Los Angelesben, ahol Netflix-es életmódsorozata, a With Love, Meghan jelölést kapott a Kiemelkedő életmódsorozat kategóriában.
A pár Montecitóba való hazatérését azonban bizonyos helyiek nem várják annyira. A város Honor Bárjának egyik pincérnője azt állította, hogy Harry és Meghan mindössze egyszer látogatták meg a helyet röviddel azután, hogy 2020-ban a környékre költöztek.
Azt mondta, hogy arra kérték őket, hogy a többi vendéghez hasonlóan vegyék fel a nevüket egy várólistára – írja az Express . „Mindenkivel egyformán bánnak itt” – mondta a személyzet tagja. De azt állította, hogy a pár frusztrálttá vált, hogy várniuk kell.
„Mérgesek lettek, és azt mondták, hogy nem kellene várniuk. Aztán elmentek, és soha nem jöttek vissza”
– mondta.
A pincérnő elmondása szerint a pár ezt követően ételt rendelt elvitelre, amit az egyik alkalmazottjuk vett át.
Harry és Meghan 2020-ban költöztek egy kilenc hálószobás, 16 fürdőszobás kastélyba Montecitóban, miután úgy döntöttek, hogy lemondanak magas rangú királyi pozícióikról. A hatalmas magánterületen fekvő, burjánzó birtok a pár elsődleges amerikai rezidenciájaként szolgált, és számos ismert híresség, köztük Oprah Winfrey otthona közelében található.
Az 52 éves Ciara Curtis, egy helyi pénzügyi szakember azt állította, hogy a sussexiek érkezésük óta távolságtartóak a környéken élőkkel szemben. Elmesélte, hogyan hagyott az egyik lakó, akit csak Susanként ismertek, egy üveg regionális bort és egy személyes, kézzel írott üzenetet a párosnak a biztonsági személyzeten keresztül. Curtis szerint mind az üveget, mind a bontatlan levelet másnap reggel visszavitték a szomszéd ajtajához.
„Könnyedén odaadhatták volna a bort egy alkalmazottjuknak, és írhattak volna egy két szavas köszönőlevelet Susannek. De nem. Egyszerűen félrelökték az apró figyelmességet. Megmutatták, milyen emberek is valójában. Mondani sem kell, ezek után nincs jó hírük a környéken” – mondta Curtis.