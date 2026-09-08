Levelet küldött Károly király Harry hercegnek: eldőlt a sussexi pár sorsa

Harry herceg és Meghan Markle meglepődtek Károly király váratlan levelén, amelyben tisztázzák, hogy a párt az Egyesült Királyságba való visszatérésük után továbbra is magánszemélyként kezelik, nem pedig dolgozó királyi családtagként.

Eldőlt Harry hercegék sorsa: továbbra sem képviselhetik a királyi családot. (Képünk illusztráció) Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

Eldőlt Harry hercegék sorsa: továbbra sem képviselhetik a királyi családot

A pár szóvivője a médiának kiadott nyilatkozatában azt mondta, hogy a párt "kissé meglepte" a lépés, és nem figyelmeztették őket előre. A király nevében kiadott és hétfőn több mint 100 vezető érdekelt félnek elküldött levél szerint a sussexiek nem használhatják "Ő Királyi Fensége" (HRH) titulust, amely még mindig függőben van, illetve, hogy nem képviselik az uralkodót, amikor nyilvánosan szerepelnek.

A herceg és a hercegné szóvivője azt mondta:

Kissé meglepődtünk, hogy nem tájékoztattak minket erről előre", hozzátéve, hogy a levél közzététele váratlanul érte a párt.

Harry és Meghan állítólag attól is tartanak, hogy a bejelentés időzítése összefüggésben lehet egy biztonsági intézkedéseikkel kapcsolatos találkozóval. A sussexi herceg elvesztette adófizetők által finanszírozott biztonsági szolgálatát, miután lemondott királyi tisztségéről és az Egyesült Államokba költözött, majd éveken át jogi harcot vívott a döntés ellen.

A pár nemrég tért vissza az Egyesült Királyságba gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel, és továbbra is fegyveres biztonsági intézkedéseket szorgalmaznak, mivel aggodalmak merültek fel az iskolában való biztonságuk miatt.

A palota forrásai ragaszkodtak ahhoz, hogy Harry és Meghan még a nyilvánosságra hozatala előtt megkapták a levelet, de a tartalmáról nem konzultáltak velük. Hozzátették, hogy a levél nem kapcsolódott a biztonsághoz vagy a Királyi és VIP Végrehajtó Bizottsággal (RAVEC) - a Belügyminisztérium királyi biztonsággal kapcsolatos döntésekért felelős szervével - tartott találkozókhoz.

A forrás szerint a levelet megosztották Harry csapatával, mielőtt nyilvánosságra hozták volna az átláthatóság érdekében - írta a Mirror.