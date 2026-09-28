Alig tértek vissza, máris csomagolhat Harry herceg és Meghan Markle – ez áll a háttérben

Harry herceg és Meghan Markle néhány héten belül végleg visszatérhet Kaliforniába – legalábbis bennfentes források szerint. Sussex hercege és hercegnéje augusztusban alaposan meglepte a világot, amikor hat évvel azután, hogy hátat fordítottak a királyi életnek és külföldre költöztek, visszatértek az Egyesült Királyságba. A házaspár két gyermekével, a hétéves Archie-val és az ötéves Lilibettel hagyta el a kaliforniai Montecitóban található otthonát. A hírek szerint a család a Cotswolds vidékén költözött be egy házba.

Harry herceg és Meghan Markle visszatérhet Kaliforniába Fotó: AFP

Harry herceg és Meghan Markle hat év után költözött vissza gyermekeivel az Egyesült Királyságba.

A család a hírek szerint a Cotswolds vidékén rendezkedett be, ám lehet, hogy csak rövid időre.

Harry rendőri védelmének kérdését ismét vizsgálja az illetékes brit bizottság.

Bennfentesek szerint kedvezőtlen döntés esetén a család akár heteken belül visszatérhet Kaliforniába.

A biztonsági aggályok már Archie és Lilibet mindennapjaira is hatással voltak: a gyerekeknek mindössze két nappal a tanévkezdés után iskolát kellett váltaniuk.

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Visszatérésük idején a párhoz közel álló források úgy nyilatkoztak, Harry és Meghan „hosszabb időre” rendezkedik be az Egyesült Királyságban. Most azonban bennfentesek azt állítják, hogy egy körülmény mégis arra kényszerítheti őket, hogy visszarepüljenek az Egyesült Államokba.

A források szerint a biztonságukkal kapcsolatos aggályok miatt akár „heteken belül” ismét Amerikába költözhetnek. Harry hercegnek a királyi családtól való elszakadása óta többször is elutasították arra vonatkozó kérelmét, hogy az Egyesült Királyságban közpénzből finanszírozott rendőri védelemben részesüljön.

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Az Egyesült Királyságban a királyi család tagjainak és más kiemelt személyeknek a védelméről a Royal and VIP Executive Committee, vagyis a Ravec nevű bizottság gondoskodik. A testület most ismét összeült, hogy felülvizsgálja, milyen szintű rendőri védelem illeti meg Harryt és Meghant, miután két gyermekük immár az Egyesült Királyságban él.