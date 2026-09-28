Alig tértek vissza, máris csomagolhat Harry herceg és Meghan Markle – ez áll a háttérben

Harry herceg és Meghan Markle néhány héten belül végleg visszatérhet Kaliforniába – legalábbis bennfentes források szerint. Sussex hercege és hercegnéje augusztusban alaposan meglepte a világot, amikor hat évvel azután, hogy hátat fordítottak a királyi életnek és külföldre költöztek, visszatértek az Egyesült Királyságba. A házaspár két gyermekével, a hétéves Archie-val és az ötéves Lilibettel hagyta el a kaliforniai Montecitóban található otthonát. A hírek szerint a család a Cotswolds vidékén költözött be egy házba.
- Harry herceg és Meghan Markle hat év után költözött vissza gyermekeivel az Egyesült Királyságba.
- A család a hírek szerint a Cotswolds vidékén rendezkedett be, ám lehet, hogy csak rövid időre.
- Harry rendőri védelmének kérdését ismét vizsgálja az illetékes brit bizottság.
- Bennfentesek szerint kedvezőtlen döntés esetén a család akár heteken belül visszatérhet Kaliforniába.
- A biztonsági aggályok már Archie és Lilibet mindennapjaira is hatással voltak: a gyerekeknek mindössze két nappal a tanévkezdés után iskolát kellett váltaniuk.
Harry herceg és Meghan Markle máris elhagyhatja Angliát – ez az oka
Visszatérésük idején a párhoz közel álló források úgy nyilatkoztak, Harry és Meghan „hosszabb időre” rendezkedik be az Egyesült Királyságban. Most azonban bennfentesek azt állítják, hogy egy körülmény mégis arra kényszerítheti őket, hogy visszarepüljenek az Egyesült Államokba.
A források szerint a biztonságukkal kapcsolatos aggályok miatt akár „heteken belül” ismét Amerikába költözhetnek. Harry hercegnek a királyi családtól való elszakadása óta többször is elutasították arra vonatkozó kérelmét, hogy az Egyesült Királyságban közpénzből finanszírozott rendőri védelemben részesüljön.
A Ravec döntésétől függhet Harry hercegék maradása
Az Egyesült Királyságban a királyi család tagjainak és más kiemelt személyeknek a védelméről a Royal and VIP Executive Committee, vagyis a Ravec nevű bizottság gondoskodik. A testület most ismét összeült, hogy felülvizsgálja, milyen szintű rendőri védelem illeti meg Harryt és Meghant, miután két gyermekük immár az Egyesült Királyságban él.
A Daily Mail értesülései szerint a párhoz közel álló források azt állítják, Harry herceg és Meghan visszaköltözhet Kaliforniába, amennyiben a Ravec felülvizsgálata számukra kedvezőtlen eredménnyel zárul.
Harry herceg egyik barátja állítólag úgy fogalmazott:
Ha nem kapja meg a megfelelő védelmet, szerintem végleg visszatér Montecitóba, és erre akár már az iskolai félévközi szünetben sor kerülhet.
Úgy látják, ha nem biztosítják számukra a védelmet, az csak azt jelentheti, hogy valamilyen módon befolyásolták a Ravec döntését. Annyira egyértelmű, hogy szükség van rá, hogy nehéz lenne más magyarázatot találni.
Ha tehát Harry nem kapja meg a védelmet, azt annak jeleként értelmezheti, hogy a háttérben más erők is szerepet játszanak. Ebben az esetben úgy vélheti, hogy az Egyesült Államokban nagyobb biztonságban van, mint az Egyesült Királyságban, ezért visszatér Amerikába.
Harry herceg és Meghan Markle biztonsági okokból iskolát is váltottak
Harry és Meghan egy magániskolába íratták be Archie-t és Lilibetet, így a gyerekek már az Egyesült Királyságban kezdték meg az új tanévet. Mindössze két nappal a tanévkezdés után azonban másik intézménybe vitték át őket, mivel biztonsági aggályok merültek fel az iskolába járással kapcsolatban.
A párhoz közel álló források szerint a döntésben az is szerepet játszott, hogy az iskola meglehetősen messze volt az otthonuktól, az útvonalon pedig rendszeresen nagy a forgalom. Emiatt kérdésessé vált, hogy a gyerekek napi iskolába szállítása megfelelően és biztonságosan megoldható-e. Harry herceg és Meghan Markle szóvivője közölte, hogy az iskolaváltásról „a család biztonsági csapatával folytatott egyeztetést követően” döntöttek.
Mindeközben Diana hercegné öccse, Charles Spencer gróf is megszólalt Harry biztonságával kapcsolatban. Mint mondta, aggasztja, hogy unokaöccse „semmilyen rendőri védelemben nem részesül”.
A jövő héten megjelenő, várhatóan nagy visszhangot kiváltó memoárjáról is beszélő Spencer a BBC-nek adott interjújában úgy fogalmazott:
Engem személy szerint aggaszt, hogy a brit trónöröklési sorrend ötödik helyén álló, korábban katonai szolgálatot teljesítő Harry semmilyen rendőri védelmet nem kap.
Nagybácsiként pedig, aki látta, hogy a nővére olyan körülmények között halt meg, amelyeket nagyon is meg lehetett volna előzni, egyértelműen afelé hajlok, hogy biztosítsanak számára védelmet
– írja a The Mirror.