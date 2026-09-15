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Harry herceg

Meghan hercegné miatt verekedett össze Harry Vilmossal! Nincs többé visszaút a szülinapos hercegnek a palotába

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A britek egykori kedvence végleg elvágta a szálakat a Buckingham-palotával, miután nyilvánosan vállalta a konfliktust a koronával. Harry herceg kendőzetlenül vallott a Vilmos árnyékában eltöltött évekről és a tarthatatlanná vált testvéri rivalizálásról.
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Harry hercegbotrányMeghan Markleszületésnap

A „tartalék” herceg születésnapja körül mindig nagy volt a felhajtás a Buckingham-palotában, de az utóbbi években a köszöntések mögött fagyos hallgatás és mély sebek rejtőznek. A britek egykor rajongtak a lázadó, közvetlen Harry hercegért, a Meghan Markle-lel való kapcsolata és a palotai elnyomás elleni bosszúhadjárata viszont alaposan megváltoztatta a megítélését.

Harry herceg fiatalon nagy lázadó hírében állt.
Harry herceg fiatalon a lázadást testesítette meg (Fotó: AFP)

Harry herceg felesége mindent megváltoztatott

Amikor Harry 2018-ban oltár elé kísérte az amerikai színésznőt, sokan a monarchia üdítő modernizációját látták bennük. A mézeshetek azonban hamar lidércnyomássá váltak. Az udvari bürokrácia és az amerikai függetlenség azonnal ütközött, a brit bulvársajtó pedig kíméletlenül célkeresztbe vette Meghant. Harryben ezután feltámadtak a gyerekkori traumák: rettegve attól, hogy felesége édesanyja, Diana hercegnő tragikus sorsára jut, radikális lépésre szánta el magát. A pár 2020-ban bejelentette a Megxitet, azaz a királyi kötelezettségektől való visszalépést, és Kaliforniába költözött. A bombát azonban a mindent kitálaló interjúk, a Netflix-sorozatuk, valamint Harry önéletrajza, a Tartalék című könyv robbantotta ki.  

Miért érezte magát másodrendűnek Vilmos mellett?

A Tartalék lapjain Harry gátlástalan őszinteséggel vallott arról, milyen volt egész életében a bátyja, Vilmos árnyékában élni. Míg Vilmost a leendő uralkodónak járó tisztelet és kiváltságok övezték, Harryre csak úgy tekintettek, mint a „biztonsági tartalékra” – aki csak arra kell, hogy szükség esetén szervdonorként vagy az udvar botrányait elterelő bűnbakként szolgáljon. Harry állítása szerint az udvari PR-gépezet rendszeresen feláldozta az ő hírnevét Vilmos védelmében. Amikor pedig felvállalta a konfliktust, a testvéri rivalizálás erőszakba csapott át, az egyik leghíresebb közzétett incidens során Vilmos a Nottingham Cottage konyhájában fizikai bántalmazásig fajuló vitába keveredett öccsével Meghan miatt, összetörve egy kutyatálat és sérülést okozva Harry hátán. A trónörökös sógornőjét bonyolultnak, bunkónak és gorombának nevezte a vitájuk hevében, ez vezetett a bunyóhoz.

Nincs visszaút a palotába

Vilmos és Harry kapcsolata mára teljes holtponthoz érkezett. A walesi herceg a bennfentesek szerint megbocsáthatatlan árulásnak tartja a családi titkok és a privát beszélgetések kitálalását. Harry születésnapja most nem az ünneplésről, hanem a jóvátehetetlen szakításról szól, a monarchia folytatja útját Vilmossal az élen, a „tartalék” pedig végleg kívül rekedt az aranykalitkán

Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Harry herceg, Harryherceg, Henrik sussexi herceg
Galéria: Megdöbbentő udvari titkok: Meghan miatt tiporták el Harry herceget a palotában?
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Itt még nyoma sem volt a Harry és Vilmos közötti rivalizálásnak

 

 

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