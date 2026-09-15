Meghan hercegné miatt verekedett össze Harry Vilmossal! Nincs többé visszaút a szülinapos hercegnek a palotába

A „tartalék” herceg születésnapja körül mindig nagy volt a felhajtás a Buckingham-palotában, de az utóbbi években a köszöntések mögött fagyos hallgatás és mély sebek rejtőznek. A britek egykor rajongtak a lázadó, közvetlen Harry hercegért, a Meghan Markle-lel való kapcsolata és a palotai elnyomás elleni bosszúhadjárata viszont alaposan megváltoztatta a megítélését.
Harry herceg felesége mindent megváltoztatott
Amikor Harry 2018-ban oltár elé kísérte az amerikai színésznőt, sokan a monarchia üdítő modernizációját látták bennük. A mézeshetek azonban hamar lidércnyomássá váltak. Az udvari bürokrácia és az amerikai függetlenség azonnal ütközött, a brit bulvársajtó pedig kíméletlenül célkeresztbe vette Meghant. Harryben ezután feltámadtak a gyerekkori traumák: rettegve attól, hogy felesége édesanyja, Diana hercegnő tragikus sorsára jut, radikális lépésre szánta el magát. A pár 2020-ban bejelentette a Megxitet, azaz a királyi kötelezettségektől való visszalépést, és Kaliforniába költözött. A bombát azonban a mindent kitálaló interjúk, a Netflix-sorozatuk, valamint Harry önéletrajza, a Tartalék című könyv robbantotta ki.
Miért érezte magát másodrendűnek Vilmos mellett?
A Tartalék lapjain Harry gátlástalan őszinteséggel vallott arról, milyen volt egész életében a bátyja, Vilmos árnyékában élni. Míg Vilmost a leendő uralkodónak járó tisztelet és kiváltságok övezték, Harryre csak úgy tekintettek, mint a „biztonsági tartalékra” – aki csak arra kell, hogy szükség esetén szervdonorként vagy az udvar botrányait elterelő bűnbakként szolgáljon. Harry állítása szerint az udvari PR-gépezet rendszeresen feláldozta az ő hírnevét Vilmos védelmében. Amikor pedig felvállalta a konfliktust, a testvéri rivalizálás erőszakba csapott át, az egyik leghíresebb közzétett incidens során Vilmos a Nottingham Cottage konyhájában fizikai bántalmazásig fajuló vitába keveredett öccsével Meghan miatt, összetörve egy kutyatálat és sérülést okozva Harry hátán. A trónörökös sógornőjét bonyolultnak, bunkónak és gorombának nevezte a vitájuk hevében, ez vezetett a bunyóhoz.
Nincs visszaút a palotába
Vilmos és Harry kapcsolata mára teljes holtponthoz érkezett. A walesi herceg a bennfentesek szerint megbocsáthatatlan árulásnak tartja a családi titkok és a privát beszélgetések kitálalását. Harry születésnapja most nem az ünneplésről, hanem a jóvátehetetlen szakításról szól, a monarchia folytatja útját Vilmossal az élen, a „tartalék” pedig végleg kívül rekedt az aranykalitkán.