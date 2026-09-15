Meghan hercegné miatt verekedett össze Harry Vilmossal! Nincs többé visszaút a szülinapos hercegnek a palotába

A „tartalék” herceg születésnapja körül mindig nagy volt a felhajtás a Buckingham-palotában, de az utóbbi években a köszöntések mögött fagyos hallgatás és mély sebek rejtőznek. A britek egykor rajongtak a lázadó, közvetlen Harry hercegért, a Meghan Markle-lel való kapcsolata és a palotai elnyomás elleni bosszúhadjárata viszont alaposan megváltoztatta a megítélését.

Harry herceg fiatalon a lázadást testesítette meg (Fotó: AFP)

Harry herceg felesége mindent megváltoztatott

Amikor Harry 2018-ban oltár elé kísérte az amerikai színésznőt, sokan a monarchia üdítő modernizációját látták bennük. A mézeshetek azonban hamar lidércnyomássá váltak. Az udvari bürokrácia és az amerikai függetlenség azonnal ütközött, a brit bulvársajtó pedig kíméletlenül célkeresztbe vette Meghant. Harryben ezután feltámadtak a gyerekkori traumák: rettegve attól, hogy felesége édesanyja, Diana hercegnő tragikus sorsára jut, radikális lépésre szánta el magát. A pár 2020-ban bejelentette a Megxitet, azaz a királyi kötelezettségektől való visszalépést, és Kaliforniába költözött. A bombát azonban a mindent kitálaló interjúk, a Netflix-sorozatuk, valamint Harry önéletrajza, a Tartalék című könyv robbantotta ki.