Rendkívül kellemetlen helyzetbe került Harry herceg: fogta magát, és levonult a színpadról – videó

Harry herceg kellemetlen helyzetbe került szerdán a New York-i Clinton Global Initiative rendezvényén. A 42 éves sussexi herceg a mesterséges intelligencia veszélyeiről tartott beszédet, amikor nagyjából hét perc elteltével technikai probléma miatt félbe kellett szakítania felszólalását.

Harry herceg a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt a rendezvényen

Fotó: JP YIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

III. Károly király és Diana hercegné fiatalabbik fia elsősorban arra hívta fel a figyelmet, milyen veszélyeket jelenthet a technológia, illetve a mesterséges intelligencia a gyermekek számára – számolt be róla a New York Post.

A kétgyermekes herceg hangsúlyozta, hogy apaként is foglalkoztatja a kérdés. Mint mondta, számos olyan szülővel beszélt, akik gyermekük elvesztését gyászolják, és a tragédiát felelőtlenül megalkotott technológiákkal hozzák összefüggésbe.

Technikai hiba szakította félbe Harry herceg beszédét

A felszólalás azonban váratlan fordulatot vett. Miközben Harry herceg a nagy technológiai vállalatokat bírálta és a digitális világ veszélyeiről beszélt, technikai hiba történt, ezért körülbelül hét perc után el kellett hagynia a színpadot.

A herceg mintegy negyven perccel később térhetett vissza, hogy befejezze a beszédét. A kellemetlen közjátékot humorral próbálta kezelni.

Üdv újra! Úgy tűnik, az MI bekerült a beszédembe, ezért megkértek, hogy jöjjek vissza és fejezzem be. Érdekes lesz látni, mi aggasztotta annyira a második részben

– viccelődött.

Harry herceg a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetett

Harry a folytatásban arról beszélt, hogy míg a közösségi média megtanulta megragadni az emberek figyelmét, addig a mesterséges intelligencia már az emberi kapcsolatokba is egyre inkább beléphet.

Úgy fogalmazott, az MI nem csupán a felhasználók figyelmére, hanem a kötődésükre is épít, és olyan eszközzé válhat, amelynek az emberek bizalmas dolgokat mondanak el.

A herceg az MI-t „a végső hízelgőnek” nevezte, és azt mondta, a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy a kutatók is nehezen tudnak lépést tartani vele.

Beszéde során gyermekek fényképeit is bemutatta, miközben arról beszélt, hogy egyre több család szembesül a digitális technológiák következményeivel.