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Harry herceg

Rendkívül kellemetlen helyzetbe került Harry herceg: fogta magát, és levonult a színpadról – videó

16 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Váratlan közjáték zavarta meg a Clinton Global Initiative New York-i rendezvényét, ahol a sussexi herceg a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt. Harry herceg alig néhány perce beszélt, amikor olyan történt, ami alaposan keresztbe húzta Meghan Markle férjének terveit.
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Harry hercegmesterséges intelligenciaEgyesült ÁllomokNew York

Harry herceg kellemetlen helyzetbe került szerdán a New York-i Clinton Global Initiative rendezvényén. A 42 éves sussexi herceg a mesterséges intelligencia veszélyeiről tartott beszédet, amikor nagyjából hét perc elteltével technikai probléma miatt félbe kellett szakítania felszólalását.

Harry herceg beszéde, technikai hiba, mesterséges intelligencia, Clinton Global Initiative, New York, sussexi herceg, MI veszélyei, technológia Harry herceg a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt a rendezvényen. NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: Prince Harry, Duke of Sussex speaks onstage during the Clinton Global Initiative 2026 Annual Meeting at New York Hilton Midtown on September 23, 2026 in New York City. JP Yim/Getty Images for Clinton Global Initiative/AFP (Photo by JP Yim / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Harry herceg a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt a rendezvényen
Fotó: JP YIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

III. Károly király és Diana hercegné fiatalabbik fia elsősorban arra hívta fel a figyelmet, milyen veszélyeket jelenthet a technológia, illetve a mesterséges intelligencia a gyermekek számára – számolt be róla a New York Post.

A kétgyermekes herceg hangsúlyozta, hogy apaként is foglalkoztatja a kérdés. Mint mondta, számos olyan szülővel beszélt, akik gyermekük elvesztését gyászolják, és a tragédiát felelőtlenül megalkotott technológiákkal hozzák összefüggésbe.

Technikai hiba szakította félbe Harry herceg beszédét

A felszólalás azonban váratlan fordulatot vett. Miközben Harry herceg a nagy technológiai vállalatokat bírálta és a digitális világ veszélyeiről beszélt, technikai hiba történt, ezért körülbelül hét perc után el kellett hagynia a színpadot.

A herceg mintegy negyven perccel később térhetett vissza, hogy befejezze a beszédét. A kellemetlen közjátékot humorral próbálta kezelni.

Üdv újra! Úgy tűnik, az MI bekerült a beszédembe, ezért megkértek, hogy jöjjek vissza és fejezzem be. Érdekes lesz látni, mi aggasztotta annyira a második részben

– viccelődött.

Harry herceg a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetett

Harry a folytatásban arról beszélt, hogy míg a közösségi média megtanulta megragadni az emberek figyelmét, addig a mesterséges intelligencia már az emberi kapcsolatokba is egyre inkább beléphet.

Úgy fogalmazott, az MI nem csupán a felhasználók figyelmére, hanem a kötődésükre is épít, és olyan eszközzé válhat, amelynek az emberek bizalmas dolgokat mondanak el.

A herceg az MI-t „a végső hízelgőnek” nevezte, és azt mondta, a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy a kutatók is nehezen tudnak lépést tartani vele.

Beszéde során gyermekek fényképeit is bemutatta, miközben arról beszélt, hogy egyre több család szembesül a digitális technológiák következményeivel.

Harry számára nem új téma a gyermekek digitális környezetben való védelme. 2024-ben ugyanezen a rendezvényen a közösségi média veszélyeiről és a technológiai vállalatok jelentős befolyásáról beszélt.

 

 

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