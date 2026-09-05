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Harry herceg

Harry herceg új szerepe kiverte a biztosítékot a királyi család rajongóinál: „Na, azt k****ra nem”

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Harry herceg Meghannel és két gyermekükkel visszatért az Egyesült Királyságba, és már azt is elárulta, milyen szerepet szán magának az új életükben. A „főállású apaként” bemutatkozó herceg kijelentése azonban nem aratott osztatlan sikert: a királyi család több rajongója is élesen nekiment.
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Harry hercegEgyesült KirályságMeghan Marklekirályi családapa

Harry herceg állítólag egy új, kétszavas titulussal illette saját magát, ami alaposan felháborított néhány, a királyi családot támogató rajongót. Sussex hercege és hercegnéje a hónap elején jelentette be, hogy gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel együtt visszaköltöznek az Egyesült Királyságba. A család múlt szerdán, augusztus 26-án érkezett Birminghambe egy Kaliforniából induló magánrepülőgéppel.

Harry herceg „főállású apa” lesz – kiakadtak a királyi család rajongói
Harry herceg „főállású apa” lesz – kiakadtak a királyi család rajongói
Fotó: NurPhoto / NurPhoto
  • Harry herceg „főállású apaként” jellemezte új szerepét.
  • Meghan és Harry Archie-val és Lilibettel együtt visszaköltözött az Egyesült Királyságba.
  • A herceg kijelentése több királyi rajongót is felháborított.
  • Harry várhatóan jótékonysági tevékenységét is folytatja.
  • Egyelőre nem tudni, hogy a család végleg Nagy-Britanniában marad-e.

Harry herceg „főállású apa” lesz – kiakadtak a királyi család rajongói

Úgy tudni, Meghan és Harry a Cotswolds vidékén rendezkedik be, gyermekeiket pedig helyi iskolákba íratják. Arról is érkeztek hírek, hogy Meghan Markle ismét színészi szerepeket vállalhat. A hercegné 2017-ben hagyott fel színészi karrierjével, még azelőtt, hogy Harryvel összeházasodtak volna.

Most pedig az is körvonalazódni látszik, milyen életet tervez magának Harry a hazatérés után. A The Times értesülései szerint a herceg „főállású apaként” marad majd otthon a gyerekekkel.

Harry a Joe Marler Will See You Now című podcastban, Joe Marler rögbisztár vendégeként beszélt arról, hogyan tekint új szerepére: saját megfogalmazása szerint mostantól „főállású apa” lesz. Az ausztrál News24 beszámolója szerint azonban az, hogy Harry a jelek szerint elsősorban családapaként rendezkedik be újra az Egyesült Királyságban, több királyi családért rajongó kommentelőnél is kiverte a biztosítékot.

Otthon maradó apuka? Közben továbbra is vannak dadáitok, házvezetőitek, szakácsaitok és kertészeitek. A gyerekek délutánig iskolában vannak. Attól még nem leszel főállású apa, hogy hetente egyszer megnézed Archie-t rögbizni. Ez nem így működik, drágám

– fakadt ki az egyik hozzászóló az X-en.

Otthon maradó apuka? Na, azt k****ra nem...

– írta egy másik felháborodott kommentelő.

Mások ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy Harry minden bizonnyal továbbra is aktívan részt vesz majd jótékonysági kezdeményezéseiben, köztük a háborús veteránokat támogató Invictus Games munkájában. A herceg emellett a fenntartható turizmust népszerűsítő Travalyst alapítója, és több szervezetet is támogat: egyebek mellett a WellChild és a Scotty's Little Soldiers nagyköveteként tevékenykedik.

Arról egyelőre keveset tudni, pontosan milyen élet vár a családra Nagy-Britanniában. Harry és Meghan hivatalosan is visszalépett a királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladataitól, amikor az Egyesült Államokba költöztek, és jelenleg sem számítanak arra, hogy ismét rendszeres hivatalos kötelezettségeket vállalnának.

Azt sem árulták el, hogy az Atlanti-óceánon való átköltözésük végleges-e, vagy csupán átmeneti időszakra rendezkednek be az Egyesült Királyságban, ahogyan korábban Montecitóban is tették – írja a Daily Star

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