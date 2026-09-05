Harry herceg új szerepe kiverte a biztosítékot a királyi család rajongóinál: „Na, azt k****ra nem”

Harry herceg állítólag egy új, kétszavas titulussal illette saját magát, ami alaposan felháborított néhány, a királyi családot támogató rajongót. Sussex hercege és hercegnéje a hónap elején jelentette be, hogy gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel együtt visszaköltöznek az Egyesült Királyságba. A család múlt szerdán, augusztus 26-án érkezett Birminghambe egy Kaliforniából induló magánrepülőgéppel.
- Harry herceg „főállású apaként” jellemezte új szerepét.
- Meghan és Harry Archie-val és Lilibettel együtt visszaköltözött az Egyesült Királyságba.
- A herceg kijelentése több királyi rajongót is felháborított.
- Harry várhatóan jótékonysági tevékenységét is folytatja.
- Egyelőre nem tudni, hogy a család végleg Nagy-Britanniában marad-e.
Harry herceg „főállású apa” lesz – kiakadtak a királyi család rajongói
Úgy tudni, Meghan és Harry a Cotswolds vidékén rendezkedik be, gyermekeiket pedig helyi iskolákba íratják. Arról is érkeztek hírek, hogy Meghan Markle ismét színészi szerepeket vállalhat. A hercegné 2017-ben hagyott fel színészi karrierjével, még azelőtt, hogy Harryvel összeházasodtak volna.
Most pedig az is körvonalazódni látszik, milyen életet tervez magának Harry a hazatérés után. A The Times értesülései szerint a herceg „főállású apaként” marad majd otthon a gyerekekkel.
Harry a Joe Marler Will See You Now című podcastban, Joe Marler rögbisztár vendégeként beszélt arról, hogyan tekint új szerepére: saját megfogalmazása szerint mostantól „főállású apa” lesz. Az ausztrál News24 beszámolója szerint azonban az, hogy Harry a jelek szerint elsősorban családapaként rendezkedik be újra az Egyesült Királyságban, több királyi családért rajongó kommentelőnél is kiverte a biztosítékot.
Otthon maradó apuka? Közben továbbra is vannak dadáitok, házvezetőitek, szakácsaitok és kertészeitek. A gyerekek délutánig iskolában vannak. Attól még nem leszel főállású apa, hogy hetente egyszer megnézed Archie-t rögbizni. Ez nem így működik, drágám
– fakadt ki az egyik hozzászóló az X-en.
Otthon maradó apuka? Na, azt k****ra nem...
– írta egy másik felháborodott kommentelő.
Mások ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy Harry minden bizonnyal továbbra is aktívan részt vesz majd jótékonysági kezdeményezéseiben, köztük a háborús veteránokat támogató Invictus Games munkájában. A herceg emellett a fenntartható turizmust népszerűsítő Travalyst alapítója, és több szervezetet is támogat: egyebek mellett a WellChild és a Scotty's Little Soldiers nagyköveteként tevékenykedik.
Arról egyelőre keveset tudni, pontosan milyen élet vár a családra Nagy-Britanniában. Harry és Meghan hivatalosan is visszalépett a királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladataitól, amikor az Egyesült Államokba költöztek, és jelenleg sem számítanak arra, hogy ismét rendszeres hivatalos kötelezettségeket vállalnának.
Azt sem árulták el, hogy az Atlanti-óceánon való átköltözésük végleges-e, vagy csupán átmeneti időszakra rendezkednek be az Egyesült Királyságban, ahogyan korábban Montecitóban is tették – írja a Daily Star.