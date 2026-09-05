Harry herceg új szerepe kiverte a biztosítékot a királyi család rajongóinál: „Na, azt k****ra nem”

Harry herceg állítólag egy új, kétszavas titulussal illette saját magát, ami alaposan felháborított néhány, a királyi családot támogató rajongót. Sussex hercege és hercegnéje a hónap elején jelentette be, hogy gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel együtt visszaköltöznek az Egyesült Királyságba. A család múlt szerdán, augusztus 26-án érkezett Birminghambe egy Kaliforniából induló magánrepülőgéppel.

Harry herceg „főállású apa” lesz – kiakadtak a királyi család rajongói

Fotó: NurPhoto / NurPhoto

Harry herceg „főállású apaként” jellemezte új szerepét.

Meghan és Harry Archie-val és Lilibettel együtt visszaköltözött az Egyesült Királyságba.

A herceg kijelentése több királyi rajongót is felháborított.

Harry várhatóan jótékonysági tevékenységét is folytatja.

Egyelőre nem tudni, hogy a család végleg Nagy-Britanniában marad-e.

Harry herceg „főállású apa” lesz – kiakadtak a királyi család rajongói

Úgy tudni, Meghan és Harry a Cotswolds vidékén rendezkedik be, gyermekeiket pedig helyi iskolákba íratják. Arról is érkeztek hírek, hogy Meghan Markle ismét színészi szerepeket vállalhat. A hercegné 2017-ben hagyott fel színészi karrierjével, még azelőtt, hogy Harryvel összeházasodtak volna.

Most pedig az is körvonalazódni látszik, milyen életet tervez magának Harry a hazatérés után. A The Times értesülései szerint a herceg „főállású apaként” marad majd otthon a gyerekekkel.

Harry a Joe Marler Will See You Now című podcastban, Joe Marler rögbisztár vendégeként beszélt arról, hogyan tekint új szerepére: saját megfogalmazása szerint mostantól „főállású apa” lesz. Az ausztrál News24 beszámolója szerint azonban az, hogy Harry a jelek szerint elsősorban családapaként rendezkedik be újra az Egyesült Királyságban, több királyi családért rajongó kommentelőnél is kiverte a biztosítékot.

Otthon maradó apuka? Közben továbbra is vannak dadáitok, házvezetőitek, szakácsaitok és kertészeitek. A gyerekek délutánig iskolában vannak. Attól még nem leszel főállású apa, hogy hetente egyszer megnézed Archie-t rögbizni. Ez nem így működik, drágám

– fakadt ki az egyik hozzászóló az X-en.

Otthon maradó apuka? Na, azt k****ra nem...

– írta egy másik felháborodott kommentelő.