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harry herceg

Nem tartott sokáig Harry hercegék Egyesült Királyságbeli élete: ismét búcsút inthetnek az országnak

36 perce
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Felreppentek a pletykák, miszerint Harry herceg és családja ismét elhagyhatja az Egyesült Királyságot. A sussexi pár nemrég költözött vissza az országba, azonban a biztonsági aggályaik, Károly király levele, valamint az, hogy gyerekeiket kiíratták az iskolából, nem azt jelzik, hogy sokáig maradnak.
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harry hercegmeghan marklekirályi család

Harry herceg és Meghan Markle alig egy hónapja tértek vissza az Egyesült Királyságba, de már pletykák keringenek arról, hogy tartózkodásuk hamarosan véget érhet.

Hatalmas fejtőrést okoz Harry herceg számára családja biztonsága
Hatalmas fejtőrést okoz Harry herceg számára családja biztonsága. Fotó: AFP

Sussex hercege és hercegnéje néhány nappal azután érkezett a birminghami repülőtérre, hogy bejelentették váratlan visszaköltözésüket. Gyermekeiket, Archie-t és Lilibetet szeptemberre már brit iskolákba íratták be, de biztonsági aggályok miatt már ki is vették őket az intézményekből.

Hatalmas fejtőrést okoz Harry herceg számára családja biztonsága

A középpontban Harry és Meghan államilag finanszírozott védelme áll – pontosabban annak hiánya –, emiatt pakolhatnak össze és térhetnek vissza Montecitóba a vártnál korábban.

A párhoz közel állók elárulták, hogy a Királyi és VIP Végrehajtó Bizottság (RAVEC) biztonsági felülvizsgálata befolyásolhatja, hogy a család az Egyesült Királyságban marad-e. Ravec felügyeli a királyi család és a közéleti személyiségek államilag finanszírozott biztonságát, azonban Harry és Meghan 2020-ban, lemondva a királyi családtagságról, elvesztették az erre való jogosultságukat.

A hamarosan várható döntés állítólag azzal végződhet, hogy a család már az októberi félévi szünetben visszatérhet az Egyesült Államokba. Viszont ha a döntés a pár számára kedvező, a királyi kommentátorok szerint meglepő változást eredményezhet - legalábbis Harry számára.

Visszatérhet a sussexi herceg a királyi család aktív tagjai közé?

A Palace Confidential című műsorban a Daily Mail két neves újságírója, Richard Eden és Sarah Vine azt sugallta, hogy Harry akár visszatérhet néhány hivatalos királyi feladathoz is, ha sikerrel jár az államilag finanszírozott biztonsági szolgálat iránti törekvésében. A néhai királynő határozottan elutasította a félig be, félig ki modellre vonatkozó kérésüket, amikor a királyi feladatokról volt szó a híres sandringhami csúcstalálkozón 2020-ban.

A két újságíró szerint azonban Harryt Meghan nélkül visszahozzák a királyi családba. Elmondásuk szerint a rendőri védelmet kiköthetik ahhoz, hogy a herceg újra királyi feladatokat lát el cserébe - mindezt annak ellenére, hogy kapcsolata megromlott Károly királlyal és Vilmos herceggel is.

Nézzük csak, mi történt ezen a héten. Harry New Yorkban volt, és egy ottani problémáról beszélt. Tudom, hogy a kormányban az emberek azt mondják: "Nem használjuk ki a legjobban az erőforrásainkat, ott van a királyi család, egy vagyont költünk a biztonságukra, szerezzünk tőlük valami értéket a pénzükért."

- magyarázta Richard.

Azonban mindez csak találgatás, sem a Buckingham-palota, sem a sussexi pár nem utalt erre a forgatókönyvre - írta az Express.

 

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