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iskola

Újabb botrány körvonalazódik: idegen férfiak leskelődnek a hercegi pár gyerekei után

1 órája
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Harry herceg és Meghan Markle „rendkívül felelőtlennek” nevezte egy nemzetközi fotós viselkedését, miután két férfit láttak gyermekeik iskolájának kerítése körül járkálni és az intézmény területére betekinteni.
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iskolaharry herceggyerek

A hátizsákot viselő férfiakat az iskola dolgozói és a Sussexék magánbiztonsági emberei is észrevették. A beszámolók szerint több ponton megálltak az intézmény kerítése mellett, belenéztek az udvarra, majd visszatértek egy bérelt furgonhoz. A rendőrség később az egyik férfit nemzetközi sajtófotósként azonosította. A feltételezések szerint egy ismert európai fotóügynökségnek dolgozik.

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Harry és Meghan súlyos vádakat fogalmazott meg egy fotóssal szemben.
Fotó: JONATHAN BRADY / POOL

Harry és Meghan kiakadt: veszélyben érezhetik gyermekeik magánéletét

Harry és Meghan szóvivője szerint hatalmas különbség van a törvényes sajtótevékenység, valamint aközött, hogy fotósok egy iskola körül járkálva figyelik a gyerekeket. Úgy fogalmazott, hogy 

az eset elfogadhatatlan beavatkozás volt a kiskorúak magánéletébe.

Archie herceg és Lilibet hercegnő szeptember elején kezdett iskolába járni az Egyesült Királyságban. Néhány nap után azonban intézményt váltottak, miután biztonsági aggályok merültek fel az iskolai fuvarokkal járó forgalom miatt.

Harry és Meghan hat év kaliforniai élet után a közelmúltban költözött vissza gyermekeivel Nagy-Britanniába. A család feltehetően egy Cotswolds térségében található magánbirtokon él. Visszatérésük után ismét felülvizsgálják, milyen államilag finanszírozott rendőri védelemre jogosultak.

 

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