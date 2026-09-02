Havas Henrik kimondta: „Örökre megromlott a viszonyom anyámmal...”

Hány és hány magyar család ismeri személyes tapasztalás okán a helyzetet, amikor egy alkoholista rokon, megkeseríti a komplett família életét és teszi tönkre rendre az ünnepeket viselkedésével? Sok, túl sok... Havas Henrik családjában sem volt ismeretlen ez a kényes szituáció. Olyannyira nem, hogy a nagybátyja alkoholizmusa éket is vert közé és édesanyja közé.

Havas Henrik őszintén beszélt arról, hogy az alkoholista nagybátyja hogyan vert éket közte és édesanyja közé (Fotó: YouTube)

Havas Henrik: „A nagybátyám alkoholista volt…”

A tanár úr erről a Havas Szerint legutóbbi, rendhagyó epizódjában beszélt vendégének, Dömsödi Gábornak és persze a vlog rendszeres, vagy eseti nézőinek. A téma egyébként Anthony Hopkins Jól csináltuk, kölyök! címen megjelent memoárja kapcsán merült fel, mivel a kötetből kiderül, hogy a legendás, kétszeres Oscar-díjas walesi színészóriás hosszú éveken át küzdött alkoholbetegségével, amivel alaposan megkeserítette a családja és persze filmes kollégái életét is. No, de térjünk is vissza Havas Henrikhez! „A nagybátyám alkoholista volt… Ettől nem lett hányatott gyermekkorom, viszont miatta romlott meg a viszonyom örökre az anyámmal. Annyi volt, hogy a nagybátyám 1956-ban Svájcba disszidált, ahol nagyon jól élt.”

Az amnesztia után hazajött, de minden héten jelentkeznie kellett a rendőrségen. Voltak cirkuszok…

„Közben híradástechnikával foglalkozott. Rádiókat telepített. Jól megvolt, de aztán kiderült, hogy megcsalja a felesége. Inni kezdett.. Szörnyű volt!” – kezdett bele a váratlan történetmesélésbe a tanár úr.

Havas Henrik volt az egyetlen a családban, aki nem fordított hátat a problémás rokonnak (Fotó: YouTube)

„Ekkor mondtam anyámnak, hogy rendben van, de akkor én sem leszek”

Havas Henrik ezután rátért a családi vitára, amit alkoholista nagybátyja robbantott ki. Vagyis inkább Henrik édesanyja, aki egy karácsony előtti napon végleg megelégelte, hogy a testvére képtelen letenni az italt.

A család ott esett szét, amikor anyám azt mondta, hogy szenteste nem hívja meg a vacsorára Bélát, aki egyedül volt.

„Ők hatan voltak testvérek, de senki nem akarta, hogy ott legyen. Egyébként a nővérei, tehát az anyám és a többiek, eleinte még mostak rá és törődtek vele. De állandóan baj volt vele. Sírt, zokogott és nem tisztálkodott rendesen. A nők leléptek tőle… Anyám pedig azt mondta, hogy azért nem hívja meg, hogy sírjon, taknyos legyen az orra és megint tönkretegye a szentestét. Ekkor mondtam anyámnak, hogy rendben van, de akkor én sem leszek. Végül én töltöttem vele a szentestét… Minden hónapban vettem neki egy Junoszty televíziót. Eleinte rendeset vettem, de azokat mindig eladta a kocsmában. Minden hónapban egyszer elvittem a Flórián téri áruházba és vettem neki négy-öt fehérneműt, cipőt, tornacipőt.”

@origo_hu Havas Henrik családi konfliktusról vallott! Havas Henrik nagybátyja sajnos súlyos alkoholproblémákkal küzdött. Emiatt a családi összejövetelek gyakran rémálommá váltak. #origo #havashenrik #család #alkoholprobléma ♬ eredeti hang – Origo - Origo

Háromszor vittem elvonóra…

- mesélte Havas Henrik.