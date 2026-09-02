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Tanár úr

Havas Henrik kimondta: „Örökre megromlott a viszonyom anyámmal...”

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A tanár úr gyakran beszél családi viszonyairól, de mindig csak érintőlegesen említi a feleségét, Havasnét, a lányát, a fiát, vagy éppen az unokáit. Ezért is olyan meglepő, hogy most nyíltan beszélt egy egykoron kialakult drámai helyzetről, melynek következményeként végletesen megharagudtak egymásra az édesanyjával. Havas Henrik nem hagyta magára beteg rokonát...
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Tanár úralkoholizmushavas henrikAnthony HopkinsDömsödi Gábor

Hány és hány magyar család ismeri személyes tapasztalás okán a helyzetet, amikor egy alkoholista rokon, megkeseríti a komplett família életét és teszi tönkre rendre az ünnepeket viselkedésével? Sok, túl sok... Havas Henrik családjában sem volt ismeretlen ez a kényes szituáció. Olyannyira nem, hogy a nagybátyja alkoholizmusa éket is vert közé és édesanyja közé. 

Havas Henrik kiteregette a családi szennyest.
Havas Henrik őszintén beszélt arról, hogy az alkoholista nagybátyja hogyan vert éket közte és édesanyja közé (Fotó: YouTube)

Havas Henrik: „A nagybátyám alkoholista volt…”

A tanár úr erről a Havas Szerint legutóbbi, rendhagyó epizódjában beszélt vendégének, Dömsödi Gábornak és persze a vlog rendszeres, vagy eseti nézőinek. A téma egyébként Anthony Hopkins Jól csináltuk, kölyök! címen megjelent memoárja kapcsán merült fel, mivel a kötetből kiderül, hogy a legendás, kétszeres Oscar-díjas walesi színészóriás hosszú éveken át küzdött alkoholbetegségével, amivel alaposan megkeserítette a családja és persze filmes kollégái életét is. No, de térjünk is vissza Havas Henrikhez! „A nagybátyám alkoholista volt… Ettől nem lett hányatott gyermekkorom, viszont miatta romlott meg a viszonyom örökre az anyámmal. Annyi volt, hogy a nagybátyám 1956-ban Svájcba disszidált, ahol nagyon jól élt.”

 Az amnesztia után hazajött, de minden héten jelentkeznie kellett a rendőrségen. Voltak cirkuszok… 

„Közben híradástechnikával foglalkozott. Rádiókat telepített. Jól megvolt, de aztán kiderült, hogy megcsalja a felesége. Inni kezdett.. Szörnyű volt!” – kezdett bele a váratlan történetmesélésbe a tanár úr.

Havas Henrik őszintén vallott a család drámájáról.
Havas Henrik volt az egyetlen a családban, aki nem fordított hátat a problémás rokonnak (Fotó: YouTube)

Ekkor mondtam anyámnak, hogy rendben van, de akkor én sem leszek”

Havas Henrik ezután rátért a családi vitára, amit alkoholista nagybátyja robbantott ki. Vagyis inkább Henrik édesanyja, aki egy karácsony előtti napon végleg megelégelte, hogy a testvére képtelen letenni az italt. 

A család ott esett szét, amikor anyám azt mondta, hogy szenteste nem hívja meg a vacsorára Bélát, aki egyedül volt. 

„Ők hatan voltak testvérek, de senki nem akarta, hogy ott legyen. Egyébként a nővérei, tehát az anyám és a többiek, eleinte még mostak rá és törődtek vele. De állandóan baj volt vele. Sírt, zokogott és nem tisztálkodott rendesen. A nők leléptek tőle… Anyám pedig azt mondta, hogy azért nem hívja meg, hogy sírjon, taknyos legyen az orra és megint tönkretegye a szentestét. Ekkor mondtam anyámnak, hogy rendben van, de akkor én sem leszek. Végül én töltöttem vele a szentestét… Minden hónapban vettem neki egy Junoszty televíziót. Eleinte rendeset vettem, de azokat mindig eladta a kocsmában. Minden hónapban egyszer elvittem a Flórián téri áruházba és vettem neki négy-öt fehérneműt, cipőt, tornacipőt.” 

@origo_hu

Havas Henrik családi konfliktusról vallott! Havas Henrik nagybátyja sajnos súlyos alkoholproblémákkal küzdött. Emiatt a családi összejövetelek gyakran rémálommá váltak. #origo #havashenrik #család #alkoholprobléma

♬ eredeti hang – Origo - Origo

Háromszor vittem elvonóra…

 - mesélte Havas Henrik

 

 

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