„Féltem attól, hogy kiszolgáltatott legyek, pelenkázzanak” – Havas Henrik megrendítő vallomást tett

„Nem betegségként fogom fel ezt a három esetet, hanem balesetként” – jelentette ki legújabb kötete kapcsán Havas Henrik. A 77 éves újságíró-legenda, aki pályafutása során minden létező elismerést bezsebelt újságíróként, sokkoló őszinteséggel beszélt a Mahlzeit podcastben a rák elleni küzdelméről, a fájdalmas hormonkezelésről, és arról a mesés fizetésről, amit a TV2-nél kiharcolt magának.

Havas Henrik betegsége komoly utókezelést igényelt (Fotó: Origo)

Havas Henrik háromszor is szembenézett a halállal

A legendás tévés három életveszélyes beavatkozásról rántotta le a leplet, melyeken az elmúlt négy évtizedben esett át:

Írtam egy könyvet, Ezt is túléltem címmel. Valóban átestem egy vastagbélműtéten, ahol nem volt még daganat, de voltak rákos sejtek, összenövések, elég komoly, négy és fél órás műtét volt. Túléltem, és semmi nem maradt vissza

– idézte fel a drámai pillanatokat Havas. Ezt követően egy bravúros szívbillentyű-beültetésen esett át az artériáján keresztül, majd jött a legújabb csapás: „Legutóbb pedig a prosztatarák volt, 28 alkalommal kellett részt vennem sugárkezelésen, és meggyógyultam. A sugárkezeléssel viszont nincs befejezve a terápia, van két év, amikor hormonkezelésen kell átesni.”