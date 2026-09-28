„Féltem attól, hogy kiszolgáltatott legyek, pelenkázzanak” – Havas Henrik megrendítő vallomást tett

„Nem betegségként fogom fel ezt a három esetet, hanem balesetként” – jelentette ki legújabb kötete kapcsán Havas Henrik. A 77 éves újságíró-legenda, aki pályafutása során minden létező elismerést bezsebelt újságíróként, sokkoló őszinteséggel beszélt a Mahlzeit podcastben a rák elleni küzdelméről, a fájdalmas hormonkezelésről, és arról a mesés fizetésről, amit a TV2-nél kiharcolt magának.
Havas Henrik háromszor is szembenézett a halállal
A legendás tévés három életveszélyes beavatkozásról rántotta le a leplet, melyeken az elmúlt négy évtizedben esett át:
Írtam egy könyvet, Ezt is túléltem címmel. Valóban átestem egy vastagbélműtéten, ahol nem volt még daganat, de voltak rákos sejtek, összenövések, elég komoly, négy és fél órás műtét volt. Túléltem, és semmi nem maradt vissza
– idézte fel a drámai pillanatokat Havas. Ezt követően egy bravúros szívbillentyű-beültetésen esett át az artériáján keresztül, majd jött a legújabb csapás: „Legutóbb pedig a prosztatarák volt, 28 alkalommal kellett részt vennem sugárkezelésen, és meggyógyultam. A sugárkezeléssel viszont nincs befejezve a terápia, van két év, amikor hormonkezelésen kell átesni.”
A terápia ezen szakasza meglehetősen komoly fizikai fájdalmakkal jár: „A hormonkezelést úgy is mondhatjuk, hogy kémiai kasztráció: két éven keresztül minden hónapban hasba szúrnak. Önmagában az, hogy hasba szúrnak, nem zavarna, csak az a marha nagy mennyiség! Összegyűlik a bőr alatt a hatóanyag, nagyon érzékennyé válik, és fáj” – vallotta be a maga nyers stílusában.
„Nem betegségként fogom fel, hanem balesetként”
A három súlyos egészségügyi megpróbáltatás ellenére sem hajlandó elkeseredni:
Nem betegségként fogom fel ezt a három esetet negyven év alatt, hanem balesetként. Nem tehetek róla, ez megtörtént.
A beszélgetésből kiderült az is, hogy a halál gondolata egyáltalán nem nyomja a lelkét: „Féltem attól, hogy kiszolgáltatott legyek, pelenkázzanak. A halál önmagában nem foglalkoztat, mert annyiszor találkoztam vele a munkám során” – mondta, utalva arra az időszakra, amikor az életfogytiglanra ítélt bűnözőkkel forgatott.
A 4 milliós rekordgázsi története
A betegségek mellett a televíziózás aranykorának kulisszatitkaiba is betekintést engedett: „Amikor ’97 augusztusában felhívtak, egyetlenegy műsora se volt a TV2-nek, ami versenyképes lett volna az RTL Klubbal. Azt mondták: ha hét héten belül megvered az RTL reggeli műsorát, akkor adunk havi 2 milliót. Szentpéterváron voltam, ott sétáltam: havi 2 millió? Dehogy kelek fel! Egész életemben hajnalban keltem a rádióban és a Nap TV-ben, elegem volt!”
A csatorna vezetősége azonban mindenáron meg akarta szerezni: „Aztán telefonáltak, hogy szeptember 1-jétől kellene kezdeni... Dec 31-ig csak havi 2 milliót adnak, de december 31-e után, ha megverem az RTL-t, akkor havi 4 milliót fizetnek. Így történt, így lett 4 millió” – zárta a történetet Havas.