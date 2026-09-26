„Maga egy senki” – Havas Henrik ízekre szedte a fiatal műsorvezetőt, majd a fradisták halálát kívánta

Lemke Kristóf, a Mahlzeit podcast házigazdája már több mint száz vendéget látott vendégül, de a legutóbbi adásban olyan emberrel ült szemben, aki alaposan feladta neki a leckét. Havas Henrik a tőle megszokott, könyörtelen stílusban csapott le a fiatal srác nyelvi botlásaira és történelmi tévedéseire. A legendás tévés az első pillanattól kezdve kézben tartotta a beszélgetést, és rendkívül feszült helyzetbe hozta a műsorvezetőt, aki valószínűleg még sosem izzadt le ennyire a kamerák előtt.
Havas Henrik asszisztense is jelen volt
Havas őszintén vallotta be, hogy őt a pályája során mindig foglalkoztatták, és soha nem kellett munka után szaladgálnia. Ezzel kapcsolatban árulta el, hogy számára elvi kérdés a szereplés:
Nekem ilyen problémám sosem volt, mindig megszólalt a telefonom, most például itt ülök. Mondom az Áginak, hogy legalább egy üveg bort kapjunk, hogy ide elballagok, de még egyszer mondom, nálam ez elvi kérdés: ha nincs különös okom, hogy nemet mondjak, akkor igent mondok, mert ez egy szakmai dolog. Maga egy senki, de miért ne jönnék el magához?
– tette fel a költői kérdést a Tanár úr. A műsorvezető hiányosságai ezután végképp kiverték a biztosítékot a Táncsics Mihály-díjas újságírónál, a szovjet csapatok kivonulása és a berlini fal kapcsán: „Ennyire tudatlannak nem lehet lenni, hogy Németországban hogy történt a szovjet csapatok kivonulása, ez katasztrófa.” Nem sokkal később már a gyomrára panaszkodva sürgette a felvétel végét: „Mesélek magának egy jópofa történetet, aztán fejezzük be, mert már fáradt vagyok, meg ég a gyomrom, nem tudom, mi a sz.r van mostanában.”
Ezt üzeni az országnak
A csúcspont a műsor végén érkezett, amikor a műsorvezető megkérdezte tőle, mit írna egy SMS-ben az országnak. Havas azonnal leintette: „Engem ne keverjen mindenféle vendéggel!” Lemke Kristóf ekkor finomított, és azt kérdezte, mi állna inkább egy óriásplakáton, reklámtáblán.
Azt írnám ki, hogy hajrá Újpest, minden fradista dögöljön meg, lehetőleg még ma!
– vágta rá Havas, majd arra a kérdésre, hogy jól érezte-e magát, hozzátette: „Kurv. jól, csak fáj a gyomrom. Salvus víz van a kocsiban?”
A betegségéről is őszintén beszélt
Az interjú egyébként rendkívül sok témát taglalt, szó esett arról, hogy a Tanár úr minden magyar miniszterelnökkel készített interjút és hat napig volt államtitkár, továbbá elmondta azt is, hogy miért nem betegségként, hanem balesetként tekint arra a három esetre, amelyet túlélt, és mit jelent az a kezelés, amelyet ő maga kémiai kasztrációnak nevez. Antall József titkos levele és a TV2 milliós ajánlata pedig csak hab a tortán.