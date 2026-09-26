„Maga egy senki” – Havas Henrik ízekre szedte a fiatal műsorvezetőt, majd a fradisták halálát kívánta

Lemke Kristóf, a Mahlzeit podcast házigazdája már több mint száz vendéget látott vendégül, de a legutóbbi adásban olyan emberrel ült szemben, aki alaposan feladta neki a leckét. Havas Henrik a tőle megszokott, könyörtelen stílusban csapott le a fiatal srác nyelvi botlásaira és történelmi tévedéseire. A legendás tévés az első pillanattól kezdve kézben tartotta a beszélgetést, és rendkívül feszült helyzetbe hozta a műsorvezetőt, aki valószínűleg még sosem izzadt le ennyire a kamerák előtt.

Havas Henrik ezúttal sem hazudtolta meg önmagát (Fotó: Origo)

Havas Henrik asszisztense is jelen volt

Havas őszintén vallotta be, hogy őt a pályája során mindig foglalkoztatták, és soha nem kellett munka után szaladgálnia. Ezzel kapcsolatban árulta el, hogy számára elvi kérdés a szereplés:

Nekem ilyen problémám sosem volt, mindig megszólalt a telefonom, most például itt ülök. Mondom az Áginak, hogy legalább egy üveg bort kapjunk, hogy ide elballagok, de még egyszer mondom, nálam ez elvi kérdés: ha nincs különös okom, hogy nemet mondjak, akkor igent mondok, mert ez egy szakmai dolog. Maga egy senki, de miért ne jönnék el magához?

– tette fel a költői kérdést a Tanár úr. A műsorvezető hiányosságai ezután végképp kiverték a biztosítékot a Táncsics Mihály-díjas újságírónál, a szovjet csapatok kivonulása és a berlini fal kapcsán: „Ennyire tudatlannak nem lehet lenni, hogy Németországban hogy történt a szovjet csapatok kivonulása, ez katasztrófa.” Nem sokkal később már a gyomrára panaszkodva sürgette a felvétel végét: „Mesélek magának egy jópofa történetet, aztán fejezzük be, mert már fáradt vagyok, meg ég a gyomrom, nem tudom, mi a sz.r van mostanában.”