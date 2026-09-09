Havas Henrik Friderikusz Sándorról: „Akkor fejbe akartam rúgni…!”

Havas Henrik: „Te a p.csába sem voltál, Sanyi!”

A történet tehát tényleg régre nyúlik vissza, de Havas Henrikben nem látszik csitulni az indulat. Igaz, ma már csak anekdotaszerűen mesél a Friderikusz Sándorhoz fűződő hűvös viszonyáról, de elég indulattal teszi ahhoz, hogy kiszaladjanak a száján olyan erős mondatok, mint most, amikor a Havas szerint vlog felvételén került szóba „Sanyika”, ahogy ő hívja egykorvolt kollégáját. Menten ki is derült, hogy a harag valódi oka nem a lopás, nem lopás kérdése.

Egyébként elmondom, hogy a Sanyika… Most nem az, hogy lop… Ha szóba kerül, mindig mondják, hogy azért haragszom rá, mert ellopta egy műsorötletemet. A nagy francot!

„Azért haragszom rá, mert az idióta, barom a könyvébe betette, hogy ő csinálta a Ring (BOX – a szerk.), vagy mit tudom én melyik műsorát, és amikor abbahagyta, nem volt probléma, mert volt egy tehetséges, bátor kollégája – ez lettem volna én... –, aki folytatta. Ekkor írtam neki egy pár sort: „Te h.lye! Hát már egy évvel azelőtt, hogy te az első ilyen műsorodat megcsináltad egy művelődési házban, én megkaptam a Szorítóért a rádió elnökének nívódíját! De megkaptuk a Kritikusok-díját is a MÚOSZ-nál! (Magyar Újságírók Országos Szövetsége). Te a p.csába sem voltál, Sanyi!” – idézte fel a mai napig szálkaként érzékelt történetet Havas Henrik, akit ezen a ponton elkapott a gépszíj és gondolta, bedob némi kulisszatitkot, amit ő Friderikuszhoz (is) kapcsol. „Na, Sanyi ahhoz is h.lye, hogy egy kérdést megfogalmazzon! Volt a Szente Laci, aki írta neki a kérdéseket, meg a háttéranyagokat. És volt a Mihancsik Zsófi, akiben egy rendkívül tehetséges rádióst ismertem meg. A lényeg az, hogy a Sanyikának egyetlen saját ötlete sem volt. Volt egy Lengyel Nagy Anna nevű nagyon tehetséges riporter. Az ő műsorából szedte ki a vendégeket, akiket aztán meghívott a saját műsorába és feltette nekik az Anna kérdéseit” – fogalmazott vlogjában a tanár úr.