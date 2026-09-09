Havas Henrik Friderikusz Sándorról: „Akkor fejbe akartam rúgni…!”

Sok ismert és kevésbé ismert „haragszom rád” sztori kering a honi bulvár és közélet világában, de csak kevés, ami annyira nyilvánvaló és régről gyökerező, mint a tanár úr kontra „Fridi” viszály. Havas Henrik valamikor a rádiózás fénykorában, a '80-as évek közepén orrolt meg Friderikusz Sándorra. Hogy miért, arról sok szó és még több elejtett félmondat szólt az azóta eltelt négy évtizedben. A történet röviden annyi, hogy ők ketten „riválisokként” dolgoztak a Magyar Rádióban, ahol hatalmas sikerrel futott Havas Henrik és Tarnói Gizella vita alapú, társadalmi, gazdasági és közéleti műsora: a Szorító. Ugyanebben az időben (az indulási időpontok tekintetében van is egy kis vita) elindult Debrecenben Friderikusz Sándor BOX című színpadi talkshow-ja, ami nem egy, nem kettő, de minden elemében nagyban hasonlított a rádióműsorhoz. Ez így, egy amolyan tyúk vagy a tojás eset, és első hallásra nem is tűnik olyan hatalmas dolognak, amiért érdemes egy életen át haragot tartani. De az is tény, hogy a '80-as években a Havas-Tarnói páros nagyot ment az éterben. Adásaikat esetenként 400-500 ezer ember is hallgatta. Innen nézve talán tényleg nem mindegy, hogy is volt valójában ez a história. Legalábbis Havas szempontjából biztosan nem. Igazságot most sem teszünk, de a címben elhangzó friss mondat okán…
Havas Henrik: „Te a p.csába sem voltál, Sanyi!”
A történet tehát tényleg régre nyúlik vissza, de Havas Henrikben nem látszik csitulni az indulat. Igaz, ma már csak anekdotaszerűen mesél a Friderikusz Sándorhoz fűződő hűvös viszonyáról, de elég indulattal teszi ahhoz, hogy kiszaladjanak a száján olyan erős mondatok, mint most, amikor a Havas szerint vlog felvételén került szóba „Sanyika”, ahogy ő hívja egykorvolt kollégáját. Menten ki is derült, hogy a harag valódi oka nem a lopás, nem lopás kérdése.
Egyébként elmondom, hogy a Sanyika… Most nem az, hogy lop… Ha szóba kerül, mindig mondják, hogy azért haragszom rá, mert ellopta egy műsorötletemet. A nagy francot!
„Azért haragszom rá, mert az idióta, barom a könyvébe betette, hogy ő csinálta a Ring (BOX – a szerk.), vagy mit tudom én melyik műsorát, és amikor abbahagyta, nem volt probléma, mert volt egy tehetséges, bátor kollégája – ez lettem volna én... –, aki folytatta. Ekkor írtam neki egy pár sort: „Te h.lye! Hát már egy évvel azelőtt, hogy te az első ilyen műsorodat megcsináltad egy művelődési házban, én megkaptam a Szorítóért a rádió elnökének nívódíját! De megkaptuk a Kritikusok-díját is a MÚOSZ-nál! (Magyar Újságírók Országos Szövetsége). Te a p.csába sem voltál, Sanyi!” – idézte fel a mai napig szálkaként érzékelt történetet Havas Henrik, akit ezen a ponton elkapott a gépszíj és gondolta, bedob némi kulisszatitkot, amit ő Friderikuszhoz (is) kapcsol. „Na, Sanyi ahhoz is h.lye, hogy egy kérdést megfogalmazzon! Volt a Szente Laci, aki írta neki a kérdéseket, meg a háttéranyagokat. És volt a Mihancsik Zsófi, akiben egy rendkívül tehetséges rádióst ismertem meg. A lényeg az, hogy a Sanyikának egyetlen saját ötlete sem volt. Volt egy Lengyel Nagy Anna nevű nagyon tehetséges riporter. Az ő műsorából szedte ki a vendégeket, akiket aztán meghívott a saját műsorába és feltette nekik az Anna kérdéseit” – fogalmazott vlogjában a tanár úr.
„Ő eggyel, vagy kettővel lejjebb állt”
Innen aztán már nem volt megállás. Havas Henrik kitért a fülmonitor és a súgógép használatával kapcsolatos ellenérzéseire és természetesen „rossz” példákkal is szolgált. Itt került elő egy rövid fun fact erejéig Fábry Sándor neve is. Ő sem pozitív kontextusban… „Az én fülemben egyébként soha az életemben nem volt „füles”, amin keresztül utasítanak. Hát engem ne utasítson senki! Se szerkesztő, se rendező… Életemben nem olvastam fel súgógépről! Jó, egyszer kipróbáltam… Még nem monitorról lehetett olvasni. Pauszpapírra írták fel a szöveget és tekerték mechanikusan. Én mondtam, hogy köszönöm szépen, nem kérem. A Sanyika…” – utalt vissza Friderikuszra a tanár úr, aki ezzel azt igyekezett nem olyan halkan sugallani, hogy a szintén élő legendaként számontartott egykori kollégája nem vetette meg a technika vívmányait, melyek könnyíteni voltak hivatottak a riporterek munkáját. De nem fejezte be a mondatot, mert beugrott neki a másik Sanyi „Hát a Fábry…! Nála ekkora táblák voltak!” – tárta szélesre a karjait Havas, majd miután hanyagul közölte, hogy Fábryval sincs jóban, visszatért „Fridihez” és ahhoz a naphoz, amikor ha nem is nemes, de bosszút állhatott volna a fentebb említett – melyik műsor volt előbb? – csörte miatt. „Emlékszem, egyszer a rádió Bródy Sándor utcai főbejáratánál álltam a lépcsőn. Ő eggyel, vagy kettővel lejjebb állt.”
Kérdeztem is tőle: Sanyi, te h.lye vagy?! Azt írod, hogy én folytattam a te műsorodat? A bátor és tehetséges kollégád? Te normális vagy?
„Nos, akkor fejbe akartam rúgni…! Úgy bánt, hogy nem rúgtam fejbe, hogy az valami hihetetlen! ” – mondta ki azokat a mondatokat Havas Henrik, ami miatt ez az egyébként negyven éve a térben lebegő história újra megért egy „ajtócsapkodást”… És mert úgy, ahogy a tanár úr mesél, csak kevesen mesélnek a „nagy időkről”.
De tényleg! Melyik volt előbb? A tyúk, vagy a tojás?