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hayden Panettiere

Új fordulat Hayden Panettiere halálának ügyében, egyetlen tabletta ölhette meg a színésznőt

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Új részletek derültek ki Hayden Panettiere halálának körülményeiről. A nyomozók jelenlegi feltételezése szerint a színésznő egy olyan, illegális forrásból származó oxikodontablettát vehetett be, amely fentanillal lehetett szennyezett. A végleges következtetésekhez ugyanakkor még várják Hayden Panettiere toxikológiai vizsgálatának eredményeit.
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hayden Panettieredroghalál

A TMZ rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Hayden Panettiere-nek Los Angelesben hosszabb ideje kapcsolatban állhatott egy kábítószer-kereskedővel, akitől több, feketepiacon beszerzett vényköteles gyógyszert, köztük oxikodont vásárolhatott.

Hayden Panettiere Dead At 36. American actress Hayden Panettiere has died, her father said in a statement Sunday night (August 16, 2026). She was 36. HOLLYWOOD, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - SEPTEMBER 13: American actress, model, singer, and activist Hayden Panettiere arrives at the Los Angeles Premiere Of Netflix's 'Blonde' held at the TCL Chinese Theatre IMAX on September 13, 2022 in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Hayden Panettiere - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A hatóságok információi szerint a színésznő a halálát megelőző napon, a Los Angelesből Dél-Karolinába tartó repülőúton több, ettől a kereskedőtől származó szert is bevett. 

A nyomozók jelenlegi munkahipotézise szerint halála reggelén egy oxikodontablettát vett be, amely fentanilt tartalmazhatott.

A DEA is nyomoz Hayden Panettiere halála kapcsán

Az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) Los Angeles-i munkatársai azt próbálják feltárni, milyen kapcsolatban állt Panettiere a feltételezett kereskedővel, és honnan származhatott a halálát okozó tabletta.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem bizonyított, hogy valóban fentanillal szennyezett oxikodon okozta a színésznő halálát. 

A toxikológiai eredmények még nem készültek el, így a nyomozók jelenleg ezt az egyik fő lehetséges forgatókönyvként vizsgálják.

Amikor a mentők megérkeztek ahhoz a dél-karolinai lakáshoz, ahol Panettiere a barátjával, Brian Hickersonnal tartózkodott, a férfi átadott nekik egy zacskót, amelyben a színésznő gyógyszerei voltak. Ezek vizsgálata szintén fontos lehet annak megállapításában, tartalmazott-e valamelyik tabletta fentanilt.

Hickerson még a mentők kiérkezése előtt naloxont adott az eszméletlen Panettiere-nek. A naloxon az opioidok – így például a fentanil vagy az oxikodon – hatásának gyors visszafordítására alkalmazott gyógyszer, az életét azonban már nem sikerült megmenteni.

Az ügyben a dél-karolinai hatóságok mellett a DEA dél-karolinai és Los Angeles-i egységei is nyomoznak.

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