Új fordulat Hayden Panettiere halálának ügyében, egyetlen tabletta ölhette meg a színésznőt

A TMZ rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Hayden Panettiere-nek Los Angelesben hosszabb ideje kapcsolatban állhatott egy kábítószer-kereskedővel, akitől több, feketepiacon beszerzett vényköteles gyógyszert, köztük oxikodont vásárolhatott.

Hayden Panettiere - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A hatóságok információi szerint a színésznő a halálát megelőző napon, a Los Angelesből Dél-Karolinába tartó repülőúton több, ettől a kereskedőtől származó szert is bevett.

A nyomozók jelenlegi munkahipotézise szerint halála reggelén egy oxikodontablettát vett be, amely fentanilt tartalmazhatott.

A DEA is nyomoz Hayden Panettiere halála kapcsán

Az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) Los Angeles-i munkatársai azt próbálják feltárni, milyen kapcsolatban állt Panettiere a feltételezett kereskedővel, és honnan származhatott a halálát okozó tabletta.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem bizonyított, hogy valóban fentanillal szennyezett oxikodon okozta a színésznő halálát.

A toxikológiai eredmények még nem készültek el, így a nyomozók jelenleg ezt az egyik fő lehetséges forgatókönyvként vizsgálják.

Amikor a mentők megérkeztek ahhoz a dél-karolinai lakáshoz, ahol Panettiere a barátjával, Brian Hickersonnal tartózkodott, a férfi átadott nekik egy zacskót, amelyben a színésznő gyógyszerei voltak. Ezek vizsgálata szintén fontos lehet annak megállapításában, tartalmazott-e valamelyik tabletta fentanilt.

Hickerson még a mentők kiérkezése előtt naloxont adott az eszméletlen Panettiere-nek. A naloxon az opioidok – így például a fentanil vagy az oxikodon – hatásának gyors visszafordítására alkalmazott gyógyszer, az életét azonban már nem sikerült megmenteni.

Az ügyben a dél-karolinai hatóságok mellett a DEA dél-karolinai és Los Angeles-i egységei is nyomoznak.