Folytatódik a dráma Hayden Panettiere halála után – bírósághoz fordult Volodimir Klicsko

Volodimir Klicsko bírósághoz fordult Hayden Panettiere hagyatéka miatt: azt szeretné elérni, hogy ideiglenesen ő képviselhesse közös lányuk, Kaya érdekeit az örökséggel kapcsolatos ügyekben. Az egykori nehézsúlyú világbajnok attól tart, hogy a hagyatékhoz tartozó egyes vagyontárgyak eltűnhetnek.

Hayden Panettiere hagyatékának védelmében fordult bírósághoz egykori párja

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A TMZ által ismertetett bírósági dokumentumok szerint Klicsko azt kéri, hogy ideiglenesen nevezzék ki Kaya gyámjává a hagyatékkal összefüggő ügyekben. Beadványában azzal érvel, hogy bár a lány nem Kaliforniában él, az ottani bíróság rendelkezik joghatósággal az érintett hagyaték felett.

A dokumentumok szerint Panettiere végrendelet nélkül hunyt el, Kaya pedig az egyedüli örököse lehet. Ez azt jelentené, hogy az édesanyja hagyatékának egésze, köztük West Hollywood-i ingatlana is a lányra szállhat.

Nyomozás is érintheti Hayden Panettiere hagyatékát

Klicsko állítása szerint szövetségi ügynökök egy folyamatban lévő nyomozással összefüggésben jártak Hayden Panettiere otthonában, ahonnan bizonyos tárgyakat elvittek. Az egykori bokszoló azt szeretné, hogy a hagyaték képviselőjeként a nyomozás lezárását követően intézkedhessen ezek visszaszerzéséről.

A beadvány szerint már Panettiere életében felmerült annak gyanúja, hogy valaki engedély nélkül bejuthatott az otthonába. A színésznő emiatt biztonsági szolgálatot fogadott fel, hogy megvédje az ingatlant és az ott található értékeket.

Halála után az otthon zárjait lecserélték. Elővigyázatosságból máshová szállították azokat a tárolódobozokat is, amelyekben a színésznő nyilvános szereplésein viselt dizájner ruháit és kiegészítőit tartották.

Klicsko szerint továbbra is fennáll annak veszélye, hogy valaki megpróbálhatja eltulajdonítani a hagyatékhoz tartozó értékeket. Emiatt úgy véli, sürgősen szükség van egy olyan személy kijelölésére, aki hivatalosan felléphet a vagyon védelmében.

A bírósági iratok alapján Kaya nemcsak az esetlegesen hiányzó vagy a hatóságok által elvitt tárgyakra tarthat igényt. Amennyiben valóban ő az egyedüli törvényes örökös, édesanyja teljes hagyatéka őt illetheti meg.