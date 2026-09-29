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Hayden Panettiere

Folytatódik a dráma Hayden Panettiere halála után – bírósághoz fordult Volodimir Klicsko

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Volodimir Klicsko bírósági segítséget kér annak érdekében, hogy megóvhassa közös lányuk örökségét. A beadvány szerint Hayden Panettiere végrendelet nélkül hunyt el, így Kaya lehet édesanyja egyedüli örököse. Klicsko azért tartja sürgősnek a beavatkozást, mert a hagyaték egyes vagyontárgyai eltűnhettek, bizonyos tárgyakat pedig egy folyamatban lévő nyomozás során foglalhattak le.
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Hayden PanettiereVolodimir Klicskohagyaték

Volodimir Klicsko bírósághoz fordult Hayden Panettiere hagyatéka miatt: azt szeretné elérni, hogy ideiglenesen ő képviselhesse közös lányuk, Kaya érdekeit az örökséggel kapcsolatos ügyekben. Az egykori nehézsúlyú világbajnok attól tart, hogy a hagyatékhoz tartozó egyes vagyontárgyak eltűnhetnek.

Hayden Panettiere hagyatékának védelmében fordult bírósághoz egykori párja Hayden Panettiere Dead At 36. American actress Hayden Panettiere has died, her father said in a statement Sunday night (August 16, 2026). She was 36. WEST HOLLYWOOD, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - NOVEMBER 03: American actress, model, singer, and activist Hayden Panettiere wearing Saint Laurent arrives at the 2022 amfAR Gala Los Angeles held at the Pacific Design Center on November 3, 2022 in West Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Hayden Panettiere hagyatékának védelmében fordult bírósághoz egykori párja
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A TMZ által ismertetett bírósági dokumentumok szerint Klicsko azt kéri, hogy ideiglenesen nevezzék ki Kaya gyámjává a hagyatékkal összefüggő ügyekben. Beadványában azzal érvel, hogy bár a lány nem Kaliforniában él, az ottani bíróság rendelkezik joghatósággal az érintett hagyaték felett.

A dokumentumok szerint Panettiere végrendelet nélkül hunyt el, Kaya pedig az egyedüli örököse lehet. Ez azt jelentené, hogy az édesanyja hagyatékának egésze, köztük West Hollywood-i ingatlana is a lányra szállhat.

Nyomozás is érintheti Hayden Panettiere hagyatékát

Klicsko állítása szerint szövetségi ügynökök egy folyamatban lévő nyomozással összefüggésben jártak Hayden Panettiere otthonában, ahonnan bizonyos tárgyakat elvittek. Az egykori bokszoló azt szeretné, hogy a hagyaték képviselőjeként a nyomozás lezárását követően intézkedhessen ezek visszaszerzéséről.

A beadvány szerint már Panettiere életében felmerült annak gyanúja, hogy valaki engedély nélkül bejuthatott az otthonába. A színésznő emiatt biztonsági szolgálatot fogadott fel, hogy megvédje az ingatlant és az ott található értékeket.

Halála után az otthon zárjait lecserélték. Elővigyázatosságból máshová szállították azokat a tárolódobozokat is, amelyekben a színésznő nyilvános szereplésein viselt dizájner ruháit és kiegészítőit tartották.

 

Klicsko szerint továbbra is fennáll annak veszélye, hogy valaki megpróbálhatja eltulajdonítani a hagyatékhoz tartozó értékeket. Emiatt úgy véli, sürgősen szükség van egy olyan személy kijelölésére, aki hivatalosan felléphet a vagyon védelmében.

A bírósági iratok alapján Kaya nemcsak az esetlegesen hiányzó vagy a hatóságok által elvitt tárgyakra tarthat igényt. Amennyiben valóban ő az egyedüli törvényes örökös, édesanyja teljes hagyatéka őt illetheti meg.

 

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