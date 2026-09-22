Hivatalosan is megerősítették Hayden Panettiere halálának okát – megrázó részleteket közölt a halottkém

Hivatalosan is megerősítették Hayden Panettiere halálának okát, egy hónappal azután, hogy a sztár 36 éves korában elhunyt.

Hivatalosan is megerősítették Hayden Panettiere halálának okát

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Hivatalosan is megerősítették Hayden Panettiere halálának okát

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Hayden Panettiere augusztus 16-án halt meg egy dél-karolinai, Greenville-ben található otthonban. A hatóságok már akkor azt gyanították, hogy kábítószer-túladagolás történhetett.

A színésznő se veled, se nélküled kapcsolatban élő párja, Brian Hickerson, valamint a férfi testvére, Zach is a helyszínen tartózkodott, amikor Panettiere halálát megállapították.

A Greenville megyei halottkémi hivatal szóvivője most a Daily Mailnek megerősítette, hogy Panettiere halálát többféle kábítószer – köztük fentanil – együttes mérgező hatása okozta. A halálesetet balesetnek minősítették.

A rendkívül erős opioidnak számító fentanil a heroinnál mintegy ötvenszer erősebb, és már néhány apró szemcsényi mennyiség is halálos túladagolást okozhat.

A szóvivő közölte:

A boncolást igazságügyi orvosszakértő végezte el. A vizsgálat során nem találtak olyan sérülésre utaló jelet, amely hozzájárulhatott volna a halál bekövetkezéséhez. A halál okaként a fentanil, a 4-ANPP, az alprazolám, a metokarbamol és a kvetiapin együttes mérgező hatását állapították meg. A halálesetet balesetnek minősítették. A Greenville megyei halottkémi hivatal ezzel közigazgatási szempontból lezárta az ügyet.

A metokarbamol vényköteles izomlazító, amelyet rövid ideig fennálló izomfájdalmak kezelésére alkalmaznak. A kvetiapin – amely Seroquel márkanéven is ismert – szintén receptköteles gyógyszer: egyebek mellett skizofrénia, bipoláris zavar és súlyos depresszió kezelésére használt antipszichotikum.

Az alprazolám – közismert márkanevén Xanax – szorongásos és pánikbetegségek kezelésére szolgáló gyógyszer. A 4-ANPP pedig olyan vegyület, amelyet az illegálisan előállított fentanil egyik fontos kiindulási anyagaként használnak – írja a Daily Mail.