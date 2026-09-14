Botrányt rendezett a nemrég meghalt Hayden Panettiere párja – bilincs is került rá

Rendőröket hívtak egy dél-karolinai bárhoz, miután Brian Hickerson és testvére más vendégekkel keveredett összetűzésbe. Hayden Panettiere párját az intézkedés során megbilincselték, majd elengedték – írja a TMZ.

Hayden Panettiere Fotó: Niall Carson / PA Wire

A balhé szombat este történt a greenville-i Wild Wing Cafe nevű szórakozóhelyen. A lap forrásai szerint Hickerson órákon át ivott testvérével, Zachkal a bár hátsó részében álló asztalnál. Később a pulthoz ment beszélgetni, ahol egyszer csak felkapott egy bárszéket, és hátrafelé hajította.

A TMZ birtokába került videón az látható, ahogy Hickerson más vendégekkel vitatkozik. Valaki hátulról felemeli, majd kiviszik az étteremből, miközben a pultos azt kiabálja:

Engedd el!

Hayden Panettiere párját elengedték, testvérét őrizetbe vették

A greenville-i rendőrség közlése szerint bántalmazásról érkezett bejelentés a szórakozóhelyről. A kiérkező járőrök az épület előtt találták a testvéreket, akik ekkor másokkal dulakodtak. Brian Hickerson kezére az intézkedés egy pontján bilincs került. A rendőrség tájékoztatása szerint azonban nem vették őrizetbe, végül elengedték. Testvére, Zach erősen ittas volt, és trágárságokat kiabált. Őt rendzavarás miatt őrizetbe vették, majd börtönbe szállították.