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hayden panettiere

Botrányt rendezett a nemrég meghalt Hayden Panettiere párja – bilincs is került rá

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Alig egy hónappal a színésznő halála után már volt párja bárban rendezett botrányáról szólnak a hírek. Hayden Panettiere párját egy dulakodás után megbilincselték a rendőrök.
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hayden panettierebrian hickersonbalhé

Rendőröket hívtak egy dél-karolinai bárhoz, miután Brian Hickerson és testvére más vendégekkel keveredett összetűzésbe. Hayden Panettiere párját az intézkedés során megbilincselték, majd elengedték – írja a TMZ.

File photo dated 06/11/11 of Hayden Panettiere arriving for the 2011 MTV Europe Music Awards at the Odyssey Arena, Belfast. US actress Hayden Panettiere, best known for her roles in Heroes and Nashville, has died aged 36. Issue date: Monday August 17, 2026.
Hayden Panettiere Fotó: Niall Carson / PA Wire

A balhé szombat este történt a greenville-i Wild Wing Cafe nevű szórakozóhelyen. A lap forrásai szerint Hickerson órákon át ivott testvérével, Zachkal a bár hátsó részében álló asztalnál. Később a pulthoz ment beszélgetni, ahol egyszer csak felkapott egy bárszéket, és hátrafelé hajította.

A TMZ birtokába került videón az látható, ahogy Hickerson más vendégekkel vitatkozik. Valaki hátulról felemeli, majd kiviszik az étteremből, miközben a pultos azt kiabálja:

Engedd el!

Hayden Panettiere párját elengedték, testvérét őrizetbe vették

A greenville-i rendőrség közlése szerint bántalmazásról érkezett bejelentés a szórakozóhelyről. A kiérkező járőrök az épület előtt találták a testvéreket, akik ekkor másokkal dulakodtak. Brian Hickerson kezére az intézkedés egy pontján bilincs került. A rendőrség tájékoztatása szerint azonban nem vették őrizetbe, végül elengedték. Testvére, Zach erősen ittas volt, és trágárságokat kiabált. Őt rendzavarás miatt őrizetbe vették, majd börtönbe szállították.

 

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