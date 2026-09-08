Műtétre szorul a Házasság első látásra fiatal szépsége

Máté és Anastasia kapcsolata eddig eléggé hullámzó volt, mivel az aranyos pillanatok mellett néhol heves viták is előfordultak. Így pedig nehéz megjósolni, hogy mi is zajlik jelenleg a fejükben. A mai reggel azonban kifejezetten nehezen indul a Házasság első látásra szereplői számára, mivel a szőke szépség komoly fájdalmakra panaszkodott. Máté pedig az elején nem is értette, mi történik, majd Anastasia meglepő kijelentést tett.

A Házasság első látásra Anastasiája nem mindennapi betegséggel küzd, ami miatt könnyen meglehet, hogy majd műteni is kell (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja műtétre szorul

Éppen Porto városában tölti nászútját a házaspár, akiknek nem indult a reggel a tervek szerint. Anastasia komoly hasfájásra panaszkodott és látszott, hogy ez súlyosabb, mint egy sima hasmenés. Máté egyből segítségére sietett és gyógyszereket is ajánlott neki, ám elmondása szerint ezen semmit nem segít semmilyen fájdalomcsillapító.

Van egy egészségügyi f*szságom, amit még nem tudok pontosan, de ez egy nőgyógyászati probléma. Ettől folyamatosan fáj a hasam és összenövéseket okoz. Ilyenkor pedig egész nap szúr a hasam

– fejtette ki problémáját Anastasia.

Máté egyből rákérdezett a kezelésre és a műtétre is, amire nem kapott egyértelmű választ. „Elvileg műtik, de ahhoz felvágják 4-5 helyen a hasamat. Egyrészt 20 évesen nem feltétlen szeretném, hogy ez így legyen, másrészt nem is biztos, hogy ez segíteni fog” – jelentette ki a Házasság első látásra szereplője.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Máté és Anastasia kapcsolata hullámzóan alakul (Fotó: TV2)

Máté megpróbálta vigasztalni feleségét

Anastasia azt is elárulta, hogy ilyenkor a vizelés és az együttlét is fájni szokott neki, ami nemcsak fizikálisan, de lelkileg is nagyon megterhelő.

Biztos vagyok benne, hogy Anastasiának nem lehet egyszerű ezzel együtt élni. Ha az ember minden nap érez egy fájdalmat, az mentálisan teljesen kicsinálhatja

– jegyezte meg a TV2 kameráinak Máté.

Ezek után a férj kijelentette, hogy vigyázni fog házastársára, mivel ez is az egyik ok, hogy igent mondott az oltár előtt. „Jól esik, hogy Máté ennyire jól kezeli ezt a témát, és hogy szeretne ebben nekem segíteni. Végülis már a férjem, így együtt kell megoldanunk mindent is. Azt mondta, hogy szeretne rám vigyázni, ami nagyon jól esett” – mondta Anastasia.