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„Ez a csávó egy gyökér” - A Házasság első látásra Mátéját kibeszélte Anastasia és a műsor korábbi szereplője

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Máté és Anastasia kapcsolata mélypontra került, amikor a férj a gyűrűjét maga mögött hagyva lépett le feleségétől. A Házasság első látásra Anastasiája most Renihez fordult, hogy tanácsot kérjen kapcsolata miatt.
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TV2Kovács RenátaHázasság első látásra

Anastasia nem véletlen fordult a Házasság első látásra Renijéhez, mivel ő már egyszer megtapasztalta, hogy milyen érzés egy ilyen kapcsolatban élni, ahol folyamatosan figyelik őket a kamerák. Az újdonsült feleség pontosan tudta, hogy őszinte véleményt fog hallani és ebben a helyzetben, elmondása szerint pont erre van szüksége. Ebben pedig nem tévedett, mivel Reni nem fogta vissza magát és keményen beleállt Mátéba.

A Házasság első látásra előző évadának sztárja Anastasiának adott tanácsot.
A Házasság első látásra harmadik évadjából ismert Kovács Renáta visszatért a képernyőre (Fotó: Szabolcs László)

A Házasság első látásra Renije így próbált segíteni Anastasiának

Az újdonsült feleség elárulta, hogy Máté a terápia előtt szerette volna megbeszélni a problémákat, mivel nem akarta a kamerák előtt kiönteni a szívét. Elmondása szerint arra kényszerítette Máté, hogy két arcát mutassa, amiből már elege lett.

Szerintem egy normális, egészséges párkapcsolatban nincs annak helye, hogy kényszerítsük a másikat, hogy hazudjon. Még akkor sem, ha önös érdekből vagy kegyes hazugságból teszi a másik. Nagyon gáz, szóval szerintem ez a csávó egy gyökér

– mondta a kameráknak Reni.

Anastasia állításai eléggé meglepték a Házasság első látásra korábbi szereplőjét, mivel nem gondolta volna, hogy valaki egy ilyen műsorban nem szeretne a kamerák előtt szerepelni. Nekem nagyon az jön le, hogy ő egy eléggé manipulatív csávó, aki irányítani szeretne téged és nem akarja, hogy sarokba legyen szorítva. Ha a terápián egy olyan történés éri, amire nem tudott felkészülni, akkor pont ez az érzés kapja el, hogy nem tud hova futni tovább” – jelentette ki Reni, amire Anastasia is csak bólogatni tudott és egyetértett minden szavával.

Moritz Anastasia szerepel a fotón. Ő a Házasság első látásra legfiatalabb szereplője idén.
A Házasság első látásra Anastasiája kiteregette a szennyest Mátéról (Fotó: TV2)

Anastasia kitálalt, hogy mi zajlik akkor, amikor nem forognak a kamerák

Mindig az a végső mondat, hogy: „Tudom, hogy félsz. Ne aggódj, nem leszel elhagyva. Tudom, hogy ezért reagálsz így dolgokra”. A fejembe próbálja ültetni, hogy velem van a probléma. Én is mondom mindig, hogy neki is vannak sérelmei, amikért nem tud felelősséget vállalni

– jelentette ki Anastasia, amire Reni csak annyit tudott mondani, hogy Máté egy gyáva és gyenge férfi.

Szerintem egy nagyon komoly kisebbségi komplexusokkal szenvedő srác lehet, akinek nincs önbizalma. Pont ezért próbálja elvenni mindenét Anastasiának, hogy jobban teperjen utána” – mondta Reni, aki később azt is hozzátette barátnőjének, hogy Máté legfőképp csak játszmázásra alkalmas és nem egy komoly kapcsolatra.

 

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