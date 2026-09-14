Házasság első látásra: „Te vagy a szájbaköpős” – Azonnal keményen nekimentek az új vőlegénynek a többiek

Minden eddigi elképzelést felülír a Házasság első látásra ma esti adása! Hatalmas csavarral folytatódik a TV2 sikerműsora, ugyanis teljesen váratlanul egy új pár érkezik a kísérletbe. A nézők már az előzetesben kiszúrhatják az oltárnál várakozó vőlegényt, aki nem más, mint a Való Világban ismertté vált Bakonyi Renátó. Ám a legnagyobb kérdés továbbra is nyitva áll: ki az a bevállalós ara, aki vakon kimondja neki a boldogító igent?

A Házasság első látásra új szereplője Bakonyi Renátó (Fotó: TV2)

Nem fogadják tárt karokkal a Házasság első látásra sztárját

A csatorna népszerű realityje ma este 19:50-kor olyan fordulatot vesz, amire senki sem számít. Az új pár felbukkanása és a különleges helyszín azonban nem várt feszültséget generál, és régi sebeket szakít fel a már meglévő szereplőkben. A helyszínre érkezve Tücsi szinte azonnal rosszul lesz a felidéződő emlékektől és a felismeréstől.

„Az ominózus napon is itt voltak ezek a szőlőtőkék, mert én nem emlékszem rá?” – teszi fel a kérdést értetlenül Tücsi, majd elmondja, milyen mély gátak szakadnak felszínre benne: „Gyomorgörcsöm volt, amikor megláttam, hova jövünk. Laci próbált egyengetni, hogy engedjem el a régmúltban történteket.” Párja, Laci próbál higgadt maradni, és a megfigyelő pozíciójából szemléli a kibontakozó eseményeket: „Innen sokkal kényelmesebb ez a sztori” – jegyzi meg röviden.

„Szerintetek minek vagyok itt?”

Amikor a társaság tagjai számára végérvényesen világossá válik, hogy milyen forgatag kellős közepébe csöppennek, eluralkodik a teljes döbbenet: „Itt most egy esküvő lesz?” – teszi fel valaki a költői kérdést, amire a jelenlévő anyakönyvvezető tömören, ám lényegretörően válaszol: „Szerintetek minek vagyok itt?” Az igazi indulatokat és ellenszenvet azonban Bakonyi Renátó személye váltja ki. A többi résztvevőnek ugyanis már most megvan az igencsak sarkos véleménye a valóságshow-hősről, és láthatóan egyáltalán nem fogadják őt tárt karokkal. Anastasia kendőzetlen őszinteséggel jelenti ki a férfi érkezéséről:

Tiszteletlen személy, nem értem, mit keres itt.

Darmos Laci, Maya párja pedig még ennél is tovább megy, és Renátó hírhedt reality-múltjára utalva fogalmaz megsemmisítő kritikát: „Csaj felismerné: te vagy a szájbaköpős, nem kösz.”