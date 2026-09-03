Megszólalt a Házasság első látásra drámai esküvőjének főszereplője: Megrendezett lett volna az egész?

Óriási dráma és soha nem látott fordulat rázta meg a TV2 népszerű társkereső műsorát, a Házasság első látásra új évadát. A nézők már az első adásban döbbenten figyelhették, ahogy a vőlegény, Lőrincz Ján teljesen egyedül, vendégek és család nélkül érkezett meg az esküvőjére. Bár a menyasszony, Páli Judit mosolyogva lépett a helyszínre, a feszült hangulat és a férfi háttere gyorsan rányomta a bélyegét a ceremóniára. Juci végül olyan döntést hozott, amire még nem volt példa, az oltár előtt határozott nemet mondott. A forgatáson átélt sokkról, a történtek hátteréről és a tévénézők reakcióiról magát a menyasszonyt kérdeztük.

Elképesztő fordulattal indult a Házasság első látásra új évada (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja azt hitte, átverés áldozata lett

Juci beismerte, hogy a helyzet teljesen szürreális volt számára: „Amikor kiszálltam a kocsiból és Kata röviden felvázolta történetét, hirtelen az jutott eszembe, hogy ez biztosan csak egy tréfa, ő pedig egy beépített ember lett. Szinte felfoghatatlan volt az egész, közben folyamatosan az járt a fejemben, hogy velem ilyen nem történhet meg” – árulta el az Origónak. Mivel kifejezetten optimistának tartja magát, először azt feltételezte, a stáb teszi próbára:

Szerintem minden rá volt írva az arcomra: a nagy mosolyom pillanatok alatt leolvadt, és átváltott egy kényszeredett vigyorba. Titokban abban reménykedtem, hogy újra kisétálok, megjelenik egy másik vőlegény, násznéppel és mégis megtartjuk az esküvőt

– idézte fel.