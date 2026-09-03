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Házasság első látásra

Megszólalt a Házasság első látásra drámai esküvőjének főszereplője: Megrendezett lett volna az egész?

43 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Döbbenten figyelhették a nézők, amint a felhőtlennek induló ceremónia pillanatok alatt bizonytalanságba csapott át. Felkerestük a Házasság első látásra oltárjánál nemet mondó Páli Juditot, hogy reagáljon a történtekre és tisztázza a vádakat.
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Házasság első látásraesküvőbalhéTV2

Óriási dráma és soha nem látott fordulat rázta meg a TV2 népszerű társkereső műsorát, a Házasság első látásra új évadát. A nézők már az első adásban döbbenten figyelhették, ahogy a vőlegény, Lőrincz Ján teljesen egyedül, vendégek és család nélkül érkezett meg az esküvőjére. Bár a menyasszony, Páli Judit mosolyogva lépett a helyszínre, a feszült hangulat és a férfi háttere gyorsan rányomta a bélyegét a ceremóniára. Juci végül olyan döntést hozott, amire még nem volt példa, az oltár előtt határozott nemet mondott. A forgatáson átélt sokkról, a történtek hátteréről és a tévénézők reakcióiról magát a menyasszonyt kérdeztük.

A Házasság első látásra sztárja kikosarazta a vőlegényt.
Elképesztő fordulattal indult a Házasság első látásra új évada (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja azt hitte, átverés áldozata lett

Juci beismerte, hogy a helyzet teljesen szürreális volt számára: „Amikor kiszálltam a kocsiból és Kata röviden felvázolta történetét, hirtelen az jutott eszembe, hogy ez biztosan csak egy tréfa, ő pedig egy beépített ember lett. Szinte felfoghatatlan volt az egész, közben folyamatosan az járt a fejemben, hogy velem ilyen nem történhet meg” –  árulta el az Origónak. Mivel kifejezetten optimistának tartja magát, először azt feltételezte, a stáb teszi próbára: 

Szerintem minden rá volt írva az arcomra: a nagy mosolyom pillanatok alatt leolvadt, és átváltott egy kényszeredett vigyorba. Titokban abban reménykedtem, hogy újra kisétálok, megjelenik egy másik vőlegény, násznéppel és mégis megtartjuk az esküvőt

– idézte fel.

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40 év alatt nem látott ilyet az anyakönyvvezető

A visszalépés nem volt előre megfontolt döntés, a szituáció szülte: „Egyáltalán nem úgy terveztem, hogy nemet fogok itt mondani, a körülmények alakultak így, miközben láttam a szeretteim arcán is a mély aggodalmat” – árulta el Juci, aki csalódott a kapott férfi energiájában: 

Számomra a kisugárzás a legfontosabb, de hazudnék, ha azt állítanám, hogy a külső egyáltalán nem számít. Nincsenek túlzó elvárásaim, például, hogy magas legyen, a 160 centiméteres magasságommal amúgy sem lenne nehéz dolga senkinek. Ám az az energia, amit sugárzott, köszönőviszonyban sem volt azzal, amire számítottam. Vidám, jó hangulatú szertartásról álmodtam.

A fordulat még a szakembert is meglepte: „Az anyakönyvvezető megjegyezte, hogy több mint negyven éve nem történt ilyen az országban, hogy valaki az oltárnál mondjon nemet.”

Nem a hírnévért csinálja...

A menyasszony a tévénézők bírálataira is reagált: „Érdekes volt viszontlátni a képernyőn az eseményeket. A legfurcsább az egészben az, hogy egy egésznapos forgatás anyagát sűrítik bele néhány percbe. Olvasom a hozzászólásokat is. Sokakban téves kép alakul ki, hiszen egy rövid bejátszás alapján vonnak le messzemenő következtetéseket. Úgy gondolom, minden kommentelő a saját élettapasztalatait és sérelmeit vetíti ki ránk. Továbbá sokan vélik úgy, hogy ez az egész egy megrendezett show, vagy hírnévért és pénzért csináljuk, de biztosíthatok mindenkit, erről szó sincs” – zárta szavait.

 

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