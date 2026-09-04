Ennyi volt? „Én le is veszem a karikagyűrűt” – Sokkoló döntést hozott a Házasság első látásra sztárja

A drámák nemhogy csillapodnának, hanem még magasabb fokozatra kapcsolnak a TV2 népszerű reality-műsorában. A Házasság első látásra mai adásában elérkezik a pillanat, amire a nézők már izgatottan vártak: a páros utazások ideje. A friss házasok mindegyike más-más mesés helyszínre repül, hogy közelebb kerüljön egymáshoz. Ám ami másoknak a felhőtlen romantika lehetőségét hordozza, az Kemenczés László és Gombos Tücsi számára maga a kitörni készülő vulkán.
Folytatódnak a viták a Házasság első látásra szereplői között?
A feszültség nem a semmiből érkezik. A szakértők által összeállított pár kapcsolata már a legelső pillanattól kezdve döcög, az oltár előtti hűvös távolságtartás és a kifejezetten rossz hangulatú lakodalom már előrevetíti, hogy rögös út áll előttük. A csípős megjegyzések és az egymásra hangolódás hiánya miatt már az elején látszik, hogy óriási szakadék tátong köztük. Az utazás híre hallatán a férj, Kemenczés László kifejezetten megörül a lehetőségnek. Laci abban bízik, hogy a mindennapi stresszt hátrahagyva végre kipihenhetik a fáradalmakat, és a nyugodt környezetben jobban megismerheti feleségét, Tücsit. Számára a közös elvonulás egy új, tiszta lapot jelent a kapcsolatukban.
Tücsinek honvágya lesz
A valóság azonban pillanatok alatt arcul csapja a férjet. Tücsi hangulata fényévekre van a lelkesedéstől, és a kamerák előtt nem is próbálja leplezni csalódottságát. Nyers őszinteséggel fakad ki:
Boldognak kéne lennem, de amúgy k@rvára nincs kedvem menni sehova se. Legszívesebben hazamennék a 29 négyzetméteres lakásomba egy könyvvel, két füstölővel, meg öt mécsessel.
Bár a szállásra megérkezve elismeri a hely szépségét, a szarkasztikus oldalát most sem rejti el: „Eszméletlen! Ha már az esküvőnk el volt b@szva, a szállás az igazi, nagyon jó, nagyon szép...” – jegyzi meg fanyar humorral. A dráma azonban ekkor hág csak igazán a tetőfokára! Tücsi egy váratlan húzással teszi fel az i-re a pontot, amikor kíméletlenül kijelenti: „Viszont javasolnám, hogy akkor én le is veszem a karikagyűrűt.”
Hogy min vesztek össze ennyire a házasok, és vajon van-e még innen visszaút, vagy Laci és Tücsi kapcsolata végleg zátonyra fut, az kiderül, ha a TV2-re kapcsolunk 19:50-kor, hiszen érkezik a hét egyik legizgalmasabb epizódja.