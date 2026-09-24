„Nem akarok hányni!” – Zokogva küzd a betegséggel a Házasság első látásra sztárja, miközben férje elhagyja az országot

A TV2 Házasság első látásra legújabb epizódjában drámai pillanatoknak lehetnek tanúi a nézők, komoly megpróbáltatásokkal kell szembenéznie Moritz Anastasiának és férjének, Varga Máténak. A fiatal feleség állandó, gyötrő hasfájással küzd, ezért a pár úgy dönt, szakorvoshoz fordul, mivel felmerül az endometriózis gyanúja. A fizikai fájdalom és a folyamatos bizonytalanság nemcsak Anastasia szervezetét, de a friss házasságot is alaposan próbára teszi. Ráadásul a nehéz időszak közepette Máténak hirtelen üzleti útra kell utaznia Madridba. A különválás híre azonnal feszültséget szül a fiatalok között, ami még inkább megnehezíti a mindennapjaikat a TV2 népszerű reality műsorában.

A Házasság első látásra sztárja rendszeresen küzd heves hasfájással (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja rosszul lett

Anastasia számára a reggelek rendkívül kínzó küzdelemmel indulnak, ami lelkileg is teljesen felemészti a fiatal feleséget: „Nem akarok hányni” – mondja megtörten a kora reggeli órákban, majd kétségbeesetten hozzáteszi: „Nehéz a mindennapokat élni így, lelkileg nagyon megterhelő.” Máté természetesen próbálja támogatni a párját, ám nyíltan elismeri, hogy ez a helyzet rá is komoly hatással van.

Nem jó ezt látni, hogy Anastasia minden reggel küzd. Nyilván ez a másik oldalon is fárasztó tud lenni, örülök, hogy el tudunk menni egy rendes orvoshoz

– vallja be a tartalomgyártó. A fontos vizsgálat előtt a fiatal nő rendkívül elkeseredetten nyilatkozik a kamerák előtt: „Nagyon régóta fájdalmakkal élek, a vizsgálataim sokkal jobban fájnak, mint régen. Ezért nem tudom, hogyan jövök ki a vizsgálatról, csak szeretnék végre megoldást kapni.”

Máté szerint Anastasia gyerekes

A fizikai megpróbáltatások és a betegségtől való félelem mellett a spanyolországi utazás is komoly konfliktusforrássá válik a házaspár életében. Anastasia láthatóan rendkívül nehezen viseli a közeledő elválás gondolatát: „Nem fogjuk egymást látni tök sokáig” – mondja a fiatal feleség, majd elkeseredettségében megkérdezi férjét: „Nem férek bele a bőröndödbe?” Máté azonban túlzónak és éretlennek tartja párja viselkedését.

Nekem ez kicsit gyerekes, hogy ne menj el, mintha a világból kimennék. Közben néhány napra megyek el, és Európán belül maradok. Nagyon furcsa, nem feltétlenül tudom hovatenni

– áll értetlenül a felesége viselkedése előtt.