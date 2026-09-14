„Mindjárt pofán vágom!” – Majdnem verekedésbe torkolott a menyasszonyrablás a Házasság első látásra lagziján

Még alig telt el pár óra az oltár előtt elhangzott „igen” óta, máris áll a bál a Házasság első látásra új évadában. A nézők elképesztő feszültségnek lehettek tanúi, hiszen a menyasszony, Zentai Merci násznépe és a szereplők között már a nulladik perctől kezdve pattanásig feszültek az idegek. A lakodalom hamar kaotikus drámába torkollott, ahol elfojtott agresszió, múltbéli sérelmek és egy majdnem verekedésbe fulladó menyasszonyrablás borzolta a kedélyeket.
Balhé a Házasság első látásra esküvőjén
Zentai Merci édesapja már az első pillanatokban sem leplezte az ellenszenvét, amikor meglátta a helyszínre érkező vendégeket: „Nem szimpatikus a csapat... ó, már jönnek is” – jegyezte meg elkeseredetten. A násznép többi tagja sem rejtette véka alá a véleményét: „Megjöttek a bolondok.”
Magának a menyasszonynak, Mercinek is hamar elment a kedve az ünnepléstől. A műsor korábbi szereplőinek feltűnő és túlzottan harsány viselkedése egyenesen mérgezte az este hangulatát: „Nagyon harsányak voltak nekem, rontották a hangulatom...” – vallotta be Merci, akit láthatóan nyomasztott újdonsült férje zavaros múltja is: „Én nem tudom, hogy ő mit csinált, csak tudom, hogy voltak körülötte botrányok.”
Petra kifakadt: „Igazi suttyó, proli”
Bakonyi Renátó Való Világos múltja és szombathelyi híre messzire ment. Petra, kertelés nélkül tálalt ki a vőlegényről, akit már jól ismert a szülővárosából: „Renátón azt látom, hogy megjátssza magát, és hogy nem a házasság, hanem a népszerűség miatt van itt.” Joci kedvese itt nem állt meg, és még keményebb fokozatra kapcsolt.
Az a baj, ismerem Renátót Szombathelyről, és hagyjuk... Igazi suttyó, proli. Egy edzőterembe jártunk ugyanahhoz a személyi edzőhöz, és ott rám volt állva.
Máté sem finomkodott, amikor Renátó személyiségét elemzte, és megdöbbentően kemény kritikát fogalmazott meg a vőlegényről: „Nem hiszem, hogy lenne nő a földön, aki Renátót érdemelné maga mellé férjül. Rengeteg elfojtott agresszióval dolgozik, és valószínűleg mikropénisz szindróma befigyel.”
A feszültség nemcsak szavakban, hanem fizikai megnyilvánulásokban is felszínre tört. Maga Bakonyi Renátó is értetlenül állt a műsor szereplőinek a viselkedése előtt: „Nem tudom, milyen lelki sérülései vannak, traumái, de olyan szinten megszorította a kezem, hogy azt hittem, eltörik” – olvasott be a vőlegény Tücsinek. A csúcspontot mégis az a pillanat jelentette, amikor Roli és Ján úgy döntöttek, feldobják az estét egy hagyományos menyasszonyrablással. „Elraboljuk a menyasszonyt!” – kiáltották, majd akcióba léptek és magukkal vitték Zentai Mercit.
Ez a viccnek szánt húzás azonban Bakonyi Renátó barátainál azonnal kiverte a biztosítékot. A vőlegény egyik társa szinte magából kivetkőzve, fenyegetően lépett fel.
Ez gáz, ki a f@szom ez, mindjárt pofon vágom. Utána megyek! Ki engedte meg? Vigyétek vissza most a menyasszonyt, 1 percetek van rá!
A helyzet eldurvulását látva Ján próbálta oltani a tüzet és csillapítani az elszabadult indulatokat: „Ne menjünk erőszakba bele, kérlek... A vőlegénynek meg kell keresnie a menyasszonyt.”
És még csak ezután kezdődik a nászút...
Renátó végül a kinti hidegre panaszkodva óriási nehézségek árán és látható kelletlenséggel indult csak el a felesége után. Ez a nyílt közöny és vonakodás viszont már a műsor korábbi szereplőinél is kiverte a biztosítékot: a HEL-szereplők kifejezetten nehezményezték a vőlegény lagymatag hozzáállását. Ezután kifejezetten kiváncsian várjuk a nászutat...