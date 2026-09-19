„Egyetlen forintot nem ér a munkájuk! ” – Durván nekiment a Házasság első látásra szakértőinek Fecső Judit

Rendkívül kemény szavakkal illette a Házasság első látásra szakértőit Fecső Judit. A műsor egykori meghatározó szereplője, aki a Séfek séfe után került a TV2 társkereső realityjébe, ma már teljesen másképp látja a produkció működését, mint amikor naivan belépett a castingra. Judit nem rejtette véka alá felháborodását azzal kapcsolatban, ahogyan a műsor pszichológusai a szereplők sorsával és lelki világával bánnak.

A Házasság első látásra egykori sztárja nem kímélte a műsor pszichológusait (Fotó: Bors)

A Házasság első látásra pszichológusai Judit szerint szándékosan ártanak másoknak

Fecső Judit felidézte saját keserű tapasztalatait, amikor egyedülálló édesanyaként, hét év egyedüllét után bízta rá magát a szakemberekre:

Őszintén, naivan töltöttem ki azt a hatezer kérdésből álló tesztet, amit a pszichológusok küldtek. Bíztam benne, hogy valóban segíteni akarnak megtalálni a társamat. Csak annyit kértem, hogy egy rendes lelkű, normális életvitelű embert rakjanak mellém. Ehelyett pont az ellenkezőjét tették

– nyilatkozta feldúltan. Judit különösen Gaál Viktorra és a szakértői gárdára haragszik, akik véleménye szerint cserbenhagyták őt. Mint mondta, a műsorban mellé osztott partnere teljesen más arcát mutatta a kamerák előtt, mint a négy fal között: „Amikor szembesültem a valósággal, azonnal kiraktam a házamból. Három és fél hónapig tartottam el őt, miközben óriási adósságot hagyott maga után. Később felhívtam Viktort, és megkérdeztem tőle, pszichológusként hogyan tehettek egy ilyen problémás embert egy egyedülálló anya mellé?”

Mindent feláldoztak a nézettség oltárán?

Judit szerint a szakértők nem a résztvevők boldogságát, hanem a nézettséget és a botrányt tartják szem előtt:

Kutya kötelességük lenne szakemberként az emberek lelkére vigyázni, de ehelyett tönkreteszik a szereplőket. A műsor után nyolc hónapig olyan mély depresszióba estem, hogy dolgozni sem tudtam. Nem a férfi elvesztése fájdalmas, hanem az a megaláztatás, ahogy összevágták a jeleneteket. Úgy állítottak be a tévében, mintha egy csöves lennék, aki egy „milliárdos” után fut

– árulta el. Felháborítónak tartja, hogy a szakemberek a mindennapokban is praktizálnak, miközben a műsorból egyetlen pár sem maradt együtt