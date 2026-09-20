Fecső Judit kitálalt a Házasság első látásra szereplőjéről: „Senki nem érdemli meg, hogy ennyire megalázzák”

Fecső Judit, a TV2 népszerű reality-jének korábbi szereplője, bár sűrű mindennapjai és a korai kelés miatt nem tud minden egyes epizódot a képernyő előtt tölteni, kiemelt figyelemmel kíséri a Házasság első látásra legújabb évadát. Egykori szereplőként egészen más szemüvegen keresztül szemléli az eseményeket, mint az átlagos nézők, és megosztotta kendőzetlen véleményét az idei felhozatalról.

A Házasság első látásra sztárja kitálalt a műsorról (Fotó: TV2)

Ezt gondolja Fecső Judit a Házasság első látásra új évadáról

Fecső Judit szerint a jelenlegi évad rendkívül eseménydús, a karakterek pedig kimondottan színesek. Bár a közösségi médiában a kommentelők gyakran szétszedik a fiatalabb szereplőket, ő kifejezetten örül annak, hogy nem csak az idősebb korosztály kapott helyet a műsorban. Úgy véli, a fiatalok jelenléte frissességet hoz, és pozitív példát is mutathat a tévénézők számára, hiszen a reality elsősorban a szórakoztatásról szól. A szereplők közül Kemenczés Laci története érintette meg leginkább a lelkét:

Nem vagyok rossz emberismerő, és a kisfilmje alapján Lacit egy fantasztikus, jólelkű férfinak tartom. Nagyon sajnálom őt, mert sem ő, sem egyetlen nő vagy férfi nem érdemli meg, hogy ennyire megalázzák a képernyőn

– mondta el Laci és Tücsi kapcsolatáról. Judit ugyanakkor külön kiemelte Tóth Melinda pszichológus szerepét, aki véleménye szerint végre helyretette Tücsit, ráébresztve őt arra, hogy némi önkritikát és önismeretet gyakoroljon.