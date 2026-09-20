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Házasság első látásra

Fecső Judit kitálalt a Házasság első látásra szereplőjéről: „Senki nem érdemli meg, hogy ennyire megalázzák”

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Fecső Judit nem rejtette véka alá a véleményét a TV2 műsorának legújabb évadának legdrámaibb pillanatairól. Egykori reality-szereplőként teljesen más szemszögből követi a Házasság első látásra legújabb epizódjait.
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Házasság első látásraFecső JuditvéleményTV2

Fecső Judit, a TV2 népszerű reality-jének korábbi szereplője, bár sűrű mindennapjai és a korai kelés miatt nem tud minden egyes epizódot a képernyő előtt tölteni, kiemelt figyelemmel kíséri a Házasság első látásra legújabb évadát. Egykori szereplőként egészen más szemüvegen keresztül szemléli az eseményeket, mint az átlagos nézők, és megosztotta kendőzetlen véleményét az idei felhozatalról.

Fecső Judit nem kertelt a Házasság első látásra műsorról.
A Házasság első látásra sztárja kitálalt a műsorról (Fotó: TV2)

Ezt gondolja Fecső Judit a Házasság első látásra új évadáról

Fecső Judit szerint a jelenlegi évad rendkívül eseménydús, a karakterek pedig kimondottan színesek. Bár a közösségi médiában a kommentelők gyakran szétszedik a fiatalabb szereplőket, ő kifejezetten örül annak, hogy nem csak az idősebb korosztály kapott helyet a műsorban. Úgy véli, a fiatalok jelenléte frissességet hoz, és pozitív példát is mutathat a tévénézők számára, hiszen a reality elsősorban a szórakoztatásról szól. A szereplők közül Kemenczés Laci története érintette meg leginkább a lelkét:

 Nem vagyok rossz emberismerő, és a kisfilmje alapján Lacit egy fantasztikus, jólelkű férfinak tartom. Nagyon sajnálom őt, mert sem ő, sem egyetlen nő vagy férfi nem érdemli meg, hogy ennyire megalázzák a képernyőn

– mondta el Laci és Tücsi kapcsolatáról. Judit ugyanakkor külön kiemelte Tóth Melinda pszichológus szerepét, aki véleménye szerint végre helyretette Tücsit, ráébresztve őt arra, hogy némi önkritikát és önismeretet gyakoroljon.

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Nem ítéli el Bakonyi Renátót

A vitatott hátterű szereplőkről, mint például a korábban a Való Világban feltűnt Renátóról szintén megvan a határozott álláspontja. Úgy gondolja, senki felett nem szabad pálcát törni a múltja miatt: „Mindenkinek van múltja, mindannyian követtünk el hibákat fiatalon. Gondoljunk csak Majkára, aki szintén a nulláról indult, ma pedig egy ország néz fel rá. Renátó most kifejezetten szimpatikus és cuki, az ember igenis tud fejlődni és előnyére változni az évek során” – hangsúlyozta. 

A legpozitívabb meglepetést Judit és Ján párosa nyújtotta számára. Bár a szakértők döntését ezzel kapcsolatban is furcsállta – hiszen egy gyermekre vágyó nő mellé egy háromgyermekes apukát osztottak be –, a pár felnőtt hozzáállása lenyűgözte: „Két érett emberről beszélünk, akiknél nincsenek felesleges játszmák és gyerekes veszekedések. Élvezik az életet, és kihozzák a maximális jót a helyzetből. Nagyon drukkolok nekik!” – tette hozzá Judit, aki Mátéékat is rendkívül aranyosnak tartja.

Fecső Judit szerint senki feje fölött nem kell pálcát törni.
Fecső Judit szerint nem kell elítélni Renátót a múltja miatt (Fotó: TV2)

Judit végezetül arra kérte a nézőket, hogy ne ítélkezzenek elhamarkodottan: „A tévében három percbe vágják be egy ember egész napját, így sok minden rejtve marad.” Emellett viccesen hozzátette, nagyon várja már, hogy behívják a műsor kibeszélő show-jába, mert kendőzetlen őszinteségével garantáltan felfrissítené a stúdió hangulatát.

 

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