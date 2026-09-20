Fecső Judit kitálalt a Házasság első látásra szereplőjéről: „Senki nem érdemli meg, hogy ennyire megalázzák”

Fecső Judit, a TV2 népszerű reality-jének korábbi szereplője, bár sűrű mindennapjai és a korai kelés miatt nem tud minden egyes epizódot a képernyő előtt tölteni, kiemelt figyelemmel kíséri a Házasság első látásra legújabb évadát. Egykori szereplőként egészen más szemüvegen keresztül szemléli az eseményeket, mint az átlagos nézők, és megosztotta kendőzetlen véleményét az idei felhozatalról.
Ezt gondolja Fecső Judit a Házasság első látásra új évadáról
Fecső Judit szerint a jelenlegi évad rendkívül eseménydús, a karakterek pedig kimondottan színesek. Bár a közösségi médiában a kommentelők gyakran szétszedik a fiatalabb szereplőket, ő kifejezetten örül annak, hogy nem csak az idősebb korosztály kapott helyet a műsorban. Úgy véli, a fiatalok jelenléte frissességet hoz, és pozitív példát is mutathat a tévénézők számára, hiszen a reality elsősorban a szórakoztatásról szól. A szereplők közül Kemenczés Laci története érintette meg leginkább a lelkét:
Nem vagyok rossz emberismerő, és a kisfilmje alapján Lacit egy fantasztikus, jólelkű férfinak tartom. Nagyon sajnálom őt, mert sem ő, sem egyetlen nő vagy férfi nem érdemli meg, hogy ennyire megalázzák a képernyőn
– mondta el Laci és Tücsi kapcsolatáról. Judit ugyanakkor külön kiemelte Tóth Melinda pszichológus szerepét, aki véleménye szerint végre helyretette Tücsit, ráébresztve őt arra, hogy némi önkritikát és önismeretet gyakoroljon.
Nem ítéli el Bakonyi Renátót
A vitatott hátterű szereplőkről, mint például a korábban a Való Világban feltűnt Renátóról szintén megvan a határozott álláspontja. Úgy gondolja, senki felett nem szabad pálcát törni a múltja miatt: „Mindenkinek van múltja, mindannyian követtünk el hibákat fiatalon. Gondoljunk csak Majkára, aki szintén a nulláról indult, ma pedig egy ország néz fel rá. Renátó most kifejezetten szimpatikus és cuki, az ember igenis tud fejlődni és előnyére változni az évek során” – hangsúlyozta.
A legpozitívabb meglepetést Judit és Ján párosa nyújtotta számára. Bár a szakértők döntését ezzel kapcsolatban is furcsállta – hiszen egy gyermekre vágyó nő mellé egy háromgyermekes apukát osztottak be –, a pár felnőtt hozzáállása lenyűgözte: „Két érett emberről beszélünk, akiknél nincsenek felesleges játszmák és gyerekes veszekedések. Élvezik az életet, és kihozzák a maximális jót a helyzetből. Nagyon drukkolok nekik!” – tette hozzá Judit, aki Mátéékat is rendkívül aranyosnak tartja.
Judit végezetül arra kérte a nézőket, hogy ne ítélkezzenek elhamarkodottan: „A tévében három percbe vágják be egy ember egész napját, így sok minden rejtve marad.” Emellett viccesen hozzátette, nagyon várja már, hogy behívják a műsor kibeszélő show-jába, mert kendőzetlen őszinteségével garantáltan felfrissítené a stúdió hangulatát.