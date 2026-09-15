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házasság első látásra

Újra férjhez megy a Házasság első látásra sztárja: Gyöngyi megmutatta a gyönyörű eljegyzési gyűrűjét

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Hatalmas a boldogság Boda Gyöngyi háza táján: a TV2 realityjének egykori szereplője egy romantikus videóban jelentette be a közösségi oldalán, hogy párja feltette neki a nagy kérdést, amire ő boldogan mondott igent. Ezúttal azonban nem egy tévés kísérletben, hanem a való életben áll majd oltár elé.
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házasság első látásragyöngyiesküvő

A nézők a TV2 nagy sikerű párkereső műsora, a Házasság első látásra első évadában ismerhették meg Boda Gyöngyit, akit a szakértők Hegedűs Csabával boronáltak össze. Bár ők voltak az egyetlen olyan páros, akik a műsor fináléjában a házasságuk folytatása mellett döntöttek, a kamerák lekapcsolása után a mindennapok próbáját már nem bírta ki a kapcsolatuk, és nem sokkal később elváltak.

Házasság első látásra: Gyöngyi kezét megkérte a szerelme
Házasság első látásra: Gyöngyi kezét megkérte a szerelme

Házasság első látásra: Gyöngyi kezét megkérte a szerelme

Gyöngyire azonban azóta rátalált az igazi, mindent elsöprő szerelem, a hétvégén pedig szintet lépett a kapcsolata. 

„A legszebb kérdésre a legszebb IGEN!”

Az egykori valóságshow-szereplő a TikTok-oldalán (b.gyongyusz) osztotta meg a követőivel a csodás hírt egy rendkívül érzelmes videóban, amely alá Alex Warren esküvői dalát választotta háttérzenének. Gyöngyi megható sorokkal tudatta a világgal, hogy menyasszony lett:

„A legszebb kérdésre a legszebb IGEN! Nem tudom, mit hoz a jövő, de azt igen, hogy kivel szeretném megélni!”

Segítséget kér a rajongóktól a nagy naphoz

Bár az első esküvőjét a tévénézők szeme láttára, a műsor készítői szervezték meg helyette, ezúttal Gyöngyinek saját magának kell kézbe vennie az irányítást. Nem is rejtette véka alá, hogy a feladat előtt kissé tanácstalan, ezért azonnal a követőihez fordult ötletekért:

„A nagy kérdés után pedig jöhet a még nagyobb kérdés: hogyan szervezzünk esküvőt? Kommentben jöhetnek az ötletek, tippek!” – írta a posztjában.

A gratulációk mellett máris záporoznak a hasznos tanácsok a kommentszekcióban a helyszínválasztástól kezdve a menyasszonyi ruháig. Az biztos, hogy Gyöngyi ezúttal sokkal tudatosabban és a saját ízlése szerint készül élete legfontosabb napjára.

@b.gyongyusz A legszebb kérdèsre a legszebb IGEN!✨💍 Nem tudom mit hoz a jövő, de azt igen, hogy kivel szeretnèm megèlni!🤍 A nagy kérdés utàn pedig jöhet a még nagyobb kèrdès: hogyan szervezzünk esküvőt?😁 Kommentben jöhetnek az ötletek, tippek!🥰😉 #eljegyzes #bridetobe #engaged #fyp #bride ♬ Ordinary (Wedding Version) - Alex Warren

 

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