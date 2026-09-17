„Ez árulás!” – Levette a gyűrűjét és magára hagyta szerelmét a Házasság első látásra szereplője

Hatalmas feszültséggel és elképesztő fordulatokkal folytatódott a TV2 népszerű realityje, a Házasság első látásra. Varga Máté és Moritz Anastasia házassága végérvényesen zátonyra futni látszik, miután a szakértői beszélgetés elfojtott sérelmek egész sorát hozta a felszínre. A pár kapcsolata nemhogy megerősödött volna a pszichológusok segítségével, de a stúdióban lezajlott kemény szópárbaj végül teljes csődhöz és egy drámai döntéshez vezetett. Máté ugyanis nemcsak a szakemberekkel, de a feleségével is nyíltan szembehelyezkedett, a terápia után pedig olyan lépésre szánta el magát, amelyre senki sem számított.
A Házasság első látásra sztárja szerint a pszichológusokat ártó szándék vezérli
A férfi már a beszélgetés legelején egyértelművé tette, hogy semmi bizalma sincs a műsor pszichológusaiban. Meggyőződése szerint a szakértők nem a megoldást, hanem a feszültségkeltést szolgálják, és a magánéleti problémákat kizárólag a négy fal között szabadna intézni.
Már az első terápia alkalmával elég egyértelmű volt számomra, hogy a Viktorék szándéka elsősorban az, hogy a leghamarabb konfliktust szítsanak köztünk
– jelentette ki Máté, majd így folytatta: „Annak vagyok a híve, hogy azt a párkapcsolatot, amit nem tudtok otthon egymás között rendezni, azt hagyni kell úgy, ahogy van, annak nincs értelme. Jöttök velünk tovább és leélünk együtt négyen egy életet?” A pszichológusok látva a kialakult patthelyzetet, egy rendhagyó lépéssel próbálták átvenni az irányítást. Megkérték Anastasiát, hogy hagyja el a kanapét, miközben Mátéval külön igyekeztek megértetni a dinamikájukat: „Rendhagyó fordulatot szeretnénk kérni! Anastasia, köszönjük szépen, foglalj helyet! Máté, maradj még, légyszíves!”.
Áldozatból üldöző lett?
A szakemberek elemzése szerint Máté teljesen beleragadt a klasszikus drámaháromszögbe, mint áldozat, megmentő és üldöző. Úgy vélték, a férfinak rengeteg segítségre lenne szüksége, mivel rendkívül kevés rálátása van önmagára, és csupán egy általa kitalált szerepet próbál eljátszani. Máté határozottan elutasította a diagnózist, a hangulat pedig csak tovább romlott, amikor szóba került, hogy firtatta Bakonyi Renátó Való Világ-os múltját. A valóságshow-hős nem hagyta annyiban a támadást, és keményen visszavágott: „Nagyon magas lóról beszélsz!”
A terápia végeztével a feszültség nem csillapodott, sőt... Anastasia a mosdóba is követte a férjét, ám a békülési kísérlet azonnal vádaskodásba torkollott. Máté úgy érezte, a felesége cserben hagyta őt és lepaktált a pszichológusokkal: „Sokszor érzem azt, hogy nem vagy őszinte. Megbeszélünk valamit, mielőtt kezdünk, és utána egészen más történik. Ha ezt beszéljük meg, nem lett volna baj” – vágta Anastasia fejéhez Máté, majd hozzátette:
Ez nem hazugság, inkább árulás. Jelenleg nem feltétlenül látom, hogyan fogjuk ezt folytatni. Nekem mennem kell, az árulás nekem árulás és általában olyankor vége van.
„Levette a gyűrűt és itthagyta...”
A kemény szavakat sokkoló tettek követték: Máté levette a gyűrűjét, visszatért a közös lakásukba, otthagyta az ékszert, majd végleg elviharzott. Az összetört Anastasia már csak az üres lakásba ért vissza, és a hátrahagyott gyűrű láttán zokogásban tört ki: „Levette a gyűrűt és itthagyta... Ez tényleg azt jelenti, hogy ő ezt nem akarja csinálni.”
Hogy Máté döntése végleges-e, vagy van még remény a házasságuk megmentésére, az kiderül a folytatásból: a Házasság első látásra holnap 19:50-kor folytatódik a TV2-n!