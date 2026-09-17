„Ez árulás!” – Levette a gyűrűjét és magára hagyta szerelmét a Házasság első látásra szereplője

Hatalmas feszültséggel és elképesztő fordulatokkal folytatódott a TV2 népszerű realityje, a Házasság első látásra. Varga Máté és Moritz Anastasia házassága végérvényesen zátonyra futni látszik, miután a szakértői beszélgetés elfojtott sérelmek egész sorát hozta a felszínre. A pár kapcsolata nemhogy megerősödött volna a pszichológusok segítségével, de a stúdióban lezajlott kemény szópárbaj végül teljes csődhöz és egy drámai döntéshez vezetett. Máté ugyanis nemcsak a szakemberekkel, de a feleségével is nyíltan szembehelyezkedett, a terápia után pedig olyan lépésre szánta el magát, amelyre senki sem számított.

A Házasság első látásra szereplői a terápián sem tudták megoldani a konfliktust, sőt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja szerint a pszichológusokat ártó szándék vezérli

A férfi már a beszélgetés legelején egyértelművé tette, hogy semmi bizalma sincs a műsor pszichológusaiban. Meggyőződése szerint a szakértők nem a megoldást, hanem a feszültségkeltést szolgálják, és a magánéleti problémákat kizárólag a négy fal között szabadna intézni.

Már az első terápia alkalmával elég egyértelmű volt számomra, hogy a Viktorék szándéka elsősorban az, hogy a leghamarabb konfliktust szítsanak köztünk

– jelentette ki Máté, majd így folytatta: „Annak vagyok a híve, hogy azt a párkapcsolatot, amit nem tudtok otthon egymás között rendezni, azt hagyni kell úgy, ahogy van, annak nincs értelme. Jöttök velünk tovább és leélünk együtt négyen egy életet?” A pszichológusok látva a kialakult patthelyzetet, egy rendhagyó lépéssel próbálták átvenni az irányítást. Megkérték Anastasiát, hogy hagyja el a kanapét, miközben Mátéval külön igyekeztek megértetni a dinamikájukat: „Rendhagyó fordulatot szeretnénk kérni! Anastasia, köszönjük szépen, foglalj helyet! Máté, maradj még, légyszíves!”.