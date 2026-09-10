Házasság első látásra: erre a fordulat nem sokan számítottak, a kikosarazás után Ján és Juci összeköltözött

Az elmúlt időben egyre közelebb kerül egymáshoz Juci és Ján. Rengeteg közös programot szerveztek, és eddig úgy tűnik, kivétel nélkül mindegyik telitalálat volt. A Házasság első látásra sztárjai úgy döntöttek, bepótolják az elmaradt nászutat, melyen sikerült jobban megismerkedniük. Az utolsó közös vacsorázás alkalmával pedig egy üzenetet kaptak a szakértőktől, akik felajánlottak egy beszélgetést a párnak. Juciék kifejezetten örültek a lehetőségnek, és itt vetették fel a párnak a legújabb tervüket is, vagyis az összeköltözést.

A Házasság első látásra 2026-os évadának műsortörténelmi pillanata volt Juci visszautasítása az oltár előtt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra párosa nagy lépésre szánta el magát

Juci és Ján a szakértők ötletére egyöntetően igent mondtak, és alig várják, hogy hivatalosan is elkezdjék a kísérletet. Bár meglehetősen rosszul indult a kapcsolatuk, és a Szlovákiában élő férfi az első pillanatban igen nagy ellenszenvet váltott ki a nézőkből, mára sokak kedvenc párjává váltak.

Nálam mindig mindenkinek van második esélye. Én is rontottam már el dolgokat az életem során, és ilyenkor jól esik, ha valaki képes megbocsájtani és nem szerettem volna elvenni az esélyét. Az egész kísérlethez így áltam hozzá, hogy semmit sem veszíthetek

– mondta a szakértőknek Juci.

Ján azt is elárulta, hogy a nászúton elkezdtek érzelmek kialakulni benne és szerinte Juci is hasonlóan érez.

A Házasság első látásra Jánja egyből igent mondott, ám hozzátette, hogy Jucin áll vagy bukik az összeköltözés (Fotó: TV2)

Juci szüleinek is elárulta a nagy hírt

A korábbi menyasszony szüleit és egykori vőlegényét is leültette egy asztalhoz, itt beszélt nekik az összeköltözésről és az újrakezdésről.

Csöppet változott a helyzet, amióta korábban találkoztunk. Egy nagyszerű lányt ismertem meg. Mivel korábban nem volt alkalmam áldást kérni, így most megkérdezem, hogy udvarolhatok-e lányuknak

– tette fel a kérdést Ján Juci szüleinek, amire mindketten igent mondtak.

Az összeköltözés hírére jól reagáltak a korábbi menyasszony szülei, hiszen ők is látták a kémiát lányuk és Ján között. A páros pedig a vacsorán is úgy mutatott, mint egy igazi házaspár. Azonban az, hogy miként fog sikerülni az összeköltözés kettejüknek, egyelőre a jövő zenéje, de az tagadhatatlan, hogy óriási összhang van a Juciék között.