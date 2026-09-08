Hiába a visszautasítás, a Házasság első látásra sztárjai egyre közelebb kerülnek egymáshoz!

Juci visszautasítása után a felvidéki üzletember volt, aki megtette az első lépést az ismerkedés felé. Ez pedig annyira jól sikerült, hogy ismét közösen programoztak. Most viszont Juci ötlete volt, hogy kettesben töltsenek egymással egy kis időt és jobban megismerkedjenek. A Házasság első látásra mai adásában nemcsak lelkileg, de testileg is közel kerültek egymáshoz, mivel Juci páros jógát próbált Jánnak tanítani.

A Házasság első látásra 2026-os évadja műsortörténelmi évadra sikerült, mivel Juci és Ján nem házasodtak össze, így a kísérleten kívül ismerkednek (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Jucija cuki programot talált ki

A páros jógánál a bizalom a legfontosabb és most kiderül, hogy mennyire sikerül megbízni egymásban a két szereplőnek. Jánnak kifejezetten nehéz feladata volt, mivel soha nem próbálta még ki a páros jógát, azonban mindketten megegyeztek abban, hogy a súlykülönbség miatt Jucinak sem lesz piskóta ez a program.

Ez jobban sikerült, mint gondoltam, viszont szerintem nem teljesen gondoltam át, hogy mennyire közel kerülünk majd egymáshoz. Talán jobban, mint eddig bármilyen szituációban

– árulta el Juci.

A páros tényleg elég közel került egymáshoz és Ján poénos megjegyzésein mindketten nagyokat tudtak nevetni, ami oldotta a feszültséget.

Juci és Ján nem akármilyen pózokba mentek le egymás kedvéért (Fotó: TV2)

Ján is jól érezte magát a programon

Annak ellenére, hogy a felvidéki üzletember egyáltalán nem volt tisztában, hogy mekkora fába vágta fejszéjét, nyitottan állt a témához és elmondása szerint is jól érezte magát. Még a kutyapóz is szóba került.

Szerintem a kutyapózhoz még korán vagyunk. Eléggé provokatív volt a kezdeményezés a részéről

– tette hozzá nevetve Ján.

Mindketten úgy érezték, hogy mókásan sikerült megoldaniuk ezt a feladatot és Ján kifejezetten boldog volt, hogy sikerült Juci kívánságát teljesítenie. Ján a jóga végén még azt is elárulta, hogy szeretné még egy helyre elhívni Jucit, ám sok részletet arról nem árult el.A mai, 19:45-kor kezdődő adás második felében azonban kiderül, hogy pontosan mit is tervezett Ján Juci számára, és sikerül-e meghódítani őt.