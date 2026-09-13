Az oltárnál még nemet mondott, most mégis jön a baba a Házasság első látásra sztárjainál?

A Házasság első látásra nézői aligha hitték volna, hogy eljön ez a nap, ám a valóság minden képzeletet felülmúlt! Bár Páli Judit, az oltárnál még nemet mondott Lőrincz Jánnak, a pár kapcsolata azóta elképesztő és mesébe illő fordulatot vett. A korábbi bizonytalanságok és drámai pillanatok már a múlté, a szerelmesek nemcsak hogy rendezték a viszonyukat, de szintet léptek, és eljött a nagy pillanat – összeköltöztek!
Házasság első látásra : Ján és Juci boldogabbak, mint valaha
Ján számára elképesztően fontos volt ez a mérföldkő, hiszen mint bevallotta, Juci az első nő az életében, akivel megosztja ezt az otthonát. A férfi éppen ezért nem bízott semmit a véletlenre, és egy egészen elképesztő, romantikus meglepetéssel készült kedvesének: saját kezűleg csinált és ragasztott össze három különleges papírszívet, amelyek mindegyike egy-egy mérföldkövet és szimbólumot rejtett. Az első szívben egy tüneményes plüssállatka lapult, a másodikban a lakás kulcsa várta az új lakót, a harmadik doboz tartalma viszont minden képzeletet felülmúlt: egy babacumi került elő belőle. Ján ekkor tette meg a műsor történetének egyik legőszintébb és legmeghatóbb vallomását:
A harmadik szív azt jelenti, hogy lehet, hárman leszünk majd. Ezzel akartam jelezni, hogy nyitott vagyok, örülnék, ha tudnánk tovább haladni a kapcsolatban, és eljutnánk idáig.
A férfi ezzel feketén-fehéren bedobta a nagy hírt: készen áll az apaságra és a közös családalapításra. Jucit teljesen letaglózta a gesztus, és a meghatottságtól alig jutott szóhoz.
Juci elérzékenyült...
„Meg vagyok hatódva, most tényleg minden valóra válhat? Mindig arról álmodtam, hogy lesz egy kislányom, akinek Emily a neve” – árulta el elcsukló hangon. A könnyes pillanatok után Ján gyorsan gondoskodott arról is, hogy a romantika mellett a szenvedély is főszerepet kapjon. Sokatmondó mosollyal így fordult Jucihoz a hálószoba felé terelve őt: „Még mutatok neked valamit... Ahhoz, hogy a harmadik összejöjjön, ahhoz kell valami!” – mondta, majd sokatmondóan a rózsaszirmokkal teli ágyra mutatott. A pikáns megjegyzés még a határozott Jucit is teljesen kizökkentette a szerepéből és pirosra pirult: „Az a durva, hogy itt vagyunk ennyi idősen, és még mindig zavarba jövünk az ilyen témáktól. Én nem jutok szóhoz! Ez az ember elképesztően romantikus, várom a folytatást, mit tud még” – nevetett a boldog feleség.
Úgy tűnik tehát, az oltárnál elhangzott elutasítás már csak egy távoli emlék. Ján és Judit kapcsolata szédítő sebességgel halad előre, és könnyen lehet, hogy hamarosan már a babavárásról számolhatnak be a rajongóiknak!